Kommentar Credit Suisse: Urs Rohner entscheidet den Machtkampf zu seinen Gunsten – doch ist es ein Pyrrhussieg? CS-Präsident Urs Rohner geht als Sieger aus dem Machtkampf hervor: Tidjane Thiam muss die Credit Suisse verlassen. Der CEO der Credit Suisse stolpert über die Beschattungsaffäre um Iqbal Khan. Doch der Sieg Rohners ist teuer erkauft. Roman Schenkel 07.02.2020, 11.22 Uhr

Roman Schenkel.

Nach viel Hin und Her, nach Zaudern und Dementieren nun also doch: CS-Chef Tidjane Thiam muss gehen. Er präsentiert nächste Woche noch die Ergebnisse des vergangenen Jahres, kassiert den Bonus und macht dann Platz für seinen Nachfolger Thomas Gottstein, den bisherigen Leiter des Schweiz-Geschäfts.

Damit versucht der CS-Verwaltungsrat mit Präsident Urs Rohner einen Schlussstrich unter die Beschattungsaffäre um ihren früheren Vermögensverwaltungschef Iqbal Khan zu ziehen. Dieser wurde von der Grossbank wegen seines Wechsels zum Erzrivalen UBS bespitzelt und verfolgt. Losgetreten hatte den Fall der Finanzblog «Inside Paradeplatz» im September. Im Dezember machte die «NZZ» einen zweiten Beschattungsfall bekannt: Die CS hatte auch auf den obersten Personalchef Detektive angesetzt. Die Hintergründe blieben nebulös.

In den Medien wurden darauf im Wochentakt pikante Details ausgebreitet. Ein Mitarbeiter der Detektei, die Khan im Auftrag der CS beschattet hatte, nahm sich das Leben. Der seit 2015 amtierende CEO Thiam geriet immer stärker unter Druck. Doch die Grossbank kam zum Schluss, dass ihr CEO Thiam nichts von den Beschattungen gewusst haben soll. Das durfte Thiam in der heute Morgen verschickten Medienmitteilung auch noch einmal betonen. Glaubhaft sind die Beteuerungen nicht.

Statt einem Wechsel an der Spitze kam es im Dezember zu einem Bauernopfer: Thiams rechte Hand, Pierre-Olivier Bouée, musste die Bank verlassen. Fristlos. Genützt hat das wenig. Thiams Image und seine Glaubwürdigkeit waren massiv beschädigt. Er blieb auf dem Schleudersessel.

Der Beschattungsskandal bei der CS und seine Folgen – was bisher geschah: Im Juli gibt die Credit Suisse bekannt, dass Iqbal Khan, Chef der Vermögensverwaltung, die Bank verlässt. (Bild: Keystone) Als im August der Wechsel Khans zur UBS öffentlich wird, veranlasst CS-Manager Pierre-Olivier Bouée dessen Überwachung. (Bild: zvg) Er befürchtet, Khan (im Bild) werde wichtige Mitarbeiter und Kunden von der CS abwerben. (Bild: zVg) Khan wird im September während knapp zwei Wochen von einer Detektivfirma überwacht. (Bild: Keystone, Symbolbild) Dann stellt er einen seiner Beschatter in der Nähe des Zürcher Paradeplatzes. Khan fühlt sich bedroht und erstattet Anzeige bei der Polizei. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY) CS-Präsident Urs Rohner gibt eine Untersuchung in Auftrag. (Bild: ENNIO LEANZA) Soll von der Beschattung nichts gewusst haben: CS-Chef Tidjane Thiam. (Bild: KEYSTONE) Die Affäre nimmt eine tragische Wende, als ein Detektiv des Zürcher Büros, das Iqbal Khan beschattet hat, aufgrund des zunehmenden auch medialen Drucks das Leben nimmt. (Bild: Ennio Leanza, Keystone (8. Juni 2018)) An einer Medienkonferenz orientieren Verwaltungsrat John Tiner (links) und CS-Präsident Urs Rohner über die Ergebnisse und Konsequenzen der Untersuchung: Die Grossbank trennt sich per sofort von Sicherheitschef Remo Boccali sowie COO (Chief Operating Officer) Pierre-Olivier Bouée. (Bild: ENNIO LEANZA) Später wird bekannt: Der Grund für Khans Abgang liegt in einem Streit zwischen ihm und Thiam bei einer Cocktailparty Anfang Jahr. (Bild: Keystone) Dann kommt aus: Es soll einen zweiten Beschattungsfall eines CS-Kadermitglieds gegeben haben. Der damalige oberste Personalchef Peter Goerke ist im Februar 2019 ebenfalls überwacht worden. (Bild: CH Media) Die Finanzmarktaufsicht Finma wollte im Rahmen ihrer Untersuchung zum CS-Beschattungsskandal prüfen, ob etwa der Konzernchef der CS Tidjane Thiam seine Kontrollfunktionen ordnungsgemäss ausgeführt hat. (Archivbild) (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY) Im Februar 2020 nun der Paukenschlag: CEO Tidjane Thiam nimmt nach monatelangen Spekulationen und Aufforderungen zum Rücktritt den Hut. (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY) In seine Fussstapfen tritt Thomas Gottstein, der derzeitige CS-Schweiz-Chef. (Bild: Ralph Ribi)

Die CS ist in der Medienmitteilung sichtlich bemüht, den Abgang Thiams als vernünftigen Entscheid des Verwaltungsrats zu präsentieren. Thiam wird für seine Leistungen von Präsident Rohner gelobt. Der abtretende Manager habe einen enormen Beitrag geleistet. Es sei sein Verdienst, dass die Credit Suisse heute wieder als grundsolide Bank dastehe.

Doch die schönfärberische Wortwahl kann nicht darüber hinweg täuschen, dass das Verhältnis zwischen Rohner und Thiam nicht erst seit der Beschattungsaffäre gestört ist. Die beiden lieferten sich hinter den Kulissen einen Machtkampf. Thiam wurde nach seinem Antritt und seinem rigorosen Sparkurs zu einem starken und selbstbewussten Gegenspieler für den Präsidenten, der die Bank seit 2011 präsidiert. Thiam machte wiederholt klar, dass er viel stärker sparen musste, als er vor Amtsantritt erwartet habe. Wem dieser Vorwurf galt, war klar - seinem Vorgänger Brady Dougan und vor allem: Urs Rohner.

Dieser hat den Machtkampf nun zu seinen Gunsten entschieden. Er soll wie geplant bis zur Generalversammlung 2021 im Amt bleiben. Ganz sicher ist das aber nicht. Rohner wird zwar in der Medienmitteilung von Severin Schwan - der Roche-Chef sitzt im Verwaltungsrat der CS - dafür gelobt, wie er die Bank durch die «turbulente Zeit» geführt habe. Allerdings hat Rohner die Absetzung Thiams gegen den Willen eines nicht zu unterschätzenden Teils des Aktionariats durchgesetzt. Ob die kritischen Aktionäre ihre Füsse bis zur Generalversammlung 2021 still halten werden, ist offen. Rohner muss hier erst noch Überzeugungsarbeit leisten.

Hinzu kommt, dass er jetzt zwar durchgegriffen hat, damit aber reichlich lange gewartet hat. Schon im Dezember, als der zweite Beschattungsskandal aufflog, war absehbar, dass es nicht ohne Köpferollen ganz oben gehen würde. Doch der Verwaltungsrat zögerte lange - und befeuerte damit die Polemik um die Grossbank.