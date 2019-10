Die Willisauer Competec-Gruppe will der Logistik mehr Mitsprache innerhalb des Verbunds geben. Hierzu hat sie eigens eine neue CEO-Stelle geschaffen.

Riet Steiger zum CEO berufen: Competec stärkt Logistik-Bereich

Übernimmt die Competec-Logistik als CEO: Riet Steiger. (Bild: PD)

Die Competec-Gruppe, zu der mit Brack.ch auch einer der schweizweit grössten Onlinehändler gehört, baut ihre Management-Kapazitäten am Hauptsitz in Willisau aus. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wolle man der Logistik künftig eine noch grössere Bedeutung beimessen.

Hierzu hat die Gruppe neu die Position des CEO von Competec Logistik geschaffen und diese mit Riet Steiger besetzt. Der 39-Jährige, der mit diesem Schritt auch Einzug in die Unternehmensleitung der Firmengruppe erhält, arbeitete zuletzt drei Jahre beim Schweizer Onlinemarktplatz Siroop, wo er unter anderem für Finanzen und Logistik zuständig war. Steiger hält ein MBA der Heriot-Watt University Edinburgh und ist Betriebsökonom FH in International Business Management.

«Einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren»

«Die Logistik ist einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren und soll auch in Zukunft eins unserer grossen Alleinstellungsmerkmale bleiben. Dies bedingt, dass wir die Organisation und die Strukturen den Wachstumsanforderungen anpassen», sagt Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe.

Steiger hat seine Stelle vor kurzem angetreten. Unterstützt wird er von einem dreiköpfigen Führungsteam in Willisau: Edgar Stöckli wird mitsamt seinem Team weiterhin den operativen Betrieb der Logistik sicherstellen. René Fellmann leitet die Projekte AutoStore III und Erweiterungsbau.