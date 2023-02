Auf diesen Routen in die Schweiz streichen Airlines Flüge

Reisen Droht ein Chaos an den Flughäfen? Auf diesen Routen in die Schweiz streichen Airlines bald Flüge – und hier bauen sie aus Die Coronakrise scheint vergessen zu sein, der Personalmangel an Flughäfen und bei Airlines ist es nicht. Erste Airlines streichen jetzt schon Flüge für den Frühling und Sommer. Andere bauen hingegen aus. Die Liste der Annullationen und Angebotsausbauten. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Drohen wieder chaotische Zustände an den europäischen Flughäfen? Ennio Leanza/Keystone

Der vergangene Sommer brachte Flughäfen in Europa an ihre Grenzen. Weil die Menschen nach der Aufhebung der Coronamassnahmen wieder in die Ferien fliegen wollten, zuvor aber Fluggesellschaften und Dienstleister am Boden im grossen Stil Personal entlassen hatten und mit der Rekrutierung nicht nachkamen, herrschten teilweise chaotische Zustände. Flughäfen wie London-Heathrow oder Amsterdam mussten gar die Kapazität einschränken und Flüge streichen. In der Schweiz funktionierten die Abläufe gut, doch Annullationen trafen auch hiesige Reisende.