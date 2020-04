Roche prescht vor: Neuer Antikörper-Test soll schon Anfang Mai verfügbar sein

In den vergangenen Tagen säte eine Meldung aus Südkorea Zweifel an der Annahme, dass sich Personen nach einer durchgestandenen Infektion für eine bestimmte Zeit nicht mehr mit dem Coronavirus anstecken könnten. 91 zuvor erkrankte Menschen seien zunächst negativ und dann erneut positiv auf das Virus getestet worden, teilte die südkoreanische Seuchenschutzbehörde KCDC mit. Es war nicht das erste Mal, dass Diskrepanzen bei Testergebnissen bekannt wurden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kündigte daraufhin an, den Fällen nachzugehen. Sie fügte hinzu, dass es wichtig sei, bei der Probeentnahme äusserst sorgfältig vorzugehen.

Diesen Hinweis hatten Experten bereits bei früheren Berichten über vermeintliche Neuinfektionen ins Feld geführt. Denn auch wenn die letzte Sicherheit mangels Studien dazu noch fehlt: Sehr wahrscheinlich ist ein anderes, harmloses Phänomen die Ursache für das angebliche Wiederaufflammen. Der Berliner Virologe Christian Drosten etwa erklärte in seinem NDR-Podcast, dass der Erreger gerade zum Ende der Erkrankung zeitweise nachweisbar sein könne und zwischendurch wieder nicht – da sei auch Zufall dabei.

Die Gesundheitsbehörde in Südkorea brachte dagegen die Erklärung ins Spiel, dass Sars-CoV-2 bei den nun entdeckten Patienten reaktiviert worden sei. Dieses Phänomen kennt man von anderen Erregern. Das Herpes-simplex-Virus zum Beispiel verbleibt ein Leben lang im Körper, löst aber nur gelegentlich die unangenehmen Lippenbläschen aus. Ob diese Entwicklung auch beim neuen Coronavirus auftreten könnte, ist allerdings (noch) unklar. (gr)