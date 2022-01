Flughafen Zürich und Euroairport prüfen neue Gepäckscanner

Reise-Revolution Laptops und Wasserflaschen bleiben im Rollkoffer und Rucksack: Flughäfen Zürich und Basel prüfen neue Gepäckscanner Dank innovativen Geräten könnte das lange Anstehen bei der Gepäckkontrolle bald Vergangenheit werden. In den USA oder in London kommen sie bereits zum Einsatz - bald wohl auch am grössten Schweizer Landesflughafen. Benjamin Weinmann 07.01.2022, 12.00 Uhr

Die Handgepäckkontrolle am Flughafen Zürich könnte schon bald weniger aufwendig werden. Alessandro Della Bella / FRI

Der 11. September 2001 war eine Zäsur für die globale Luftfahrt. Seit den Terror-Anschlägen von New York mit entführten Flugzeugen sind die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen dieser Welt deutlich strenger geworden - und für Passagiere oftmals eine Tortur.

Das könnte sich ändern. Denn in den vergangenen Monaten haben zahlreiche internationale Flughäfen wie London oder San Francisco neue Röntgenmaschinen für die Kontrolle des so genannten Carry on-Gepäcks installiert - also für die Rucksäcke, Rollkoffer und Taschen, die man mit an Bord nimmt. Neu müssen die elektronischen Geräte nicht mehr aus dem Gepäck entfernt und gesondert in ein Tablar gelegt werden. Und auch Flüssigkeiten - Getränke, Shampoos, Parfums - können ganz einfach verstaut bleiben. Das durchsichtige Plastiksäcklein dafür: überflüssig.

«Ein Einsatz ist in Prüfung»

Heute braucht es oft viel Geduld bei der Handgepäck-Kontrolle. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Nun zeigt auch der grösste Schweizer Landesflughafen Zürich Interesse an der Innovation. «Wir verfolgen die Entwicklung dieser Kontrollgeräte intensiv und ein Einsatz davon am Flughafen Zürich ist in Prüfung», sagt Sprecherin Raffaela Ackermann. Verschiedene Hersteller seien bereits kontaktiert worden.

Tatsächlich seien erste Tests mit unterschiedlichen Geräten bereits im vergangenen Jahr geplant gewesen, sagt Ackermann. Aufgrund der Pandemie habe man diese aber verschieben müssen. Ein neuer Zeitpunkt dafür sei noch nicht definiert. Allerdings würde es überraschen, wenn der Flughafen Zürich die Beschaffung allzu lange verzögern würde. Denn je mehr Flughäfen im Ausland die neuen Geräte haben, desto veralteter und langsamer wirkt Zürich bei den Passagieren im Vergleich.

Zweistelliger Millionenbetrag

Flughafen-Zürich-Sprecherin Raffaela Ackermann. zvg

Bei den Tests wird es laut Ackermann darum gehen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Geräte zu analysieren. Dazu gehören unter anderem die Beschaffungs- und Betriebskosten, die Handhabung durch das Sicherheitspersonal und die Kundennutzung.

Eine Beschaffung würde via öffentlicher Ausschreibung erfolgen und würde laut der Sprecherin einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. «Zudem müssten voraussichtlich auch Anpassungen an der Infrastruktur vorgenommen werden.»

Schwerer, teurer - aber schneller

Am Euroairport Basel heisst es, man habe eine Studie zur neuen Technologie in Auftrag gegeben. Zudem seien bereits Gespräche mit dem britischen Anbieter Smiths Detection geführt worden, der von der EU die nötige Zertifizierung habe. Einen Zeitplan für die Einführung existiere aber noch nicht - auch aus Kostengründen, da der Basler Euroairport im Zuge der Pandemie wie Zürich viel Umsatz eingebüsst hat. Und die neuen Scanner kosten rund zehn Mal mehr als die alten.

Neuartige Gepäckscanner sollen Sprengstoff einfacher erkennen. Smiths Detection

Die Geräte von Smiths Detection basieren nicht auf der klassischen Röntgen, sondern auf einer Tomographie-Technologie, die 3D-Bilder kreiert und Sprengstoff erkennt. Das Problem: Die neuartigen Geräte sind laut Euroairport-Sprecherin Manuela Witzig deutlich grösser und schwerer.

Genf ist bereits einen Schritt weiter

Der Flughafen London-Heathrow hat erst kürzlich angekündigt, 62 Millionen Franken in die neuen Geräte der Sicherheitsfirma Smiths Detection zu investieren, die 3D-Bilder vom Gepäckinhalt generieren. Insgesamt sind die Smiths-Geräte bereits an weltweit 175 Flughäfen im Einsatz, wie Sprecherin Sophie Mills sagt.

Die Gepäck-Scanner von der britischen Firma Smiths Detection sind weltweit im Einsatz. Smiths Detection

Auch der Westschweiz ist man schon weiter (diese Zeitung berichtete). Der Flughafen Genf hat 2018 erstmals auf zwei Sicherheitslinien die neuen Röntgengeräte für das Carry-on-Gepäck installiert - als erster Flughafen in Europa, wie Sprecher Ignace Jeannerat sagt. Dies kostete einen hohen einstelligen Millionenbetrag.

Am Flughafen Genf kommen die neuen Scanner bereits zum Einsatz. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Die Erfahrungen damit seien positiv, sagt Jeannerat. Die Anzahl abgefertigter Passagiere pro Stunde könne damit im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitslinien verdoppelt werden. Dennoch ist noch immer von einer Testphase die Rede, in erster Linie weil die neuen Maschinen mehr Platz benötigen und dieser am in die Jahre gekommenen Flughafen Genf knapp ist. Definitiv einführen wolle man die Technologie deshalb erst im Rahmen des Terminalumbaus bis 2030, sagt Jeannerat.

Die Scanner in Genf weisen von selbst auf mögliche Sprengstoffe im Handgepäck hin. Bei den alten Maschinen war einzig die Analyse des Menschen vor dem Bildschirm ausschlaggebend.

Neue Self-Service-Gepäckschalter in Zürich

Derweil ist der Flughafen Zürich daran, auch die Gepäckaufgabe vor dem Flug effizienter, aber auch kostengünstiger zu gestalten. Dafür baut er derzeit Anlagen, an denen Passagiere ihre Koffer selbstständig aufgeben können, und zwar schon 23 Stunden vor dem Abflug (diese Zeitung berichtete). Bei den neuen «Self Baggage Drop»-Anlagen (SBD), welche beim Check-In 2 und 3 im Frühling lanciert werden, kann man die Koffer auf das Aufgabeband stellen und den Boardingpass scannen.

Danach wird eine Etikette ausgedruckt, den man an das Gepäck anbringen muss und das Gepäck wird abgefördert. Noch bequemer geht es, wenn die Etikette bereits zu Hause ausgedruckt wird. Dann muss das Gepäckstück am Flughafen nur noch auf das Aufgabeband gestellt werden.