Covid-Zertifikat und Maske: Das brauchts für die Osterferien

Reisen Zertifikat, Maske, Test: Was braucht es im Ausland noch, was nicht? Das müssen Sie für Ihre Oster- und Sommerferien wissen Anderes Land, andere Vorschriften: Wer an Ostern oder im Sommer eine Reise tut, tut gut daran, sich vorher zu informieren. Eine Übersicht der wichtigsten Reise-Fragen. Florence Vuichard, Benjamin Weinmann, Stefan Ehrbar, Gabriela Jordan 06.04.2022, 17.00 Uhr

Mallorca ist über Ostern eines der beliebtesten Reiseziele. Unsplash

Die Regeln variieren von Land zu Land – auch in Bezug auf die Gültigkeit der Covid-Zertifikate nach der zweiten Impfung respektive nach einer Genesung. Deshalb ist es wichtig, sich vor der Abreise genauer über die aktuellsten Regeln im Zielland zu informieren. An fast allen Ferienzielen ist bei Einreise nach wie vor das Covid-Zertifikat und somit der Nachweis einer Impfung oder Genesung vorzuweisen. Ausnahmen bilden unter anderem Grossbritannien, Deutschland, Mexiko, die Dominikanische Republik, die Malediven und Kuba. Aufgrund täglicher Anpassungen ist eine aktuelle Abklärung dennoch stets nötig. Eine zusätzliche Testpflicht wurde in vielen Destinationen bereits aufgehoben. Hier folgt ein kurzer Überblick über die beliebtesten Feriendestinationen.

In Frankreich braucht es das Covid-Zertifikat vor allem noch zur Einreise, danach gibt es nur noch wenige Coronaregeln, die es zu beachten gibt: Rein ins Land kommt man also nur mit einem Nachweis einer doppelten Impfung respektive Genesung oder mit einem aktuellen, negativen Test. Liegt die zweite Impfung mehr als vier Monate zurück, braucht es zur Einreise zusätzlich noch die dritte Boosterimpfung. Wer auf die Insel Korsika will, muss zudem noch eine eidesstattliche Erklärung über das Freisein von Symptomen mitbringen.

Ansonsten gibt es kaum mehr Restriktionen: Nur in Gesundheitseinrichtungen sowie im öffentlichen Verkehr muss weiterhin eine Maske getragen werden. Die Maskenpflicht in Bus, Tram und Zügen gilt für Personen ab sechs Jahren.

Weniger Restriktionen: Der Eiffelturm in Paris lockt wieder mehr Touristinnen und Touristen an. fotolia

Ohne Covid-Zertifikat bleibt das Ferienmachen in Italien – trotz hoher Impfquote und trotz gewisser Lockerungen per Ende März – kompliziert: Denn in Innenräumen von Restaurants erhält weiterhin nur Einlass, wer einen «Green Pass» vorweisen kann. In Geschäften, Museen und Restaurants muss weiterhin eine Maske getragen werden, im öffentlichen Verkehr gar eine FFP2-Maske. Ebenfalls ein Covid-Zertifikat braucht es zur Einreise nach Italien, zudem muss vorgängig noch ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Das aktuelle Regime gilt sicher noch bis Ende April.

In Deutschland ist es fast so wie in der Schweiz, es gibt kaum mehr Restriktionen. Daran ändern auch die mahnenden Worte von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der vor kurzem festhielt: «Die Pandemie ist bei weitem nicht vorbei.» In den Krankenhäusern Deutschlands bestehe noch immer Notbetrieb. Trotzdem ist im Alltag seit Mitte März etwas Normalität eingekehrt: Maskentragen (FFP2) ist an den meisten Orten nicht mehr Pflicht, je nach Bundesland kann sie noch in Bussen, Bahnen und Spitälern gelten. Es gilt aber noch der Appell, weiterhin Abstand zu halten, sich an die Hygieneregeln zu halten – und freiwillig eine Maske zu tragen. Ein Covid-Zertifikat ist weder für die Einreise noch den Besuch von Restaurants, Nachtclubs oder Museen mehr nötig. Ausser, wenn man zuvor in einem Risikogebiet war.

Das Schloss Schönbrunn in Wien. Walter Schwager / ARC

Zur Einreise nach Österreich braucht es ein Covid-Zertifikat, also den Nachweis einer doppelten Impfung, einer Genesung oder eines aktuellen, negativen Tests. Anders als andere Länder, wo die Zeichen auf Lockerung stehen, hat Österreich die Massnahmen wieder verschärft: In öffentlich zugänglichen Innenräumen muss seit dem 24. März 2022 wieder eine FFP2-Maske getragen werden. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren, für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren reicht auch eine einfache Stoffmaske. Das gilt unter anderem für den öffentlichen Verkehr, für Läden, für Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie für Hotels und Restaurants.

