Risiko Kurzschlussreaktion: Hypothekarschuldner aufgepasst!

Immobilienmarkt Hypozinsen werden teurer: Was das für Hausbesitzer bedeutet – und wie sie jetzt reagieren sollten Eine neue Analyse zeigt, dass Festhypotheken teurer geworden sind. Das ist aber noch lange kein Grund, sich sofort auf lange Zeit zu binden. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Hypothekenmarkt geht es auf und ab. Hier: ein Wohnquartier im Sonnental, das zur Gemeinde Oberbüren im Kanton St. Gallen gehört. Bild: Benjamin Manser

Hypotheken sind im Verlauf der zurückliegenden zwölf Monate teurer geworden. An dieser Feststellung der Vergleichs- und Vermittlungsplattform Moneyland gibt es im Prinzip nichts zu rütteln. Doch Eigenheimbesitzer und -besitzerinnen sind gut beraten, wenn sie ihre Finanzierungsentscheidungen nicht auf kurzfristige Bewegungen der Zinsen abstellen.

Der Moneyland-Hypotheken-Index, der auf einem Mittelwert von Hypotheken-Richtzinsen unterschiedlicher Laufzeiten von zahlreichen Anbietern beruht, stand Anfang Januar 2021 für zehnjährige Verpflichtungen noch bei 1,1 Prozent. Am 31. Dezember belief sich der Wert auf 1,25 Prozent.

500'000 Franken kosten jetzt 750 Franken mehr pro Jahr

Gewiss, ein Zinsanstieg um 0,15 Prozentpunkte verteuert eine Schuld von 500’000 Franken um immerhin 750 Franken pro Jahr. Doch die Zinsen bewegen sich laufend auf und ab – je nachdem, wie die Schuldner und Schuldnerinnen die wirtschaftlichen Aussichten gerade beurteilen.

Die schwankenden Hypothekarzinsen machen den Wohnentscheid nicht immer einfach. Bild: Fotolia

Am besten lassen sich die Stimmungsschwankungen im Markt am Verlauf der Rendite von Bundesobligationen der Eidgenossenschaft ablesen. Wer Anfang November ein solches Papier erwerben wollte, musste über die zehnjährige Laufzeit eine negative Rendite von –0,013 Prozent akzeptieren. Das mag nach einem schlechten Geschäft tönen. Aber so hoch war das Zinsniveau im Schweizer Kapitalmarkt zum letzten Mal im Jahr 2018 gewesen.

Das mögliche Ende der Tiefstzinsphase

Grund für die ultratiefen Kapitalmarktzinsen war die extrem niedrige Inflation. Wenn die Marktteilnehmer in der Zukunft keine oder fast keine Teuerung erwarten, dann gibt es auch keinen Grund dafür, dass langfristige Schulden einen deutlich höheren Zins haben als kurzfristige. Im Fachjargon ist in einem solchen Fall von einer flachen Zinskurve die Rede.

Objekt der Begierde: das Eigenheim. Bild: Fotolia

Seit Mitte Dezember ist diese Zinskurve wieder steiler geworden. Die in vielen Ländern deutlich gestiegene Inflation haben verschiedene Notenbanken inzwischen als ein Phänomen akzeptiert, das sich entgegen der früheren Ansicht nicht einfach mit dem Ende der Pandemie von selbst auflösen könnte.

Bleibt das historische Zinstief unerreicht?

Inzwischen kostet eine Saron-Hypothek, deren Zins vierteljährlich am aktuellen Geldmarktsatz ausgerichtet wird, nur noch etwa halb so viel wie eine zehnjährige Festhypothek. Moneyland-Analyst Felix Oeschger sagt: «Es ist gut möglich, dass wir das historische Hypotheken-Zinstief vom August 2019 nie mehr erreichen werden.»

Damit sagt er indirekt, dass es sich lohnen könnte, eine bestehende Schuld mit kurzer Laufzeit möglichst bald in eine Schuld mit langer Laufzeit umzuwandeln. Denn wenn die Inflation tatsächlich zum lang anhaltenden Problem werden und die Notenbanken zur schnellen Anhebung der Leitzinsen zwingen sollte, müssten bald auch die Saron-Hypotheken teurer werden. Bei einer Zinswende gibt es Extremsituationen, in denen kurzfristiges Geld sogar teurer sein kann als langfristiges.

Nicht das Ende der Tiefzinsphase

Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch. ZVG

Doch davon ist man gerade in der Schweiz noch weit entfernt, glaubt Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch. «Vielleicht gibt es eine realistische Chance, dass die Tiefstzinsphase vorüber ist. Aber ein baldiges Ende der Tiefzinsphase steht nicht bevor.» Koch verweist auf die Signale der für die Schweizer Geldpolitik besonders wichtigen Europäischen Zentralbank, die in Sachen Teuerungsbekämpfung auch im Dezember diffus geblieben seien.

Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum in Zürich sieht dennoch einen gesteigerten Aktivismus seiner Kunden. «Die Leute sind über den Jahreswechsel merklich nervöser geworden», konstatiert er. Doch auch Wenger warnt vor vorschnellen Entscheidungen. Vor allem Firmenschuldner nähmen die Kapitalmärkte zu Jahresbeginn oft stärker in Anspruch, was nicht selten zu einem kurzzeitigen Zinshoch führe. Wer trotzdem rasch eine Refinanzierung über die Bühne bringen wolle, sollte sich jetzt nur mit einem Teil der Schuld langfristig verpflichten, rät der Spezialist.

So refinanzieren sich vorsichtige Hypothekarschuldner

Allerdings ist auch Wenger ein Befürworter des Vorsichtsprinzips bei der Schuldenbewirtschaftung. Er empfiehlt weiterhin, die günstigste Kreditvariante (eine Saron-Hypothek) zu wählen, gleichzeitig aber mit einem langfristigen Zinssatz von 2 Prozent oder mehr zu rechnen. «Wer die Differenz konsequent zur Seite legt, kann in wenigen Jahren bis zu einem Fünftel der Schuld amortisieren.»

Lohnend sind gerade im Hypothekenmarkt auch Preisvergleiche. So sind im Hypotheken-Index von Moneyland 32 Richtsätze von zehnjährigen Festhypotheken enthalten, die zwischen 1,51 Prozent und 0,98 Prozent liegen. Darin sind die besonders günstigen Angebote von Pensionskassen (siehe Tabelle) nicht einmal enthalten.

Alles anzeigen

Was auffällt: Die grossen überregionalen Anbieter (siehe Tabelle) verlangen oft überdurchschnittlich hohe Preise.

Alles anzeigen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen