Rekrutierung Diese Luzerner wissen, was ein gutes Verwaltungsratsmitglied ausmacht Silvan Felder gründete vor 20 Jahren die Verwaltungsrat Management AG in Luzern, vor zwei Jahren holte er den ehemaligen Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, Felix Howald, an Bord. Die beiden sprechen im Interview über Skandale, Fehlbesetzungen und Frauenquoten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Silvan Felder und Felix Howald am Sitz der VR Management AG in Luzern. Bild: Pius Amrein (13. Januar 2022)

Man hat den Eindruck, dass Verwaltungsratsmitglieder vor allem Negativschlagzeilen machen: Missachtung von Quarantäneregeln, geheime Liebschaften, mutmassliche Bereicherungen, Interessenkonflikte oder Doppelmandate. Degeneriert die Wirtschaft?

Silvan Felder: Wenn ich auf die letzten 20 Jahre meiner Tätigkeit zurückblicke, muss ich feststellen: Es gab auch früher Verfehlungen von Verwaltungsratsmitgliedern, nur wurden diese nicht so stark wahrgenommen oder publik gemacht wie heute. Die mediale Aufmerksamkeit hat zugenommen – zu Recht. Dass die angesprochenen Fälle vor allem für Wirbel sorgten, weil sie in der Finanzindustrie passierten, ist kein Zufall.

Warum?

Silvan Felder: Banken sind durch die Finanzmarktaufsicht streng reguliert und im Grundsatz vom Dienstleistungsangebot recht austauschbar. Ihr wichtigstes Kapital ist das Vertrauen. Wenn Zweifel daran bestehen, dass der oberste Kopf vertrauenswürdig ist, kann ein Reputationsschaden entstehen. Darum ist die Integrität der Verwaltungsratsmitglieder von Banken so wichtig, und darum schaut man dort auch genauer hin.

Felix Howald: Es ist zudem auch zu beobachten, dass die Wirtschaft viel vernetzter und dadurch komplexer ist als vor 20 Jahren. Dadurch entstehen bei Verwaltungsratsmitgliedern eher potenzielle Interessenskonflikte, die es früher gar nicht geben konnte.

Vor 20 Jahren gegründet Die Verwaltungsrat Management AG in Luzern hat kürzlich ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Silvan Felder (55) gründete das Unternehmen im Dezember 2001. Der frühere Chef der Granador-Gruppe (heute Ramseier) holte vor zwei Jahren Felix Howald (52) als Partner an Bord, den ehemaligen Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Die beiden Luzerner vermitteln schweizweit Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte, bieten aber auch Weiterbildungen rund um das Thema an und begleiten Aufsichtsgremien bei diversen Themen rund um deren Governance sowie Organisation und Tätigkeit. Beide halten diverse Verwaltungsratsmandate.

Es kommen vermehrt private Verfehlungen ans Licht. Recherchieren Sie auch im privaten Bereich, wenn Sie im Auftrag eines Unternehmens Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat suchen?

Silvan Felder: Bei eigentümergeprägten Firmen stehen solche Recherchen nicht im Fokus, hier geht es primär um den professionellen Werdegang und eine gute persönliche Passform. Es ist bei diesen Firmen überhaupt schon ein positives Zeichen, wenn Externe ins Boot geholt worden. Eine kritische Stimme von aussen tut inhabergeführten Unternehmen immer gut. Der Verwaltungsrat wird so professionalisiert und mit zusätzlichen Kompetenzen verstärkt.

Und wie sieht es bei grösseren öffentlichen Firmen aus?

Felix Howald: Bei börsenkotierten Unternehmen oder Firmen im Besitz der öffentlichen Hand geht man in der Recherche schon tiefer, da verlangt man neben Referenzen eher einen Strafregister- oder Betreibungsregisterauszug oder weitere Auskünfte. Aber man sollte sich keinen Illusionen hingeben: Wir sind keine Strafverfolger. Wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin etwas verschweigt, das nicht aktenkundig ist, finden wir es auch nicht heraus.

Haben Sie schon einmal jemanden vermittelt, der oder die sich dann als Fehlgriff erwies?

Silvan Felder: Nicht im Sinne, dass es zu einem Skandal kam. Aber natürlich: Es kann vorkommen, dass sich im Nachhinein herausstellt, dass eine Person doch nicht ideal zum Unternehmen passt.

Felix Howald: Im Verwaltungsrat ist zudem ein Fehlgriff grundsätzlich weniger tragisch als zum Beispiel in einer CEO-Position: Mitglieder in Aufsichtsgremien haben kleinere Pensen als Geschäftsführer und somit auch keinen tagtäglichen Abrieb. Sie können jederzeit zurücktreten oder an der Generalversammlung abgewählt werden. Bei Geschäftsleitungsmitgliedern ist das nicht so.

Ihr Unternehmen hat unter anderem die Kandidatinnen und Kandidaten der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) rekrutiert. Dort kam es im Zuge der Subventionsaffäre zu einer Totalerneuerung. Wie gingen Sie vor?

Silvan Felder: Das war ein zeitlich sehr dringlicher Prozess, wie er nicht sehr oft vorkommt. Innerhalb einer Woche haben wir potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten identifiziert und evaluiert, Termine vereinbart und dann Gespräche geführt. Nach nur drei Wochen waren die Verträge unterschrieben.

Felix Howald: In unserem Pool führen wir über 6000 qualifizierte Führungspersönlichkeiten, die sich für Verwaltungsratsmandate interessieren und viele davon auch VR-erfahren sind. Der Fundus ist also riesig und wir können auch in solchen Situationen schnell reagieren. Normalerweise ist eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat aber eine langfristige Angelegenheit und man lässt sich bei der Suche auch genügend Zeit.

Bei der VBL mussten zwingend auch Frauen rekrutiert werden. War das für Sie ein Problem?

Felix Howald: Nein, und es ist auch generell kein Problem, geeignete Kandidatinnen für Verwaltungsräte zu finden. Immer mehr Unternehmen wollen Abgänge gezielt mit Frauen ersetzen.

Silvan Felder: Es ist zwar richtig, dass die Auswahl unter den Frauen etwas kleiner ist, zum Beispiel wenn internationale Führungserfahrung gefragt ist. Aber es gibt viele Bereiche, in denen Frauen einen guten Rucksack haben und oft die besseren Kandidatinnen sind.

Welche sind das?

Silvan Felder: Wenn im Verwaltungsrat Themen wie Nachhaltigkeit, Personalführung, Finanzen oder Recht gefragt sind, kommen viele Frauen zum Zug. Es gibt nicht zu wenig Frauen für solche Positionen, sondern nur falsche Suchstrategien.

Felix Howald: Auf der anderen Seite gibt es aber leider immer noch zu viele Frauen, die für ein Mandat nicht kandidieren, wenn sie nur zu 90 Prozent die erforderten Kriterien erfüllen. Männer hingegen bewerben sich, selbst wenn sie nur zwei Drittel der Kriterien abdecken.

Braucht es Frauenquoten?

Silvan Felder: Nein, das ist ein Eingriff ins freie Unternehmertum. Der Staat soll nicht vorschreiben, wie die Unternehmensführung auszugestalten ist.