Auch nach Spanien und auf die an Ostern besonders beliebten balearischen Inseln wie Mallorca kommt man nicht ohne Covid-Zertifikat. Hingegen ist es seit dem 6. April nicht mehr nötig, das Spain-Travel-Health-Formular auszufüllen. Bei der Einreise in Spanien können die Behörden am Flughafen gemäss «Travelnews» eine Gesundheitskontrolle oder einen Covid-Test durchführen. Zudem gilt in Spanien weiterhin eine Maskenpflicht für Kinder ab sechs Jahren – in öffentlich zugänglichen Innenräumen, aber auch draussen bei Veranstaltungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sowie im öffentlichen Verkehr, an Haltestellen und Bahnhöfen.

Auf den Kanarischen Inseln muss zudem auch in der Unterkunft der Nachweis erbracht werden, dass man geimpft, getestet oder immun ist.

Gross sind die Freiheiten in Grossbritannien: Seit Mitte März braucht es bei der Einreise weder Impf-, Test- oder Genesungsnachweise noch eine elektronische Voranmeldung. Auch im Land selbst gibt es keine coronabedingten Vorschriften mehr.

London calling! England hat die Covid-Regeln aufgehoben. Antonio Gaudencio

In die USA dürfen nur vollständig geimpfte Personen einreisen. Sie müssen zusätzlich einen negativen Covid-Test vorweisen, der ein Tag vor Abflug gemacht wurde. Zudem müssen die Passagiere während der gesamten Reise eine Maske tragen und ihre E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer angeben, damit sie für die Ermittlung von Kontaktpersonen identifiziert werden können. Für Genesene gilt, dass das positive Covid-Ergebnis beim Besteigen des Flugzeugs nicht älter als 90 Tage sein darf. Darüber hinaus ist ein Schreiben eines zugelassenen Arztes oder einer Gesundheitsbehörde notwendig, aus dem hervorgeht, dass die Person für die Reise zugelassen wurde.

In den verschiedenen US-Staaten gelten unterschiedliche Coronavorschriften, das staatliche Maskenobligatorium ist aber derzeit praktisch überall aufgehoben. Es lohnt sich dennoch, eine Maske mitzunehmen. In New York etwa gilt im öffentlichen Verkehr weiterhin eine Maskenpflicht, und wer eine Show am Broadway besuchen will, muss einen Impfnachweis vorlegen.

Für Tui-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski ist klar: «Für den Sommer 2022 sind die USA das Ferienziel Nr. 1 auf der Fernstrecke.» Neben Städtereisen seien auch Mietwagen- und Camper-Rundreisen in Nordamerika wieder sehr nachgefragt.

If you're going to San Francisco: Für die USA gelten nach wie vor strengere Einreiseregeln. Unsplash.com / Joel Mott

Hotelplan-Sprecherin Bianca Gähweiler verweist auf die gestiegenen Erdölpreise, welche die Preise für Flugtickets und somit auch für die in den Sommermonaten beliebten Pauschalreisearrangements verteuert haben. Wie es weitergehe, sei nicht abschätzbar. Gleichzeitig sei der östliche Mittelmeerraum von einem starken Gästerückgang aus der Ukraine, Russland und den Anrainerstaaten betroffen. «Dadurch geraten die Hotelpreise zum Beispiel in Zypern, Griechenland und in der Türkei unter Druck.» An diesen Destinationen dürften die Pauschalreise-Preise im Sommer somit stabil bleiben.

Laut Tui-Suisse-Chef Czapiewski bleibt die Preisentwicklung dynamisch. «Aufgrund der grossen Nachfrage erwarten wir in diesem Jahr in vielen Destinationen weniger Last-minute-Angebote.» Dies gelte auch für die bei russischen Gästen beliebten Reiseziele Türkei und Zypern.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnet mit einem baldigen Ende der Maskenpflicht an Bord. Robert Schlesinger / DPA

Zahlreiche Airlines wie British Airways, Swiss und Edelweiss haben das Masken-Obligatorium an Bord aufgehoben, mit Ausnahme einzelner Destinationen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr rechnete kürzlich im «Spiegel» mit einem raschen Ende der Maskenpflicht während des Flugs: «Viele Staaten lockern ihre Auflagen oder schaffen sie ganz ab, auch in Deutschland wird es dazu kommen.» Schon im Mai könnten laut Spohr Restriktionen wie Abstands- und Maskenregeln im globalen Luftverkehr fallen. Ein Teil der Passagiere werde aber sicher auch weiterhin auf eigenen Wunsch die Maske an Bord tragen.

