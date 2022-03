Reiche Ausländer In der Zentralschweiz bezahlen 450 Pauschalbesteuerte rund 100 Millionen Franken Selbst eine Gesetzesverschärfung konnte die Attraktivität der Pauschalbesteuerung nicht schmälern. In Bezug auf die Nationalitäten gibt sich ausgerechnet Spitzenreiter Zug zugeknöpft. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Pauschalsteuer stehen die Lebenshaltungskosten einer Person im Fokus. Bild: Getty

Für reiche Ausländer ist die in vielen Kantonen übliche Pauschalbesteuerung attraktiv. Als Zürich 2009 die Pauschalbesteuerung abschaffte, zogen in der Folge zahlreiche vermögenden Steuerzahler weg – unter anderem nach Zug. Der bekannteste Überläufer war damals der russische Milliardär und Investor Viktor Vekselberg. Seitdem residiert er in Zug. Vekselberg ist einer der umstrittenen sanktionierten Oligarchen, die seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind.

Was ist eine Pauschalbesteuerung? Im Volksmund spricht man von Pauschalbesteuerung, sie heisst aber eigentlich Besteuerung nach Aufwand. Hierbei werden die Steuern für eine Person oder ein Ehepaar nicht basierend auf Einkommen und Vermögen berechnet, vielmehr werden die Lebenshaltungskosten als Bemessungsgrundlage herangezogen. Um nach Aufwand besteuert zu werden, muss jemand Ausländer sein, den Wohnsitz in der Schweiz haben und darf nicht in der Schweiz arbeiten. Das Hauptsteuerdomizil muss zwar in der Schweiz sein, doch viele reiche Ausländer bezahlen trotzdem auch in anderen Ländern Steuern. «Früher versuchte man bei reichen Ausländern das weltweite Einkommen und Vermögen auf eine Steuererklärung zu bringen, aber das war in vielen Fällen zu komplex. Darum entschied man sich, den Lebensaufwand, den eine Person hat, zu besteuern, also zum Beispiel Haushaltskosten, Mieten, Personal oder Reisen», erklärt Bruno Käch, Präsident der Zentralschweizer Vereinigung diplomierter Steuerexperten.

Die allermeisten Pauschalbesteuerten bleiben aber im Hintergrund. Angaben zu Nationalitäten machen die meisten Kantone nicht. Raphael Hemmerle, Leiter des Nidwaldner Steueramts, sagt immerhin:

«Anhand der Steuerfaktoren lässt sich darauf schliessen, dass rund eine Handvoll Personen aus Drittstaaten stammen und die übrigen Personen über einen EU/Efta-Pass verfügen.»

Dem Vorsteher des Urner Amts für Steuern, Pius Imholz, lässt sich entlocken, dass von den dortigen 23 Pauschalbesteuerten 15 aus Europa kommen, fünf aus Asien, zwei aus Afrika und eine Person aus Amerika. Für die Steuerperiode 2017 liess der Kanton Luzern die Nationalitäten auswerten: 34 Prozent stammen aus Deutschland, 24 Prozent aus den übrigen EU/Efta-Staaten, 13 Prozent aus Drittstaaten, der Rest verteilt sich auf Schweden, Grossbritannien, Niederlande, Österreich und Zypern. Zug gibt sich bezüglich Nationalitäten zugeknöpft und verweist auf den Datenschutz und das Steuergeheimnis.

Blickt man auf die gesamte Zentralschweiz, zeigt sich, dass hier rund 450 Personen insgesamt rund 100 Millionen Franken Kantons-, Gemeinde- und Bundessteuern bezahlen:

In Luzern und Schwyz liegen für 2020 noch keine Daten vor, die Entwicklung dürfte aber stabil sein. In der Zentralschweiz ist der Kanton Zug Spitzenreiter, gefolgt von Luzern und Schwyz. Zug ist auch jener Kanton, der längerfristig am meisten zugelegt hat, während die Zahl der Pauschalbesteuerten in Luzern stark zurückgegangen ist und in Schwyz seit Jahren stabil ist. 2015 bezahlten im Kanton Zug 115 Pauschalbesteuerte insgesamt 22,7 Millionen Franken an Steuern – fünf Jahre später waren es 146 Personen, die über 33 Millionen Franken Steuern bezahlt haben. Zum Vergleich: Schweizweit bezahlen rund 5000 Pauschalbesteuerte um die 900 Millionen Franken.

