Touristen kehren in Städte zurück, in den Bergen fehlen Schweizer

Reisen Lieber nach Zürich als ins Bergdorf – Touristinnen und Touristen kehren in die Städte zurück und dem Land den Rücken In den letzten zwei Jahren profitierten die Bergregionen von einer starken Nachfrage aus dem Inland. Jetzt nimmt diese ab – und in den Städten legt die Erholung rasch an Tempo zu. Zürich verzeichnet gar einen Rekord. Werden aus Verlierern jetzt Gewinner? Stefan Ehrbar

Touristen kehren in die Städte zurück – wie 2016 in Zürich. Keystone

«Die Stadt sieht riesig aus», seufzt ein US-amerikanischer Tourist am Mittwoch vor dem Zürcher Hauptbahnhof, den Kopf über den Netzplan des öffentlichen Verkehrs gebeugt. Doch die Karte täuscht: Die gesuchte Badi ist dann doch nur einige wenige Minuten mit dem Tram entfernt.

Kurze Wege und ihre Überschaubarkeit, ein zuverlässiger ÖV und Sauberkeit haben Schweizer Städten jahrelang neue Besucherrekorde beschert. Sie vermarkteten sich zusehends als Ausgangstor zum Rest der Schweiz, als eine Art Basislager für Expeditionen ins Land. Touristen, so die Überlegung, können auch in der Stadt übernachten, wenn sie Tagesausflüge in die Berge machen. So können sie erst noch von der Zugfahrt in der Schweiz berichten.

Schweizer liessen Städte links liegen

Lange funktionierte diese Strategie – bis Corona kam. Mit dem Virus verschwanden Touristinnen und Touristen aus dem Strassenbild. Vor allem die ausländischen Besucher blieben fern. Auf Gäste aus dem eigenen Land konnten städtische Hotels und Restaurants nicht zählen: Die machten lieber gleich Ferien im Berner Oberland, im Tessin und in den Bergen des Wallis oder Kanton Graubünden.

Diese Entwicklung machte sich auch in den Statistiken bemerkbar. Die Baisse der Städte – die etwa Zürich, Genf, Basel und das stärker auf den nach wie vor fehlenden asiatischen Tourismus ausgerichtete Luzern traf – dauerte fast zwei Jahre an. Während in Bergregionen teils Rekorde vermeldet wurden, dümpelten urbane Hotels lange bei etwa 50 Prozent der Vorkrisen-Auslastung herum.

Doch seit Februar dieses Jahres ist die Einreise in die Schweiz für Touristinnen und Touristen wieder ohne weiteres möglich. Und nun nimmt die Erholung in den Städten deutlich an Fahrt auf. Die monatlichen Zugewinne bei den Logiernächten sind stärker als in vielen Berg- und ländlichen Regionen. Im Tessin macht sich sogar so etwas wie eine Flaute bemerkbar (CH Media berichtete).

Ein grosser Teil der Erholung geht auf ausländische Touristen zurück. Das zeigt sich exemplarisch an der Zürcher Vorortsgemeinde Opfikon, die in der Nähe des Flughafens liegt. Während der Krise rutschte sie bis auf Platz 33 ab, jetzt ist sie im Ranking der Gemeinden mit den meisten Logiernächten wieder in den Top 10.

Jetzt scheint es plötzlich schnell zu gehen. Im Mai registrierte Zürich bein den Logiernächten eine Auslastung von 85 Prozent im Vergleich zum Mai 2019. Diese Zahl ist über 25 Prozentpunkte höher als im Dezember 2021. Genf kommt im Mai sogar wieder auf 97,5 Prozent Auslastung – 34,7 Prozentpunkte mehr als ein halbes Jahr zuvor.

Basel mit seinen 81,1 Prozent im Mai hat seit Dezember um fast 21 Prozentpunkte zugelegt. In den Bergen hingegen gehen diese Zahlen nach einem starken Winter wieder zurück – wobei angemerkt werden muss, dass die Frühlingsmonate nicht die wichtigsten für die Bergdestinationen sind.

Ueli Heer, Sprecher von Zürich Tourismus, will zwar noch nicht das Ende der Krise bekannt geben. Davon sei man noch «einige Übernachtungen entfernt». Aber, so sagt er: «Wir freuen uns, dass die Hotels in und um Zürich wieder sehr gut gebucht sind. Ebenso sind die Hoteliers positiv für die Sommermonate, die Buchungen sind nach wie vor sehr hoch.» Man stelle Nachholbedarf fest, und die finanziellen Mittel für das Reisen seien offenbar da.