Derzeit besonders gefragt: Ferien auf den Malediven. PD

Bei Tui sind insbesondere die Klassiker rund ums Mittelmeer gefragt, wie die griechischen Inseln, Balearen und die Südtürkei. Für Griechenland erwartet der Reiseanbieter gar mehr Buchungen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Hotelplan-Sprecherin Gähweiler nennt zudem Spanien und die USA, und Kuoni-Sprecher Markus Flick Nordeuropa und den Alpenraum. «Für Reisen nach Ägypten und auf die Malediven sind im April die Flugkapazitäten bereits knapp geworden», sagt Flick.

Philipp von Czapiewski, Chef von Tui Suisse. zvg

Tui-Suisse-Chef Czapiewski geht nicht von einer Flaute aus: «Wir erwarten eine gute Sommersaison und sehen zurzeit keine grundsätzliche Veränderung im Buchungsverhalten.» Nach wie vor würden Frühlings- und Sommerferien gebucht, und hinsichtlich der Herbstferien rechnet er mit einer weiteren Zunahme. «Vor allem nach zwei Jahren Pandemie, welche für grosse Reiseeinschränkungen sorgte, ist der Wunsch nach Reisen, Ferien und Erholung grösser denn je.» Hotelplan-Sprecherin Gähweiler bestätigt hingegen, dass es manche Kundinnen und Kunden wegen des Kriegs verunsichert seien. Dennoch sei der Nachholbedarf spürbar. Der Eingang von Neubuchungen liegt bei der Migros-Tochterfirma aktuell auf dem Niveau von 2019. Und es gibt eine Trendwende: So würde die Kundschaft verglichen zu den vergangenen zwei Jahren nun auch wieder mit mehr Vorlauf buchen, also auch schon für den Herbst. Dies wohl auch deswegen, weil die Reisebüros bei den Annullationsbedingungen kulanter geworden sind.

Vor dem Eingang zur verbotenen Stadt in Peking, die für ausländische Gäste derzeit noch immer unerreichbar ist. André Häfliger

Ja, insbesondere in Asien, Südamerika oder Ozeanien gibt es Feriendestinationen, die noch nicht vollumfänglich bereisbar sind. So sind etwa Japan und China aktuell noch geschlossen. Die Reiseanbieter rechnen allerdings mit einer sukzessiven Öffnung und Massnahmenlockerung auch dort. Neuseeland hat derweil angekündigt, die Grenzen Anfang Mai zu öffnen. Auch Australien dürfte bald wieder bereisbar sein.

Am Flughafen Zürich werden derzeit so viele Starts und Landungen verzeichnet wie seit Ausbruch der Coronapandemie vor über zwei Jahren nicht mehr. Im Vergleich zur selben Periode des Jahres 2019 beträgt der Rückgang bei den Bewegungen aber noch immer 27,6 Prozent (Stand: 5. April 2022, Durchschnitt der letzten sieben Tage). Mit dem Start des Sommerflugplans Ende März wurde das Angebot nochmals deutlich erhöht.

Auch am Euroairport Basel zeigt die Zahl der Passagiere seit einigen Wochen wieder steil nach oben.

Die Swiss als grösste Schweizer Airline hat in den letzten beiden Jahren einen stärkeren Rückgang bei der Anzahl Flüge verzeichnet als viele andere Airlines in Europa. Das liegt daran, dass sie auf keinen grossen Inlandsmarkt zählen kann und sehr stark von ihren Langstreckenflügen abhängig ist, wovon viele gestrichen werden mussten, weil die wichtigen Märkte in Nordamerika und Asien lange Zeit für Touristinnen und Touristen geschlossen waren.

Seit der Öffnung holt auch die Swiss wieder auf, ist aber noch weit von den Spitzenwerten entfernt: Gemäss Zahlen der Flugsicherungsbehörde Eurocontrol per 5. April führte die Schweizer Airline im Durchschnitt der letzten sieben Tage 30,8 Prozent weniger Flüge durch als in der Vergleichsperiode 2019. Alle europäischen Airlines hingegen führten zusammengezählt 21,8 Prozent weniger Flüge durch. Diese Differenz ist zuletzt immer kleiner geworden.

Die meisten Websites der Fluggesellschaften und Reisebüros bieten inzwischen eine Übersicht der aktuell geltenden Covid-Reiseregeln. Auch das Schweizer Branchenportal «Travelnews» bietet einen solchen Dienst.

