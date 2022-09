Reportage Früher Saucen und Bouillon, heute das Essen der Zukunft: Das Maggi-Areal mausert sich zum «Food Valley» In Sachen Food ist das Zürcher Kemptthal inzwischen der «Place to be». Viele Start-ups siedeln sich dort an, um an neuen Produkten zu feilen, von kaltem Kaffee bis Erbsenfleisch. Ein Augenschein vor Ort. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Alles andere als kalter Kaffee: Kalt gebrauter Kaffee liegt im Trend. Das Start-up Barrel Coffee ist eines von mehreren Jungunternehmen, die vom Kemptthal aus ihr Glück im Food-Markt versuchen. Henry Muchenberger

Früher roch es hier streng nach Bouillon und Saucen. Das langgezogene Industriegelände im Kemptthal, zwischen Zürich und Winterthur gelegen, beherbergte über 100 Jahre lang die Maggi-Fabrik, die Produkte für die ganze Welt herstellte. Vor 20 Jahren wurde es plötzlich ruhig auf dem Areal. Der Nahrungskonzern Nestlé, der das Unternehmen zuvor gekauft hatte, siedelte die gesamte Produktion nach Deutschland um.

Heute ist die ehemalige Bouillon-Fabrik kaum wiederzuerkennen. Sie hat sich in den vergangenen paar Jahren zu einem lebendigen Arbeits- und Begegnungsort entwickelt. Hippe Cafés fallen einem, sobald man aus dem Zug steigt, sofort ins Auge. Es gibt kleine Geschäfte und Ateliers, ein Fitnesscenter, eine Zigarrenlounge, Tesla-Ladeplätze. Die historischen Backsteinhäuser sind mittlerweile Wirkungsort von 140 Unternehmen, vom Architekturbüro über Softwareentwickler bis zum Oldtimerhändler.

Die frühere Maggi-Fabrik im Zürcher Kemptthal: Die Brühwürfel, Saucen und Suppenwürzen, die dort seit 1886 industriell hergestellt wurden, sollten zunächst zur Verbesserung der «Ernährungssituation der arbeitenden Bevölkerung» sein. Undatiertes Archivbild: ETH-Bibliothek Von «Maggi» zu «The Valley»: So sieht das Kemptthal heute aus. PD: The Valley PD: The Valley 1965: Eine Maggi-Mitarbeiterin im Bereich Fabrikation und Verpackung. Gerber / ETH-Bibliothek Ein Güterzug fährt durchs längliche Kemptthal. Undatiertes Archivbild: ETH-Bibliothek Die Schienen gibt es noch, haben heute aber ausgedient. PD: The Valley PD: The Valley Ca. 1930: Maggi-Angestellte verpacken Brühwürfel. ETH-Bibliothek Julius Maggi war der Gründer von Maggi. Der aus Italien in die Schweiz eingewanderte Unternehmer (1846-1912) baute während Jahrzehnten einen Betrieb mit Tausenden von Mitarbeitenden auf. ETH-Bibliothek Julius Maggi war auch ein Pionier der Werbung. Mit den damals einprägsamen Sprüchen und den unverwechselbaren braunen eckigen Flaschen hatte er einen Riesenerfolg. Die Flaschen und die Firmenfarben gelb und rot gelten noch heute als Markenzeichen des Unternehmens. Undatiertes Archivbild: Keystone Mitarbeiterinnen bei der Arbeit. Undatiertes Archivbild: Keystone

Zwei «Food-Häuser», zahlreiche Ideen

Die grösste Anziehungskraft hat «The Valley», wie das Areal jetzt genannt wird, allerdings für Unternehmer, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sich unsereins den Bauch füllen will. Denn Essen wird gerade völlig neu erfunden, weltweit wimmelt es nur so von Food Innovation Hubs, Food Trend Reports und verheissungsvollen Wachstumsprognosen für Märkte im Bereich nachhaltige, vegane oder pflanzenbasierte Produkte.

Schweizer Start-ups wollen im Food-Markt mitmischen, sei es im Massenmarkt oder in einer Nische. Im Kemptthal sind mittlerweile um die zehn junge Firmen in einem Backsteinhaus namens «Food House 1» eingemietet. Das «Food House 2» gegenüber wird noch umgebaut und sieht Abenteuerliches vor. Dazu mehr in der Box.

