Rohmaterial Nicht nur Holz ist knapp: Lange Wartezeiten für Fenster und Türen Wer renovieren will, muss derzeit unter Umständen lange warten. Holz, Farbe, Klebstoff, Aluminium, Gläser – fast alles ist mühsam zu beschaffen. So gehen Zentralschweizer Hersteller von Türen und Fenstern mit der Situation um. Maurizio Minetti 04.05.2021, 14.30 Uhr

Marcel Frank, Inhaber der Frank Türen AG in Buochs, im Rohstofflager seiner Firma.



Bild: Pius Amrein (Buochs, 30. April 2021)

Die Coronakrise hat zu einer Verknappung vieler Güter geführt. Die starke Nachfrage nach gewissen Produkten und Rohstoffen führt vielerorts zu Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen. Das betrifft zum Beispiel den Nachschub neuer Velos oder auch von Holz. Betroffen von der Situation sind auch zahlreiche Fenster- und Türenhersteller, wie eine Umfrage zeigt.

«Nicht nur Holz ist knapp, sondern auch Farbe, Klebstoff, Aluminium, selbst Gläser – fast alles ist aktuell mühsam zu beschaffen», sagt Dino Rickenbach, Inhaber der Riwag Türen AG, die in Arth Holztüren herstellt. Bei gewissen Rohmaterialien habe es in den letzten Wochen Preisaufschläge zwischen 5 und 40 Prozent gegeben. «Wir werden von Lieferanten fast täglich mit Preiserhöhungen konfrontiert», sagt Rickenbach. Insbesondere Eichenholz sei massiv teurer geworden. An die Kunden habe man die Preiserhöhungen bislang nicht weitergegeben. «Wir haben noch Ware an Lager, was uns Luft verschafft für die nächsten zwei, drei Monate. Danach müssen wir die Situation neu analysieren», so Rickenbach.

Kunden über problematische Situation informiert

Riwag aus Arth verkauft die Türen an Schreinereien, beliefert aber auch Weiterverarbeiter wie die BS Fenster- und Türenbau AG aus Sursee. BS-Inhaber Bruno Stofer bestätigt die Aussagen von Rickenbach. Er hat seine Kundschaft vergangene Woche über eine Verknappung von Türrohlingen und Fertigtürblättern informiert. Die Preise würden «kontinuierlich steigen», heisst es im Schreiben.

Es sei ihm darum gegangen, die Kunden frühzeitig darüber zu informieren, dass sie in der Planung von Projekten längere Lieferfristen zwingend berücksichtigen müssen, sagt Stofer. Preiserhöhungen seien weniger das Problem, denn das Material mache zumindest bei grösseren Projekten im Fenster- und Türengeschäft den kleineren Teil der Kosten aus. «Die Planung, Produktion und die Montage auf der Baustelle sind mehrheitlich teurer», sagt Stofer. Somit könne man immer Mischkalkulationen machen. Auch er kann Preiserhöhungen bei Fenstern und Türen nicht ausschliessen, sollte sich die Situation nicht bald bessern. Weit problematischer für das Geschäft seien aber die starken Lieferverzögerungen, so Stofer.

Die Lieferfristen seien schlicht «nicht vorhersehbar», bestätigt auch Marcel Frank, Inhaber der Frank Türen AG in Buochs. Er beobachtet, dass sich die Situation insbesondere im letzten Monat stark verschärft hat.

«Es werden Liefertermine versprochen und dann wieder verschoben.»

Was normalerweise in vier Wochen angeliefert werde, könne aktuell dreimal länger dauern. Die Frank Türen AG stellt Holztüren mit Sicherheitselementen her und beliefert Architekten, Generalunternehmer und Schreiner. Preiserhöhungen habe man bislang nicht weitergegeben, aber man habe die Kunden auf eine mögliche Kostenteilung hingewiesen, sagt Frank.

Hersteller haben prall gefüllte Auftragsbücher

Verschiedene Branchenvertreter glauben, dass es noch einige Monate dauern wird, bis sich die Situation wieder normalisiert. Die Auswirkungen auf den Geschäftsgang seien unvorhersehbar. Es gibt aber auch eine optimistische Sicht: Entspannt sich die Situation rechtzeitig, könnte vielerorts eines der besten Jahre der jüngsten Zeit herausschauen. Alle angefragten Fenster- und Türenhersteller haben ein gutes 2020 erlebt – manche sprechen gar von einem Rekordjahr. Auch dieses Jahr seien bereits viele Aufträge vergeben worden.

«2020 war für uns ein wirtschaftlich gesundes Jahr. Ausserordentlich erfreulich lief der Verkauf, sodass wir seit Anfang Jahr wieder volle Auslastung haben und das Team laufend verstärken», sagt zum Beispiel Marcel Frank von der Buochser Frank Türen AG. Von einer «äusserst erfreulichen Auftragslage und einer grossen Nachfrage» spricht auch Jean-Marc Devaud, Chef des Fensterherstellers 4B in Hochdorf. Letztes Jahr habe 4B den Umsatz um 2 Prozent und den Gewinn um 31 Prozent gesteigert. Das neue Jahr habe mit einer sehr starken Nachfrage angefangen. Nun hoffen die Fenster- und Türenhersteller, dass sie die Ware, die sie verkauft haben, auch liefern können.

Das Dilemma mit den Preiserhöhungen Nach einer Auftragsvergabe die Preise anzuheben, ist nicht üblich. Wenn sich die Preise für Rohwaren aber derart nach oben bewegen wie aktuell, haben Anbieter durchaus die Möglichkeit, im Nachhinein höhere Preise zu verlangen. Die Ware, die jetzt auf die Baustellen gelangt, wurde nämlich meist Monate zuvor bestellt – damals war die Situation eine andere. Einige Akteure aus der Schweizer Holzbranche verweisen auf eine Norm des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA. Diese Norm 118 gilt gemeinhin als die wichtigste Werkvertragsgrundlage der Bauwirtschaft. Sie besagt unter anderem, dass durchaus am Ende eines Auftrags höhere Preise verlangt werden können, wenn sich seit der Auftragsvergabe die Beschaffungssituation dramatisch verändert hat. «Natürlich kann man höhere Preise verlangen, aber man will ja auch in Zukunft mit den Kunden zusammenarbeiten und wettbewerbsfähig bleiben, darum ist es schwierig, höhere Preise durchzusetzen», bringt ein Branchenkenner das Dilemma auf den Punkt.