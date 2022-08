Das Wirtschaftswunderland Schweiz ist bedroht

Rezessionsängste Wirtschaftswunderland Schweiz: Jetzt findet fast jeder einen Job – aber erleben wir gerade die Ruhe vor dem Sturm? Die Arbeitgeber suchen händeringend Köche, Velomechanikerinnen und Lehrer. Während viele andere Länder am Rande einer Rezession stehen, können Arbeitnehmer in der Schweiz aus einer Rekordzahl an offenen Stellen auswählen. Doch dass es uns so gut geht, könnte zum Problem werden. Selbstgenügsamkeit macht sich breit. Patrik Müller Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Die Wirtschaft boomt, während anderswo Krise herrscht: Feuerwerk im Basel am Vorabend des 1. August 2022. Keystone

Die Lage der Welt mutet geradezu apokalyptisch an. Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, chinesische Militärmanöver rund um Taiwan, die grösste Wirtschaftsmacht USA tief gespalten, und die Taliban «feiern» ihre Rückkehr an die Macht in Afghanistan vor einem Jahr.

Wirtschaftlich dominieren Rezessionsängste, die Inflation liegt so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, auch wenn sie sich in den USA nun wieder minim abgeschwächt hat. In Deutschland und anderen europäischen Ländern fürchtet man, dass im Winter das Gas ausgeht. Zudem fällt China, die zweitgrösste Volkswirtschaft, als Wachstumslokomotive aus, die Null-Covid-Politik wirkt lähmend.

Nur zwei Länder trennen die Schweiz von der Ukraine. Sie ist wirtschaftlich vernetzt wie kaum ein anderer Staat. Doch die neusten Arbeitslosenzahlen von dieser Woche sind verblüffend: Auch im Juli sanken sie, die Quote liegt bei 2,0 Prozent, das ist der tiefste Wert seit zwanzig Jahren.

Arbeitnehmer im Vorteil

Das drängendste Problem der Schweizer Wirtschaft ist aus Sicht der Angestellten gar keins, im Gegenteil. Die Arbeitgeber suchen händeringend nach Köchen, Velomechanikerinnen, Lehrern und Pflegepersonal. Es gibt offene Stellen zuhauf. Der Mangel, wenn er anhält, begrenzt das Wachstum ganzer Branchen, aber für alle, die einen Job suchen oder wechseln wollen, ist die Situation gerade sehr komfortabel.

Die Schweiz, ein Wirtschaftswunderland, der Fels in der globalen Brandung. Oder ist es nur die Ruhe vor dem Sturm?

Jene, die sich von Berufs wegen mit dieser Frage beschäftigen, sind sich weitgehend einig. Die Konjunkturforscher sagen voraus, dass die Schweizer Wirtschaft sowohl dieses wie auch nächstes Jahr wächst. Zwar haben diese Woche die Ökonomen der Credit Suisse und Raiffeisen ihre Prognosen leicht zurückgenommen, aber eine Rezession erwarten sie nach wie vor nicht.

Lob der Grossunternehmen

Nun, die Auguren haben sich auch schon geirrt, und sie haben wenig Ahnung von Krieg und Pandemien. Vorerst aber darf festgehalten werden: Die Schweiz besticht mit einer bemerkenswerten Widerstandskraft. Die Kombination aus Klein- und Mittelbetrieben, die in irgendeiner Nische tätig und oft gar Weltspitze sind, und globalen Konzernen der Pharma-, Nahrungsmittel und Finanzbranche, erweist sich einmal mehr stabilisierend. Die Bedeutung der Multis muss man betonen, weil der Zeitgeist die «Grossen» hasst. Doch sie sind Teil der Diversifikation, welche die Schweiz wetterfest macht, und sie liefern am meisten Steuern ab.

Schreckensszenarien aus früheren Zeiten haben sich nicht bewahrheitet. Zu Beginn der vierten industriellen Revolution (Digitalisierung) wurde befürchtet, der Schweiz und anderen Hochlohnländern würde die Arbeit ausgehen. Von «jobless growth» war die Rede – von Wirtschaftswachstum ohne Jobs. Das stellte sich also genauso falsch heraus wie die Untergangsprophezeiung wegen Corona, Jobs in der Gastro- oder Tourismusbranche würden nie mehr zurückkehren.

Genüsamkeit gefährdet den Wohlstand von morgen

Zurzeit sieht für die Schweiz vieles gut aus. Doch das kann sich schon kurzfristig ändern, etwa wenn es im Winter beim Gas oder gar beim Strom zu Mangellagen kommt. Und langfristig erst recht. Denn die Kehrseite des anhaltenden helvetischen Wirtschaftswunders ist die Selbstgenügsamkeit. Diese wird gefährlich, wenn es um die Versorgungssicherheit geht, aber auch grundsätzlich.

Eben wurde bekannt, dass im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Firmen den Kanton Zürich verlassen hat. Man hat es schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Ebenso, dass die Schweiz den Spitzenplatz im IMD-Ranking für Wettbewerbsfähigkeit an Dänemark verloren hat.

Wenn der Krieg in der Ukraine eskaliert oder die Energiemärkte verrückt spielen, kann die Schweiz wenig dagegen tun. Aber eine Erosion des Wirtschaftsstandortes darf sie nicht hinnehmen. Sonst ist, weit über die aktuellen Krisen hinaus, das Wirtschaftswunderland passé.