Viel höhere Zahlen in der Westschweiz

Für Bruno Käch, Präsident der Zentralschweizer Vereinigung diplomierter Steuerexperten, ist die Pauschalbesteuerung ein guter Kompromiss für den Umgang der Schweiz mit reichen Ausländern. Er gibt zudem zu bedenken, dass die Zentralschweiz im Vergleich zu anderen Regionen verhältnismässig wenige Pauschalbesteuerte habe. Tatsächlich zeigen Zahlen der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, dass vor allem Westschweizer Kantone und das Tessin jeweils Hunderte Pauschalbesteuerte haben. «Das ist wohl der Fall, weil diese Kantone hohe ordentliche Steuerbelastungen für natürliche Personen haben. Ein Wechsel in die Pauschalbesteuerung lohnt sich dort also mehr als in den Tiefsteuerkantonen der Zentralschweiz», sagt Käch.

Unbestritten ist, dass diese Leute mehr Steuern zahlen würden, gäbe es keine Pauschalbesteuerung. Auf der anderen Seite könnten sie bei einem Wegfall der Pauschalbesteuerung aber auch wegziehen, etwa nach Italien, wo es seit kurzem ein ähnliches System gibt, oder nach Monaco, das keine Einkommenssteuer erhebt.

Nur wenige Wegzüge nach Gesetzesverschärfung

Früher war die Pauschalbesteuerung umstritten. 2014 stimmte die Schweiz über ein nationales Verbot ab, verwarf dieses jedoch. Politisch ist die Pauschalbesteuerung mittlerweile akzeptiert. Die letzte Verschärfung ist Jahre her; per Anfang 2021 endete die Übergangsfrist mit der Erhöhung der Bemessungsgrundlage und einer Mindeststeuerbemessung. Die Gesetzesverschärfung scheint sich nicht negativ ausgewirkt zu haben.

In Zug ist deswegen im Bereich der Aufwandbesteuerung lediglich ein Steuersubjekt weggezogen. Zudem hätten rund zehn Steuersubjekte mitgeteilt, dass sie von der Aufwandbesteuerung zur ordentlichen Besteuerung wechseln möchten, «da dies mit den neuen Bestimmungen für sie im Kanton Zug zu tieferen Steuerbelastungen führt», wie Finanzdirektor Heinz Tännler sagt.

Im Kanton Schwyz hat man keinerlei Auswirkungen festgestellt, die spezifisch auf die Gesetzesänderung zurückzuführen sind. Wegen der Gesetzesanpassung seien keine Wegzüge oder freiwillige Wechsel in die ordentliche Besteuerung feststellbar. «Grund dafür ist, dass der Kanton Schwyz das Instrument der Pauschalbesteuerung seit je sehr zurückhaltend anwendet und insbesondere für die Festlegung der Bemessungsgrundlage immer schon den weltweiten Aufwand heranzog», sagt Robert Ullmann, Leiter Zentrale Dienste und Personalwesen bei der Kantonalen Steuerverwaltung Schwyz.

In Obwalden haben nach der Gesetzesverschärfung «einige wenige Fälle» nicht den neuen gesetzlichen Grundlagen entsprochen, wie Sandro Kanits, stellvertretender Departementssekretär im Finanzdepartement, sagt. In diesen Fällen sei die Besteuerung nach Aufwand erhöht worden, es wurde zur ordentlichen Steuer gewechselt, oder die betroffenen Steuerpflichtigen sind weggezogen. Weniger als fünf hätten den Kanton Obwalden verlassen.

Ebenfalls in «sehr wenigen Einzelfällen» ist es im Kanton Nidwalden zu Wegzügen gekommen. «Wechsel von der Pauschalbesteuerung in die ordentliche Besteuerung gibt es immer wieder, etwa in Folge Einbürgerung», sagt Raphael Hemmerle vom Nidwaldner Steueramt. Die Gesetzesverschärfung habe demnach keine Auswirkungen gehabt, denn «Nidwalden hat die strengere Praxis bereits vorher angewendet», wie Hemmerle sagt.

Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation im Luzerner Finanzdepartement, sagt, dass es einerseits Wegzüge ins Ausland oder in andere Kantone gab und andererseits einige Pauschalbesteuerte in die ordentliche Besteuerung wechselten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen