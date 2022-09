HSG-Professor: Finma soll Axpo-Händlern auf die Finger schauen

Rettungsschirm HSG-Professor fordert: Finma soll der Axpo beim riskanten Energiehandel auf die Finger schauen Die Axpo betont stets, allein Absicherungsgeschäfte an der Börse hätten den Konzern in die Geldnot gestürzt. Für HSG-Professor Karl Frauendorfer greift diese Erklärung zu kurz. Pascal Michel Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Im Handelsgeschäft der Axpo bleibt bisher noch einiges im Dunkeln. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Verspekuliert? Ganz sicher nicht, betont die Axpo immer wieder. Die Ursachen der akuten Liquiditätskrise, die den Stromkonzern unter den staatlichen Rettungsschirm flüchten liess, seien «das exakte Gegenteil von Spekulation». Die Geldnot ist gemäss Axpo die Folge von vielen «konservativen» Absicherungsgeschäften, explodierenden Strompreisen und strengen Börsenregeln. Doch der Stromkonzern mag mit dieser Argumentation nicht alle restlos zu überzeugen.

Karl Frauendorfer, Professor für Operations Research an der Universität St.Gallen (HSG), jedenfalls hat hier noch Fragen – zum Handelsgeschäft ganz grundsätzlich, zum ausserbörslichen Handel sowie zum Zeitpunkt der Staatshilfe. Jedenfalls ist es aus Frauendorfers Sicht kein Zufall, dass die Axpo den Rettungsschirm ausgerechnet Anfang September angerufen hat und per Ende September bilanziert.

Viel Handel, wenig Eigenkapital

Karl Frauendorfer. Universität St.Gallen

In einer Analyse der Axpo-Finanzzahlen kommt er zum Schluss, dass neben den Absicherungsgeschäften weitere komplexe Dynamiken im Handelsgeschäft den finanziellen Handlungsspielraum des Unternehmens beschränken. Dies wird in den Bilanzpositionen der Energiederivate sichtbar, die im Vergleich zum Eigenkapital seit September 2021 massiv angestiegen sind. Die Verpflichtungen aus diesen Geschäften kletterten zwischen September und März von 21,8 Milliarden auf 36,5 Milliarden, gleichzeitig stieg das Eigenkapital nur minim, was die Eigenkapitalquote stark auf zuletzt dünne 11 Prozent schmelzen liess. Wie das Verhältnis zum Ende des Geschäftsjahres per Ende September aussieht, gibt Axpo im Dezember bekannt.

Klar ist für den Forscher: Im Vergleich mit Alpiq und BKW steht die Axpo mit dem anstehenden Jahresabschluss im September viel stärker unter Druck, im sogenannten ausserbörslichen OTC-Handel diese Positionen aus der Bilanz zu «eliminieren». Dies könne als Indiz dafür gesehen werden, dass sich die Axpo in Geldnot sieht und deshalb den Rettungsschirm angerufen hat, erklärt Frauendorfer.

Komplexe Handelsgeschäfte blähen die Bilanz auf

Bei den sogenannten OTC-Geschäften (over the counter) schliessen Stromkonzerne ausserhalb der Börse mit einem Käufer einen Vertrag, der sich nicht nur auf eine physische Stromlieferung beziehen muss, sondern auch spekulativ ausgestaltet sein kann. Die Konditionen und Preise in diesem Geschäft sind nicht öffentlich einsehbar. Beide Parteien müssen sich – wie bei den Absicherungen an der Börse – Sicherheiten hinterlegen. Diese Geschäfte können laut Frauendorfer einen grossen Anteil daran haben, dass die Position «Energiederivate» in der Bilanz der Energieversorger massiv aufgebläht wird.

Denn während ein Stromgeschäft über die Börse auch dort wieder «geschlossen» wird, ein allfälliger Gewinn ins sogenannte «Trading»-Buch fliesst und die Position aus der Bilanz verschwindet, ist dies bei den OTC-Geschäften komplizierter.

Ein Beispiel: Ein Energieversorger wie die Axpo kauft Strom zu 100 Franken bei Gegenpartei I ein. Diesen verkauft sie zu 120 Franken an Gegenpartei II und realisiert somit einen Gewinn von 20. Bevor die Lieferung erfolgt, schnellt der Strompreis auf 1000 Franken hoch. Die Axpo muss somit in ihrer Bilanz den Wertzuwachs des Kaufgeschäfts mit Gegenpartei I mit 900 als Vermögen bilanzieren, da sie diese Lieferung mittlerweile zum deutlich höheren Preis verkaufen könnte. Andererseits muss sie auf der Passivseite den Wert 880 vermerken, jene Wertminderung, die sie beim Rückkauf der Lieferung von Gegenpartei II wegen der Preissteigerung erleidet.

Damit die Bilanz nun nicht so stark vergrössert wird, dass die Eigenkapitalquote in problematische Bereiche absinkt, greifen die Energiekonzerne zu einem buchhalterischen Kniff, der sogenannten «Portfolio-Kompression». Damit eliminieren sie über verschiedene Marktteilnehmer ein Portfolio von ausgewählten Handelsgeschäften aus der Bilanz.

