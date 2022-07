Im Tessin ist der grosse Touristen-Boom schon wieder vorbei

Reisen Während Corona wollten alle ins Tessin, jetzt ebbt der Touristenstrom ab - aber nicht nur, weil man wieder ins Ausland darf Tourismus im Tessin: Nach den Covid-Rekordjahren von 2020 und 2021 besuchen weniger Feriengäste den Südkanton. Im Vergleich zum Vorjahr werden bis zu 30 Prozent weniger Gäste gezählt. Gerhard Lob, Locarno Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Am Lago Maggiore hat es wieder etwas mehr Platz für Besucher. Keystone

Es war zu erwarten. Nachdem das Tessin in den Jahren 2020 und insbesondere 2021 von den Covid-Restriktionen profitierte, kommen in diesem Sommer deutlich weniger Gäste in den Südkanton. Der Rückgang ist spürbar, auch auf den Strassen.

Abendliche Staus von Ausflüglern, welche etwa von den Badeorten im Maggiatal in Richtung Locarno fahren, waren 2021 an der Tagesordnung. Dieses Jahr sind sie nicht zu beobachten. Zwar locken nun Grossevents wie die Konzertreihe Moon&Stars in Locarno viele Deutschschweizer an. Ein Gedränge in der Altstadt vor und nach den Veranstaltungen gibt es aber nicht.

Zustände wie in den 80er-Jahren

«Der Rückgang an Gästen im Vergleich mit dem Vorjahr beträgt zwischen 20 und 30 Prozent», sagt Simone Patelli, Präsident von Ticino Turismo und Geschäftsführer des Campings Campofelice in Tenero. Der kantonale Verkehrsverein hat mit dieser Entwicklung gerechnet. Denn 2020 und 2021 waren Ferien im Ausland wegen des Corona-Virus nicht oder nur mit Einschränkungen – Impfzertifikaten, Tests, Maskenpflicht – möglich.

Viele Deutschschweizer, aber auch Romands, suchten das Tessin auf, um südliche Atmosphäre zu schnuppern. Hotels und Ferienwohnungen sowie Campingplätze waren fast immer ausgebucht – Zustände, wie man sie seit den 1980er Jahren nicht mehr angetroffen hatte.

Trotzdem ein gutes Jahr

Nun treibt es viele Ferienhungrige wieder ans Meer in Südeuropa oder an Destinationen, die über zwei Jahre nicht zugänglich waren. Den Rückgang spürt man auch in den Bergtälern des oberen Tessins, die im Vorjahr viel Zulauf hatten, weil die Gäste die Abgeschiedenheit dieser Gegenden in Coronazeiten suchten.

Gleichwohl ist Patelli optimistisch: «Die Zahl der Logiernächte ist zwar tiefer als in den beiden Vorjahren, aber höher als 2019, dem letzten Vor-Covid-Jahr, als wir 2,2 Millionen Logiernächte hatten.» So sieht es auch Lorenzo Pianezzi, Präsident der kantonalen Hoteliervereinigung: «Wir wussten, dass es sich 2021 mit 2,9 Millionen Logiernächten um ein aussergewöhnliches und nicht-wiederholbares Rekordjahr handeln würde». Wenn der bisherige Trend anhalte, könne man 2022 mit 2,6 Millionen Logiernächten abschliessen, was immer noch ein sehr gutes Ergebnis bedeute.

Braucht es neue Produkte?

Doch die Aufenthaltsdauer hat sich verkürzt; es wird zudem wieder kurzfristiger gebucht. Bei der Kundschaft bleiben Feriengäste aus dem Inland am wichtigsten. «Der Wechselkurs mit einer Parität zwischen Euro und Franken ist für den Tourismus aus dem europäischen Ausland natürlich nicht förderlich», meint Patelli.

Pianezzi denkt derweil schon an die Zeit nach 2022. Er ist überzeugt, dass das Tessin neue Produkte und damit Anreize schaffen muss, um als Tourismusdestination attraktiv zu bleiben. 2017 gelang ein Quantensprung mit der Einführung des TicinoTicket, einer kantonsweiten Gratis-ÖV-Karte für Gäste, die in Hotels und Campingplätzen übernachten.

