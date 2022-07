Swiss: Kommt wegen Personalmangel die Teilzeit-Ausbildung?

Reisen Der Swiss fehlen noch immer Hunderte von Arbeitskräften – jetzt prüft sie die Teilzeit-Ausbildung und setzt auf externe Hilfe Die Fluggesellschaft hat in der Krise Personal abgebaut. Bis nächstes Jahr müssen Hunderte neue Mitarbeitende eingestellt werden. Dafür könnten auch die Vorgaben gelockert werden. Zunächst allerdings braucht die Swiss Hilfe von anderen Lufthansa-Airlines. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Die Swiss braucht zusätzliches Kabinenpersonal. Instagram / Swiss

Die Airline Swiss hat ein Problem, über das sie sich vor einem Jahr gefreut hätte: Ihr fehlt Personal. Während der Coronakrise sprach die Airline wegen des Einbruchs der Passagierzahlen 550 Kündigungen aus, wovon 330 das Kabinenpersonal betrafen. Zudem werden derzeit einige Flight Attendants nicht mehr eingesetzt, weil sie nicht gegen das Coronavirus geimpft sind.

Weil auch bei den Partnerfirmen an den Flughäfen Personal fehlt, hat die Airline diesen Sommer Tausende von Flügen gestrichen. Die Verbindungen nach München und Frankfurt hat sie an die Konzernmutter Lufthansa abgetreten, die Flüge nach Wien an die Lufthansa-Tochter Austrian.

Keine Lohnerhöhung geplant

Jetzt könnte die Airline auch bei der Ausbildung der «Cabin Crew Member» neue Wege gehen. Bisher fand diese im Vollzeitpensum statt – damit «zügig ein entsprechender Erfahrungsaufbau erfolgen kann», wie es Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott ausdrückt. Diese Regel wankt: Künftig könnten Ausbildungen im Teilzeitpensum angeboten werden. Fulhrott bestätigt dies. Es gebe «durchaus eine Nachfrage nach einer Teilzeitanstellung», sagt sie. Die Regelung sei aktuell «in Diskussion».

Kein Thema sind hingegen Lohnerhöhungen. Laut dem Bewertungsportal Kununu liegt der Durchschnittsjahreslohn für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Swiss bei bescheidenen 43'000 Franken brutto im Jahr. Dabei soll es bleiben. Die Airline bezahle das gleiche Niveau wie vor der Krise, sagt Fuhlrott.

«Erhalten zahlreiche Bewerbungen»

Die reguläre Personalfluktuation eingerechnet will die Fluggesellschaft bis Mitte 2023 rund 800 Mitarbeitende in der Kabine neu einstellen. Der Sollbestand soll im Lauf des nächsten Jahres wieder erfüllt sein. Die Rekrutierung sei auf Kurs, sagt Fuhlrott. Die Swiss erhalte «zahlreiche Bewerbungen» auf offene Stellen.

Die Ausbildungskurse von Juli bis September seien grösstenteils voll besetzt. «Das bestätigt uns, dass der spannende und vielseitige Beruf des ‹Cabin Crew Member› nach wie vor attraktiv ist», hält die Sprecherin fest. «Zudem kehren seit April sukzessive über die Hälfte jener in Zürich und Genf stationierten ‹Cabin Crew Member› zur Swiss zurück, die das Unternehmen im Rahmen der Restrukturierung verlassen mussten.»

Hilft Lufthansa-Personal aus?

Die Airline rechne damit, nächsten Sommer wieder genügend Personal zu haben, um ein Angebot anbieten zu können, das in etwa jenem von 2019 entspricht. Noch ist das nicht der Fall: Gemäss Daten der europäischen Flugsicherungsbehörde Eurocontrol führt die Swiss derzeit etwa 23 Prozent weniger Flüge durch als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019. Unter den durchgeführten sind zudem mehr Kurzstrecken- und weniger personalintensive Langstreckenflüge.

Um die Engpässe zu überbrücken, soll im Sommer Kabinenpersonal der Lufthansa bei der Swiss aushelfen. Noch ist dieser Plan nicht in trockenen Tüchern: Er muss noch vom Lufthansa-Betriebsrat abgesegnet werden. Dort ist er nach wie vor hängig. Im Winterflugplan ab Ende Oktober will die Swiss wieder rund 80 Prozent der Vorkrisenkapazitäten bieten. Die Airline habe «konservativ geplant», wird Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour in einer Mitteilung zitiert.

