Rekordumsatz für Bossard 14.01.2022, 08.41 Uhr

Die Bossard-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 22,4 Prozent auf 995,1 Millionen Franken erhöhen. Der Umsatz war damit so hoch wie noch nie, teilte der Zuger Logistikspezialist am Donnerstag mit. Das seit dem vierten Quartal 2020 von einem breit abgestützten Wirtschaftsaufschwung getragene Wachstum der Gruppe setzte sich auch im vierten Quartal 2021 fort. Dabei konnten Europa und Asien deutlich zweistellige Wachstumsraten ausweisen.

Zugleich blieb die Beschaffungsmarktsituation infolge der starken globalen Nachfrage angespannt, was sich in weiteren Preiserhöhungen und längeren Lieferfristen widerspiegelte, so Bossard weiter. Wie bereits im Halbjahresbericht 2021 kommuniziert, dürfte sich die Gewinnmarge auf Stufe Ebit für das Geschäftsjahr im oberen Bereich der anvisierten Bandbreite von 10 Prozent bis 13 Prozent bewegen. Bossard wird den vollständigen Jahresbericht am 2. März 2022 publizieren. (mim)