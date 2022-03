Grossbank Von der Schweizer Vorzeigebank zur Skandalbank: Roche-Chef Severin Schwan verlässt die Credit Suisse Mit Roche-Chef Severin Schwan verlässt der letzte Exponent des Schweizer Wirtschaftsestablishment den CS-Verwaltungsrat. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 21.03.2022, 15.52 Uhr

Roche-Chef Severin Schwan will als Vizepräsident der Credit Suisse nicht weitermachen. Kenneth Nars

Roche-Chef Severin Schwan will als Vizepräsident der Credit Suisse nicht weitermachen. Was der 54-jährige Österreicher schon im Januar im Nachgang zu den Wirren um die vorzeitige Verabschiedung des Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osório angedeutet hatte, wird nun Tatsache: Schwan wird sich der Generalversammlung der Credit-Suisse-Aktionäre vom 29. April nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen. Das teilte die Bank am Montag in einem Communiqué mit.

Eine Begründung für den Entscheid wird nicht kommuniziert. Diese können sich aber auch aussenstehende Beobachter leicht zusammenreimen: Die beiden Milliardenpleiten Archegos und Greensill machten das siebenjährige Credit-Suisse-Engagement des bestbezahlten Managers der Schweiz zu dessen Waterloo. Einige grössere Aktionäre zeigten ihm schon an der Generalversammlung von Ende April 2021 die gelbe Karte und verweigerten ihm die Stimme zur Wiederwahl.

Ob Schwan aufgrund der starken zeitlichen Beanspruchung als Chef eines der weltgrössten Pharmakonzerne die schwierigen Aufgaben bei Credit Suisse zu wenig Beachtung schenkte, wie einige seiner Kritiker glauben, bleibe dahingestellt. Vieles deutet aber darauf hin, dass er Ende April mit einer erneuten Kandidatur für den Verwaltungsrat der Bank auf ein noch viel schlechteres Ergebnis als auf die 83 Prozent des Vorjahres gekommen wäre.

Eine Erbe der Ära Urs Rohner

Schwan ist seit 2014 im Credit-Suisse-Verwaltungsrat tätig. Seit 2017 wirkt der dort als sogenannter «Lead Independent Director». In dieser Rolle moderiert er die Positionen der unabhängigen Verwaltungsräte und formiert diese bei Bedarf zu einer Gegenmacht. Sichtbar wurde die Notwendigkeit dafür zuletzt im Dezember 2021, als es für den Verwaltungsrat darum gegangen war, festzustellen, wie die diversen Verstösse ihres Präsidenten António Horta-Osório gegen die Corona-Schutzbestimmungen sanktioniert werden sollten.

Hat der CS ein schweres Erbe hinterlassen: Ex-Präsident Urs Rohner. RENE RUIS

Mit Schwan verliert der Credit-Suisse-Verwaltungsrat den letzten Vertreter des höchsten Schweizer Wirtschaftsestablishments. In früheren Jahren sassen Schweizer Wirtschaftsgrössen wie der ehemalige Nestlé-Chef Peter Brabeck, der frühere Staatssekretär Jean-Daniel Gerber und andere Schwergewichte in dem Gremium. Diese Entwicklung passt zu der Ära des früheren Präsidenten Urs Rohner, unter dem die Bank zahlreiche Tiefschläge hinnehmen musste und einen Exodus von hochkarätigen Führungskräften erlebte.

Ein ehemaliger Pictet-Manager soll Schwan nachfolgen

Die Funktion des Vizepräsidenten und Lead Independent Director soll nur der seit 2019 im Credit-Suisse-Verwaltungsrat tätige schwedisch—schweizerische Doppelbürger Christian Gellerstad übernehmen, der von 2007 bis 2018 das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank Pictet geleitet hatte.

Er solls richten: Designierter CS-Vize Christian Gellerstad. Investigroup

Nicht mehr zur Wiederwahl stellt sich nach einer langen auch der inzwischen 72 jährige Ex-Investmentbanker Kai Nargolwala, den die Credit Suisse einst für teures Geld von der Standard-Chartered-Bank in Singapur als Manager abgeworben hatte. Auch Juan Colombas, ein Weggefährte von Horta-Osório bei der Lloyds Bank, will sein Amt nach nur einem Jahr wieder niederlegen.

Frische Kräfte ziehen ein

Als Ersatzkandidaten will der seit Jahresanfang vom Schweizer Axel Lehmann präsidierte Verwaltungsrat seinen Aktionären den amerikanisch-schweizerischen Doppelbürger Mirko Bianchi vorschlagen, der als gelernter Chemieingenieur nach einer 30-jährigen Bankerkarriere bis in die Geschäftsleitung der italienischen Grossbank Unicredit gebracht hat. Mit der Amerikanerin Amanda Norton und der Chinesin Keyu Jin sind auch zwei Frauen zur Wahl vorgeschlagen. Norton verantwortete bis im Frühjahr das Risikomanagement der US-Grossbank Wells Fargo, die vor einigen Jahren der Credit Suisse nicht unähnlich in grosse Konflikte mit den Aufsichtsbehörden geraten war. Keyu Jin ist als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics tätig.