In diesem Prozess müssen sich die involvierten Parteien in harten Verhandlungen auf einen Cashflow einigen. Je nachdem kann dies sehr teuer werden, weil Firmen, die unter Druck stehen, hohe Abschläge und damit Verluste in Kauf nehmen müssen. Karl Frauendorfer sagt, dass in Phasen von Verwerfungen an den Energiemärkten diese Kompression und insbesondere unter Zeitdruck im Bilanzmonat nur noch zu sehr hohen Kosten umgesetzt werden könne – wie im Fall der Axpo.

Finma soll eine Energie-Aufsicht aufbauen

Um die Risiken aus solchen Handelsgeschäften zu reduzieren und Licht in die Dynamiken zu bringen, plädiert Frauendorfer dafür, den spekulativen Eigenhandel strikt von der Bewirtschaftung der Kraftwerke und den Absatzverträgen inklusive deren Absicherungsgeschäften zu trennen.

Er fordert zudem innerhalb der Finanzmarktaufsicht (Finma) eine eigene Abteilung für Energiehandel aufzubauen, die das Handelsgeschäft der Schweizer Stromkonzerne beaufsichtigen solle. «Es braucht eine Behörde innerhalb der Finanzmarktaufsicht, die den Energiehandel überwacht», sagt er zu CH Media. Dass die Axpo den Rettungsschirm anrufe, man gleichzeitig sehr wenig über deren Handelsgeschäfte und deren Auswirkungen auf die aktuelle Liquiditätskrise wisse, wertet er als «Alarmzeichen».

Bisher verfügt die Finma nicht über die Kompetenz, in diesem Bereich einzugreifen. Die Schweizer Stromhändler unterstehen nicht ihrer Aufsicht. Hinschauen müssten eigentlich die Revisionsgesellschaften.

Ebenso wenig Einblick in die Handelsgeschäfte der Energiefirmen hat die für den Strom zuständige Aufsichtsbehörde Elcom. Zwar ist nun durch den Rettungsschirm vorgesehen, dass die Unternehmen mehr Daten an die Elcom rapportieren müssen. «Unter anderem die vereinbarten Stromgrosshandelsgeschäfte mit Lieferort Schweiz», sagt Sprecherin Antonia Adam. Die Elcom habe allerdings keine Kompetenz, Vorgaben zum Risikomanagement der Unternehmen zu machen.

Handel mit «immensen Risiken»

Dass der Ruf nach mehr Regulierung und damit mehr Staat ausgerechnet von einem marktliebenden HSG-Professor kommt, findet Frauendorfer nicht abwegig: «Da bin ich nicht ideologisch. Wir sehen jetzt, dass der Energiehandel immense Risiken birgt, die schliesslich die Stromversorgung in der Schweiz bedrohen. Da muss aus meiner Sicht der Gesetzgeber eingreifen.»

Die Praxis, während des Geschäftsjahres grosse Handelspositionen aufzubauen und diese am Ende des Geschäftsjahres wieder zu «eliminieren», sieht Frauendorfer kritisch. Jene Handelsgeschäfte, die aus der Bilanz eliminiert werden, bezeichnet er als «spekulative Eigenhandelspositionen», die im schlimmsten Fall auch über den Rettungsschirm gedeckt werden müssten.

Handelsgeschäfte, die vor ihrer Realisierung eliminiert werden, tragen aus seiner Sicht nichts zur Versorgungssicherheit bei. «Ohne strikte Trennung dieser spekulativen Handelsgeschäfte von jenen Handelsgeschäften, die ausschliesslich der Bewirtschaftung dienen, laufen die Eignerkantone in das Risiko, dass für die ganze Strombranche wesentlich mehr Geld als die bisher vom Bundesrat geschätzten 10 Milliarden Franken bereitgestellt werden müssten.»

Zweifel an den Modellrechnungen

Auf die Analyse des HSG-Professors reagiert die Axpo ungehalten. Dieser versuche «seit Jahren in seinen Studien das Energiehandelsgeschäft der grossen Schweizer Stromkonzerne zu diskreditieren». Seine Studien seien nicht nachvollziehbar, er verwende unpassende, intransparente und praxisferne Modellrechnungen und ziehe falsche Schlüsse, sagt Sprecher Tobias Kistner.

Das Unternehmen verfüge über eine diversifizierte Strategie, betont er. Das Handelsgeschäft habe in den vergangenen Jahren positiv zum Ergebnis beigetragen, und es sei insbesondere in den Jahren mit niedrigen Strompreisen eine wesentliche Stütze des Konzerns gewesen.

Bei der Frage, ob man eine bessere Aufsicht – etwa eine neue Abteilung bei der Finma – begrüssen würde, bleibt die Axpo vage. Sie schreibt, dass sie sich an die entsprechenden EU-Transparenzregeln halte und diese Daten auch der Elcom zugänglich mache. Ein komplettes Bild konnte die Elcom aber aus diesen Zahlen bisher offenbar nicht ableiten. «Die nötige Daten- und Handelstransparenz für eine umfassende Einschätzung war bislang nicht gegeben», so die Strombehörde.