Vegi-Fleisch, -Fisch oder -Käse: Drei Schweizer Unternehmen wollen im Kemptthal Start-ups fördern (gjo) Im «Food House 2» im Kemptthal sollen ab Mitte 2023 kultivierte Lebensmittel, beispielsweise Labor-Fleisch, erforscht und produziert werden. Der Grossverteiler Migros, der Aromenhersteller Givaudan und der Technologiekonzern Bühler haben zu diesem Zweck den Cultured Food Innovation Hub gegründet. «Unser Ziel ist, Start-ups zu fördern und Produkte in diesem Bereich schneller an den Markt zu bringen», sagt CEO Yannick Gächter beim Gespräch im Kemptthal. Welche Jungfirmen in den Hub ziehen werden, ist noch nicht spruchreif. Von Herstellern von kultiviertem Fleisch, kultivierten Meeresfrüchten oder Milchprodukten ist laut Gächter alles möglich. Die Produkte werden dabei aus tierischen Zellen hergestellt, ohne dass ganze Tiere gezüchtet werden müssen. Bis diese Produkte in Schweizer Läden kommen, wird es noch mehrere Jahre dauern, in der Forschung, Herstellung und Bewilligung gibt es noch einige Hürden zu meistern. Weltweit sind erst in Singapur solche Produkte zugelassen. Gächter: «Kultivierte Lebensmittel werden in der Schweiz kommen, es ist nur eine Frage der Zeit.»

Neuer Bouillon-Hersteller tritt in grosse Fussstapfen

Erste Station: die Firma Nullkommanull von Giuseppe Reveruzzi. Er produziert Bouillon. Ausgerechnet. Der gelernte Koch fing vor rund sieben Jahren an, selber Bouillon herzustellen und auszuliefern. An den Wochenenden, mit Hilfe von Freundin und Familie. Ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker, daher der Name «Nullkommanull». «Damals war das ein ziemliches Novum, es gab fast nur industriell hergestellte Bouillon», sagt «Giusi» Reveruzzi. Und weiter:

Nullkommanull-Gründer Giuseppe Reveruzzi im Kemptthal. Henry Muchenberger

«Wer sich die Mühe gibt, mit frischen Zutaten zu kochen, macht mit einem Industrieprodukt dann praktisch die ganze Arbeit kaputt.»

Ein Affront für die alte Maggi-Fabrik um Gründer Julius Maggi (1846–1912)? «Als ich 2020 im Kemptthal zu produzieren anfing, hatte ich tatsächlich viel Anfangsschwierigkeiten», erzählt Reveruzzi. «Viele Dinge klappten nicht, eine Maschine stieg aus. Da dachte ich mir, dass ich Julius Maggi wohl für mein Vorhaben um Erlaubnis bitten muss.» Seither stehe eine kleine Maggi-Flasche sozusagen als Opfergabe im Raum – und es laufe deutlich besser.

Besser heisst: Drei Angestellte und eine ansehnliche Anzahl an Bioläden, Unverpacktshops und Metzgereien, über die er seine drei Bouillon-Pasten (Gemüse, Rind und Geflügel) verkaufen darf (9 bis 13 Franken für 160 Gramm). Zusätzliches Geld verdient Reveruzzi, indem er in seinem kleinen Werk Aufträge von anderen Firmen ausführt und nach deren Rezepturen etwa Saucen, Konfitüren, Suppen, Essiggurken oder Bratfett herstellt.

Gleichwohl beschönigt Reveruzzi das Start-up-Leben nicht. Es bedürfe sehr hoher Investitionen, allein die Etikettiermaschine habe er für 20’000 Franken anfertigen lassen müssen. Wann Nullkommanull die Gewinnzone erreicht, sei ungewiss. Es sei ein ständiges Auf und Ab, jeden Tag könnten neue Probleme auftauchen, Patentlösungen gebe es nicht. Gerade das, so der Bouillon-Hersteller, sei aber schliesslich spannend und lehrreich.

Giuseppe Reveruzzi mit seinen Mitarbeiterinnen Jetmire (links) und Daniela. Henry Muchenberger

Grafiker feilt am perfekten kalten Kaffee

Die Tour im «Food House 1» geht weiter, vorbei an Türen, hinter denen Mozzarella, Zürcher Tirggel-Schnaps, Schokolade und Wikingerbier produziert werden. Nächster Halt: das 2017 gegründete Unternehmen Barrel Coffee. Es braut kalten Kaffee – vor einiger Zeit noch ein Geheimtipp, im Zuge der zuletzt stark gestiegenen Ansprüche in der Kaffeeszene aber schon ein verbreiteter Trend.

Gründer Christoph Huber wischt mit Mitarbeiter Dan gerade braune Flüssigkeit vom Boden, die vom Braukessel heruntergetropft war. Mit jedem Wort, das er sagt, wird seine Faszination für Kaffee deutlicher. So vieles, sagt er, könne im letzten Zubereitungsschritt für (heissen) Kaffee schiefgehen. Je nach Bohnenbeschaffenheit, Maschine, Raumfeuchte und Kenntnissen des Baristas könne die Qualität enorm variieren.

