Die EZB erhöht die Leitzinsen und kämpft gegen die Infaltion

Teuerung Rekordhohe Leitzinserhöhung: Inflationsschub zwingt Europäische Zentralbank zum Handeln Die Europäische Zentralbank sieht wachsende Rezessionsrisiken. Trotzdem macht sie eine Dreivierteldrehung an der Zinsschraube. Daniel Zulauf 08.09.2022, 18.15 Uhr

EZB-Präsidentin Christine Lagarde verkündete den historischen Zinsentscheid am Donnerstagnachmittag. Ronald Wittek / EPA

Sie haben lange gezögert und viel diskutiert, jetzt aber scheinen die Würfel im Kreis der Euro-Wächter endgültig gefallen zu sein. Weniger als zwei Monate nach der ersten Leitzinserhöhung seit elf Jahren um 0,5 Prozentpunkte hat der Rat der Europäischen Zentralbank schon die zweite Erhöhung der drei Leitzinssätze beschlossen. Und diesmal gehen sie sogar um 0,75 Prozentpunkte hoch. Die Einlagen, welche die Geschäftsbanken bei der EZB halten, werden nun zum Satz von 0,75 Prozent verzinst. Für Refinanzierungsgeschäfte verlangt die Notenbank von den Geschäftsbanken fortan zwischen 1,25 Prozent und 1,5 Prozent.

Die Inflation ist auch 2024 noch nicht dort, wo sie sein müsste

Die EZB habe sich im Dezember auf eine Reise begeben und diese werde über den aktuellen Planungshorizont hinausführen, erklärte deren Präsidentin Christine Lagarde den Zinsentscheid. Die Französin spielte auf den rasanten Anstieg der Teuerung an. Diese erreichte im August durchschnittlich 9,1 Prozent im Euro-Raum. Der von der Notenbank anvisierte maximale Teuerung liegt bei zwei Prozent.

Diesen Zielwert wird die EZB nach ihren eigenen Prognosen auch 2024 noch nicht erreicht haben. Die von dem Noteninstitut selbst deutlich nach oben revidierten Voraussagen rechnen mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate im Jahr 2024 von immer noch 2,3 Prozent. Zwar prognostizieren die EZB-Ökonomen, dass die Inflationsdynamik bald abflachen wird. Für das gesamte laufende Jahr erwarten sie 8,1 Prozent und für das kommende nur noch 5,5 Prozent. Doch so etwas passiert nicht einfach so.

Die Erwartung weiterer Preiserhöhungen steckt in den Köpfen der Leute

Zwar betonte Lagarde, Haupttreiber der Inflation seien immer noch die Angebotsverknappungen, wie sie schon länger, kriegsbedingt, aber akzentuiert, bei der Energie und bei gewissen Grundnahrungsmitteln, beobachtet werden könnten. Doch mit unüberhörbarer Deutlichkeit strich sie auch heraus, dass sich die Teuerung inzwischen klar in die Breite entwickle und auch Dienstleistungen erfasst habe, bei denen es absolut keine Angebotsverknappung gäbe. Mit anderen Worten: Die Inflation wird nun auch von der Nachfrageseite angeheizt. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie sich nun in den Köpfen der Unternehmer und der Konsumenten eingenistet hat.

Diese Dynamik gelte es nun zu bremsen, bevor sie sich in den Köpfen der Leute verselbstständige, machte Lagarde deutlich. Sie stellte in nächster Zeit weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht und machte dabei auch klar, dass die Konjunktur im Euro-Raum bei diesen Entscheidungen von zweitrangiger Bedeutung ist. Das kommende Jahr dürfte in Europa deshalb ungemütlicher werden. Die EZB rechnet mit einem Einbruch des Wirtschaftswachstums von aktuell 3,1 Prozent auf nur noch 0,9 Prozent im Jahr 2023. Für das Winterhalbjahr prognostiziert die EZB ein Treten an Ort, aber keine Rezession.

Auf den Finanzmärkten rechnen die Akteure mit einer Rezession

Eine Mehrheit der Akteure auf den Finanzmärkten scheint diesen Optimismus mit der EZB nicht zu teilen. Der Zinsentscheid führte am Donnerstagnachmittag zu einem deutlichen Rückgang der Aktienkurse und auch zu einem weiteren Einbruch des Euro-Kurses. Gegenüber dem Franken verlor die Gemeinschaftswährung zeitweise mehr als ein Prozent. Ein Euro kostete im Interbankenmarkt am Donnerstag die meiste Zeit weniger als 97 Rappen.

Sichtbar wurden die Rezessionsängste auch auf den Kapitalmärkten, wo die Investoren für unsichere Anlagen wieder deutlich höhere Risikozuschläge einforderten. So stiegen die Renditen für zehnjährige Anleihen des hochverschuldeten italienischen Staates am Donnerstag auf gegen vier Prozent, was eine Ausweitung des Zuschlages gegenüber vergleichbaren deutschen Anleihen auf 2,4 Prozent bewirkte.

Auch die EZB selbst hat noch ein weniger optimistisches Szenario durchgerechnet: Es geht davon aus, dass die Staaten keinen Ersatz für die komplett ausfallenden Gaslieferungen aus Russland finden und Energie rationiert werden muss. Unter diesen Bedingungen würde die europäische Wirtschaft 2023 um 0,9 Prozent schrumpfen, glaubt die Notenbank.

