Flybair steht vor dem Aus: Berner Airline droht die Liquidation

Reisen Die Berner Airline Flybair steht vor dem Aus: Diese Woche entscheiden die Aktionäre über die Existenz der Firma Fast zwei Millionen Franken sammelte die virtuelle Berner Airline Flybair im Jahr 2019 ein. Doch zuletzt führte sie keine Flüge mehr durch. Das Geld geht aus. Der Verwaltungsrat mit Globetrotter-Chef André Lüthi muss jetzt sparen. Ist es das Ende für Linienflüge ab Bern? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 29.06.2022, 12.00 Uhr

So weit kam es nicht: Flybair blieb bisher ein Marketing-Instrument. Keystone

Die Berner Airline Flybair steht vor dem Aus. Mehr als die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven ist nicht mehr gedeckt. Der Verwaltungsrat um Präsidentin Andrea Wucher, die auch als CEO ad interim amtet, Globetrotter-Chef André Lüthi und Flughafen-Bern-Chef Urs Ryf muss deshalb unverzüglich Sanierungsmassnahmen einleiten und diese einer ausserordentlichen Generalversammlung vorlegen. Diese findet am Donnerstag statt.

Unter dem Namen Flybair werden wohl nie mehr Flüge abheben. Die Airlines Helvetic und Lübeck Air führen in der Hochsaison bereits Flüge ab Bern zu Ferienzielen durch. Damit sei ein grosser Teil des Marktes bedient. Dieses Fazit zieht Flybair im soeben publizierten Geschäftsbericht. Zudem reiche das verbleibende Kapital nicht aus, um ein eigenes Flugzeug zu mieten und gemäss dem geplanten Geschäftsmodell zu betreiben.

Wird Flybair der Stecker gezogen?

Stattdessen legt der Verwaltungsrat den Aktionären ein Szenario vor, das den Verkauf der Buchungsplattform an einen regionalen oder nationalen Reiseveranstalter vorsieht. Bereits heute werden die Flüge der Gesellschaft Lübeck Air über die Flybair-Website vermarktet und das Reisebüro Belpmoos Reisen betreibt die Plattform. Das habe sich bewährt, schreibt Flybair. Es würden nun Verkaufsgespräche mit einem Partner geführt. «Sie sind im Gang und dauern noch an», sagt Flybair-Chefin Andrea Wucher zu CH Media.

Im Moment gehe Flybair von einer Lösung im Rahmen dieses Szenario aus. Doch kommt der Deal nicht zustande, will der Verwaltungsrat den Stecker ziehen. Dann würde er die Einstellung der Unternehmenstätigkeit per Ende Jahr beantragen, verbunden mit der Liquidation der Firma. Den Aktionären wird dieses Szenario im Fall des Scheiterns des Verkaufs vorgeschlagen.

Müssen Aktionäre Geld abschreiben?

Ebenfalls prüfen liess der Verwaltungsrat ein Szenario, in dem Flybair als eine Art Ticketvermittler, als sogenannter «Consolidator» auftritt. Doch der grösste Anbieter von saisonalen Flügen in Bern, die Airline Helvetic, winkte ab: Dafür bestehe kein Bedürfnis.

Damit schrumpft die Vision einer Airline auf den Verkauf einer Buchungsplattform zusammen. Günstig war das Experiment nicht: Der Flughafen Bern alimentierte seine Tochtergesellschaft mit 250'000 Franken. Private und Firmen steuerten via Crowdfunding und Spenden weitere 1,6 Millionen Franken bei. Wer über 250 Franken einzahlte, wurde Aktionärin oder Aktionär. Anfang 2020 zählte Flybair 1400 Anteilseigner. Müssen sie ihr Geld nun abschreiben?

Flybair besitzt kein Flugzeug

Andrea Wucher sagt: «Wir werden in den Verhandlungen versuchen, für die Aktionäre ein möglichst attraktives Angebot auszuhandeln». Dabei gehe es um die Einlösung von Gutscheinen und ähnlichem. «Am Schluss entscheidet aber der neue Eigentümer über den zukünftigen Mehrwert für die Aktionäre.»

Flybair ist eine virtuelle Airline: Sie besitzt keine eigenen Flugzeuge. Stattdessen sollte die Firma mit Reiseveranstaltern und Flugpartnern zusammenarbeiten und für die Vermarktung der Flüge sorgen. Fluggäste würden den Flug bei Flybair buchen, dieser würde aber von einer externen Airline durchgeführt. So lautete der Plan. Mit Flybair wollte der Flughafen Bern nach dem Konkurs der Regionalairline Skywork einen weiteren Versuch wagen, um ganzjährige Linienflüge anbieten zu können.

Der nächste Flug-Flop droht

Im Jahr 2020 hoben die ersten Flüge ab Bern ab, unter anderem nach Palma de Mallorca und Kreta. Als Flugpartner war Helvetic mit an Bord. Gut 4200 Passagiere wurden im Jahr 2020 gezählt. Dann kam die Coronakrise. Im Jahr 2021 und dieses Jahr verzichtete Flybair auf die Durchführung von Flügen.

Nun droht der nächste Berner Flug-Flop. Schon ohne Virus war Versuchen, einen Linienbetrieb ab dem Flughafen Bern aufzubauen, kein Erfolg beschieden. Während saisonale Verbindungen zu beliebten Urlaubszielen und Charter-Flüge von Reisebüros einen Markt in der Bundesstadt finden, scheint dieser für einen ganzjährigen Linienbetrieb nicht gegeben.

Eine lange Liste des Scheiterns

Die Liste der Airlines, die sich am Flughafen Bern versuchten, ist lang. Air Engiadina, Swisswings, Intersky, Cirrus, KLM Alps, Darwin, BMI Regional und Skywork hiessen die Fluggesellschaften, die in den vergangenen Jahren erfolglos Flüge ab dem Regionalflughafen anboten.

Die Berner Ambitionen dürften mit dem drohenden Aus von Flybair begraben werden. Für den Flughafen sei Flybair der letzte Versuch, wieder zu ständigen Flügen in europäische Städte zu kommen, liessen sich die Verantwortlichen vor knapp drei Jahren zitieren. Klappe das nicht, werde der Flughafen Bern zu einer Plattform für Geschäftsfliegerei.

Die Konkurrenz ist zu gross

Bern bietet keine idealen Voraussetzungen für einen Linienbetrieb: Die Gebühren sind vergleichsweise hoch, für grössere Flugzeuge ist die Piste zu kurz und die Wettersituation mit häufigem Nebel erschwert es, auch im Winter zuverlässige Verbindungen anbieten zu können. Hinzu kommt die verglichen mit anderen Flughäfen schlechte Anbindung an den öffentlichen Verkehr mit einem Bus ab Belp.

Preislich können Airlines ab Bern mit kleinen Flugzeugen die Konkurrenz von Swiss, Easyjet und Co. ab Zürich und Basel nicht unterbieten. Gleichzeitig ist der Flughafen Zürich ab Bern umsteigefrei in gut 70 Minuten mit dem Zug erreichbar, die Reise mit dem ÖV an den Flughafen Basel dauert im besten Fall nur 80 Minuten. Auch der Flughafen Genf ist umsteigefrei in zwei Stunden erreichbar.

Hinzu kommt, dass für die wichtige Gruppe der Geschäftsreisenden nicht nur Verbindungen am sogenannten Tagesrand wichtig sind, die eine Hin- und Rückreise am selben Tag erlauben, sondern auch eine hohe Frequenz, die eine gewisse Spontanität ermöglicht. Mit vereinzelten Linienflügen ist das ab dem Flughafen Bern nicht möglich.