Die ausländischen Touristinnen und Touristen sind aber nicht die einzigen, die den Städten Schub verleihen. Mit der Rückkehr des öffentlichen Lebens übernachten auch hiesige Gäste wieder vermehrt dort. Zürich konnte im Mai sogar einen Rekord verzeichnen: Erstmals wurden über 100'000 Logiernächte von Gästen aus dem eigenen Land in einem Monat verzeichnet. Das gab es noch nie seit mindestens 2013. Weiter zurück gehen die detaillierten Zahlen des Bundes nicht.

Zu einem grossen Teil dürfte das auf Konzerte, Sportveranstaltungen und Events zurückzuführen sein. Im Hallenstadion wurden etwa so viele Konzerte durchgeführt wie kaum je zuvor, weil viele Künstler ihre abgesagten Konzerte der letzten Jahre nachholten. Im Letzigrund-Stadion finden dieses Jahr sieben Konzerte mit Hunderttausenden Zuschauern statt. Auch in Bern mit Konzerten im Stade de Suisse oder dem Gurten-Festival brummt das kulturelle Leben. Bleibt nur schon ein Bruchteil der Besucher für eine Nacht in der Stadt, macht sich das bemerkbar.

Auch Festivals wie das Gurten-Festival generieren Hotel-Übernachtungen. Keystone

Christoph Bosshardt, der Stellvertretende Direktor von Basel Tourismus, beobachtet diesen Effekt ebenfalls. «Die Erholung geht etwas schneller voran, als wir erwartet haben», sagt er. «In den Sommermonaten werden wir dank starken Events und Festivals vermutlich bis knapp an die Auslastung vor der Krise herankommen.»

Doch irgendwann flachen solche Effekte wieder ab. Insgesamt werde das Vorkrisenniveau in Basel voraussichtlich erst 2024 erreicht, sagt Bosshardt. Denn Basel fehlten nach wie vor die so wichtigen Geschäftsreisenden und jene aus weiter entfernten Ländern. Ähnlich tönt es in Zürich: Dort wird die Erholung frühestens 2025 erwartet. Einerseits blieben nach wie vor die Gäste aus China fern, sagt Ueli Heer. Andererseits gebe es eine Verschiebung im Geschäftstourismus. Viele kleinere Meetings fänden künftig online statt, dafür würden Kongresse wieder wichtiger. Denkbar sei, dass künftig weniger Reisen stattfänden, dafür die Aufenthaltsdauer verlängert werde.

Bergregionen geben sich gelassen

In den Bergregionen kommt derweil keine Panik auf. «Die derzeitige Saison verläuft zufriedenstellend», sagt Sabrina Marcolin, Sprecherin von Zermatt Tourismus. «Erfreulich ist unter anderem, dass die Gäste aus den USA nach einem starken Winter nun auch im Sommer in unsere Destination reisen.» Auch deutsche und englische Touristen seien wieder vor Ort. «Wir rechnen mit einem deutlich besseren Sommer als noch letztes Jahr, gehen aber nicht davon aus, dass wir den Spitzensommer 2019 toppen können», sagt Marcolin.

Das Matterhorn bleibt ein Touristenmagnet. Raphael Andres / Unsplash

Die Nachfrage der Schweizer Gäste, von denen die Bergdestinationen in den letzten Monaten besonders stark profitierten, habe zwar leicht nachgelassen. Sie sei aber immer noch höher als vor der Pandemie. Sowieso dürfe sich Zermatt glücklich schätzen: Mit der Ausnahme von Japan, dem wichtigsten Asien-Markt, seien praktisch alle Nationen nach einer langen Corona-Pause zurück. Zermatt dürfte zudem davon profitieren, dass es wegen seiner geografischen Lage eine Destination ist, die Touristinnen und Touristen fast zum Übernachten zwingt.

Ein Selbstläufer wird der Tourismus in der Schweiz dennoch nicht mehr sein – weder in den Bergen noch in den Städten. «Die Zukunft präsentiert sich unstabil: Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, der Franken ist stark, die Inflation hoch und ein Ende des Ukraine-Krieges nicht in Sicht», sagt Marcolin. «Zudem nimmt der Nachholbedarf an Ferien, ausgelöst durch die Pandemie, merklich ab. Wir stellen uns für die kommenden Jahre auf eine gedrosselte Nachfrage und einen härteren Wettbewerb ein.»

