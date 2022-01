Retouren nach Weihnachten: Was tun gegen die Päckliflut?

Onlinebestellungen Was tun gegen die Päckliflut? Wie Onlinehändler und die Politik die Masse an Retouren reduzieren wollen Jede vierte Onlinebestellung wird in der Schweiz zurückgeschickt, bei Modeartikeln sogar jede zweite. Die Onlinehändler stellt das vor grosse Herausforderungen, hinzu kommt die ökologische Belastung. Ist eine Gesetzesänderung nötig? Gregory Remez Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Der Januar ist der Monat der Retouren. Nach einem erneut starken Weihnachtsgeschäft erwarten die grossen Onlinehändler diesmal gar eine rekordhohe Flut an Rücksendungen – und beklagen zugleich einen Engpass an Logistik-Spezialisten. Für gewöhnlich stehe der Höhepunkt der Weihnachtsrücksendungen ungefähr Mitte Januar an, inzwischen ziehe sich das Ganze aber bis tief in den Februar, heisst es etwa bei Digitec Galaxus.