Diesem Problem wollte Huber, eigentlich ausgebildet in Grafik und Marketing, danach aber jahrelanger Mit-Inhaber vom Café Henrici im Zürcher Niederdorf, entgegenwirken. Sein Produkt: ein fixfertig gebrautes, kaltes Getränk, das man kühl lagern und frisch zapfen kann. Er sagt:

Christoph Huber schenkt sich ein «Pure Black Cold Brew» ein. Henry Muchenberger

«Besonders im Sommer ist mein Cold Brew Coffee stark gefragt, im Winter habe ich dann mehr Zeit, an der Weiterentwicklung zu tüfteln.»

Statt kurz und in heissem Wasser werden die gemahlenen Bohnen hier mehrere Stunden lang in kühlem Wasser eingelegt. Huber feilt dabei am perfekten Zusammenspiel von Bohnensorte, Röstgrad, Mahlgrad, Wasserhärte, Kontaktzeit und Brühtemperatur. «Es sind nur zwei Zutaten, aber trotzdem eine echte Wissenschaft.» Heissen Kaffee einfach schockartig herunterzukühlen, lehnt er ab: Zu bitter und zu sauer sei dadurch das Trinkerlebnis.

Ausgeschenkt wird Hubers kalt gebrauter Kaffee in mehreren Restaurants und Pop-up-Bars in Zürich, in den Büros von Google sowie im Kantonsspital St. Gallen. Preis: um die 6 Franken pro 2 Deziliter. Die Degustation im Kemptthal zeigt: stark, aber überraschend süffig; statt einer Espresso-Portion gibt es ein volles Glas zum langsamen Geniessen. Milch ist selbst für Milchkaffeeliebhaber gar nicht nötig. Aber erlaubt, meint Huber lachend.

Gründer Christoph Huber (links) mit Mitarbeiter Dan vor einer speziellen Zapfmaschine für kaltgebrauten Kaffee. Henry Muchenberger

Produzent von Erbsenfleisch will vegane Wurst lancieren

Vom Koffein gestärkt, geht es zum letzten Besuch: zu Planted, dem Erbsenfleischproduzenten und Ankermieter des «Food House 1». Es ist ein Start-up, das vor drei Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, das inzwischen 200 Angestellte hat und in fünf Märkte exportiert, das vor kurzem 70 Millionen Frischgeld an Land ziehen konnte. Kurz: ein Start-up, auf das andere sicherlich mit Neid blicken.

Die Produkte von Planted bestehen hauptsächlich aus Erbsenproteinen und sollen tierischem Fleisch sehr nahe kommen, sei es Poulet, Schnitzel oder Pulled Pork (Preis zwischen 5.95 und 6.95 Franken für 100 Gramm). Doch warum soll man eigentlich Erbsen verarbeiten, wenn man sie auch direkt essen kann?

«Natürlich wäre es das Beste, kaum Fleisch und umso mehr Gemüse zu essen. Das entspricht aber nicht der Realität», sagt Mitgründer Pascal Bieri, der sich kurz Zeit für ein Gespräch nimmt, bevor er für einen Pitch vor einem Detailhändler nach Hamburg reisen muss. Und weiter:

Die Pouletbrust ist das zuletzt entwickelte Produkt von Planted. Im Handel ist es noch nicht. Henry Muchenberger

«Wir produzieren fleischähnliche Stücke, damit sich der Konsument kulturell nicht verändern muss.»

Noch importiert das Jungunternehmen den Rohstoff Gelberbsen aus Westeuropa. Das hiesige Subventionssystem macht es für die Bauern oft attraktiver, Erbsen in die Tierfütterung zu geben, als sie an Planted zu verkaufen. Für 2023 sei aber ein Projekt mit dem Agrarkonzern Fenaco geplant, wonach erste Tonnen hierzulande bezogen werden können.

Das dürfte allerdings nicht weit reichen: Inzwischen wird im Kemptthal bei laufenden Maschinen über eine Tonne Pflanzenfleisch pro Stunde produziert. Es wird etwa in Migros, Coop und in den Läden des deutschen Händlers Edeka verkauft und in Restaurants serviert. Bald dürfte ausserdem die Erbsenwurst kommen: «Die Wurst ist das Schweizer Kulturgut schlechthin. Vielleicht schaffen wir es bis zur nächsten Grillsaison, eine pflanzenbasierte Alternative zu lancieren», sagt Bieri.

In der Gewinnzone ist auch Planted noch nicht. Laut Bieri verdient die Firma mit ihren Produkten aber schon Geld. Aktuell liege der Fokus auf Expansion und Produktentwicklung. Bisher ist das dem Start-up gelungen. Nun zieht ein Erfolg bekanntlich weitere Erfolge nach sich. Die Entwicklung im Kemptthal und im Food-Markt dürfte spannend bleiben.

Mitgründer Pascal Bieri im «Planted.Bistro by Hiltl» im Kemptthal. Durch das Bullauge kann man in die Produktion von Planted blicken. Henry Muchenberger

