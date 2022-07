Nestlés Nespresso lässt aus Kaffeeresten Sneakers herstellen

Recycling Ein Sneaker, what else? Nespresso stellt aus Kaffeeresten nun Schuhe her – doch dabei gibt es ein paar Haken Die Nestlé-Kapselkaffee-Tochter bemüht sich, nachhaltiger zu werden. Nun ist sie dafür eine neue Partnerschaft eingegangen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Nestlé-Chef Mark Schneider (rechts) mit seinen neuen Nespresso-Schuhen an einem Nachhaltigkeitsanlass in London. Screenshot: Linkedin

Nestlé-Manager sieht man selten in lockerer Kleidung. Der adrette Businessanzug ist am Hauptsitz in Vevey VD noch immer deutlich präsenter als in anderen Firmen. Dennoch präsentierte sich Konzernchef Mark Schneider kürzlich von einer legereren Seite.

Der Deutsch-Amerikaner trat an einem Nachhaltigkeitsgipfel in London auf. Und trug dabei weisse Sneaker – mit kommerziellem Hintergedanken. Denn bei den Schuhen handelt es sich um eine Kooperation von Nespresso und dem Start-up Zèta aus Frankreich. Dieses entwirft in Bordeaux recycelte, recycelbare und vegane Turnschuhe und lässt sie in Portugal herstellen.

Zwölf Tassen Kaffee für ein Paar Schuhe

Für das Nespresso-Schuhwerk, das angeblich ohne Abfall produziert wird, benutzt Zèta rezyklierten Kaffeesatz, der in das vegane Leder und in die Sohle integriert wird. Wie Schneider auf der Social-Media-Plattform Linked-in schreibt, entspricht der Kaffeesatzgehalt eines Paars rund zwölf Tassen Kaffee.

Mark Schneiders Kaffee-Sneaker. Screenshot: Linkedin

Die limitierte Edition ist – genau wie die Nespresso-Kapseln – nicht gerade billig: 155 Euro kosten die drei Modelle namens Cappuccino, Ristretto und Latte im Onlineshop des französischen Herstellers. Vergleichbare Modelle von Marken wie Nike oder Adidas gibt es – wenn auch weniger nachhaltig produziert – zuweilen für halb so viel.

Genfer Kooperation für Stifte

Es ist nicht das erste Recyclingprojekt von Nespresso. Das Genfer Traditionshaus Caran d'Ache hat in Kollaboration mit der Nestlé-Tochter Kugelschreiber im Angebot, die mit dem Aluminium von recycelten Kaffeekapseln produziert werden.

Allerdings: In erster Linie sind derartige Projekte gut für die PR von Nestlé. Der effektive Beitrag für die Nachhaltigkeitsbilanz ist klein. Denn in Sachen Plastikumweltverschmutzung steht der Nahrungsmittelkonzern gemäss verschiedenen Berichten von Nichtregierungsorganisation aufgrund seiner Produktverpackungen nach wie vor äusserst schlecht da, genauso wie andere Konsumgüterriesen wie Coca-Cola, Pepsico oder Unilever.

Nicht überall wird Nespresso rezykliert

Laut der Umweltorganisation Greenpeace verantwortet Nestlé mit 1’524’000 Tonnen hinter Coca-Cola und Pepsico den drittgrössten Kunststoffverbrauch der Welt.

Bei den Nespresso-Kapseln aus Aluminium lobt sich Nestlé zudem für die zahlreichen Recyclingmöglichkeiten. So können diese in der Schweiz beispielsweise in Supermärkten entsorgt oder sogar von der Post im Briefkasten abgeholt werden. In Märkten wie den USA ist dies allerdings nicht der Fall. Und nach wie vor verkauft Nestlé Millionen von deutlich grösseren Plastikkaffeekapseln der Marke Dolce Gusto, die nicht rezykliert werden.

