Root 50 neue Jobs: Tupperware kommt mit europäischem Hauptsitz nach Luzern Das kriselnde US-Unternehmen verlegt seinen europäischen Sitz ins Bürogebäude Square One im D4 Business Village in Root. Es entstehen 50 Arbeitsplätze. Gregory Remez 31.03.2021, 05.00 Uhr

Geniessen bis heute Kultstatus: die bunten Frischhalteboxen von Tupperware. Bild: A. Nevader/WireImage

Die Meldung dürfte für die meisten so überraschend kommen wie die Einladung zu einer Tupperparty: Das US-Unternehmen Tupperware Brands, das hinter den weltweit bekannten Frischhalteboxen steht, verlegt seinen europäischen Sitz von der Westschweiz in den Kanton Luzern. Konkret zieht die Kultmarke in den kommenden Wochen ins Bürogebäude Square One im D4 Business Village in Root, wo bereits andere namhafte ausländische Unternehmen wie Adidas oder Siemens zu finden sind.

Ab Juli soll der neue Schweizer Standort voll funktionsfähig sein, bestätigte die Wirtschaftsförderung Luzern auf Anfrage. Durch den Umzug werden 50 neue Arbeitsplätze im Kanton Luzern geschaffen, darunter Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanzen oder Supply-Chain.

Einstieg in Onlinehandel komplett verschlafen

Die Entscheidung, den europäischen Sitz zu verlegen, sei Teil einer globalen «Turnaround»-Strategie, schreibt die US-Firma in einer Mitteilung. Eine Erneuerungskur hat das 1946 von Earl Tupper ins Leben gerufene Unternehmen, das mit seinen «Wunderschüsseln» die Küchen auf der ganzen Welt eroberte, auch dringend nötig. Zuletzt war es nämlich arg ins Straucheln geraten.

Die verschärfte Konkurrenz durch Internetriesen wie Amazon oder Alibaba und der verschlafene Einstieg in den Onlinehandel führten dazu, dass Tupperware in den letzten Jahren wiederholt rote Zahlen schrieb. Nach Ungereimtheiten im Geschäftsbericht 2019 hatten Anleger die angeschlagene Firma sogar beinahe abgeschrieben: Im Februar des letzten Jahres fiel die Aktie zeitweise auf ein Rekordtief von unter drei Dollar pro Schein; zum Vergleich: Ende 2019 hatten die Papiere noch über 90 Dollar notiert. Zudem gab Tupperware wegen Problemen in Brasilien, China, Kanada und den USA eine Gewinnwarnung ab und räumte Verschuldungsprobleme ein.

Zu allem Übel kam im Frühjahr 2020 auch noch die Coronapandemie hinzu und machte den Veranstaltern der legendären Tupperpartys – bis heute der Hauptvertriebskanal für die bunten Frischhalteboxen – einen Strich durch die Rechnung.

Wechsel an der Spitze stoppte Negativtrend

Erst mit einem Wechsel an der Spitze im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen die anhaltende Abwärtsspirale stoppen. Nachdem die ehemalige Chefin Tricia Stitzel nach nur 18Monaten den Bettel hingeworfen hatte, wurde im April 2020 Miguel Fernandez zum CEO berufen. Dieser war davor über 20 Jahre lang im Direktvertrieb tätig gewesen und sass zuletzt im Verwaltungsrat von Tupperware.

Fernandez führte einen strikten Sparkurs ein, setzte vermehrt auf den digitalen Vertrieb – und siehe da: Ab dem zweiten Quartal 2020 schrieb Tupperware wieder schwarze Zahlen. Die Aktie erholte sich und kratzte nach Jahresbeginn gar wieder an der 40-Dollar-Marke. Mit seiner «Turnaround»-Strategie will der neue Chef das strauchelnde Unternehmen wieder auf Wachstumskurs trimmen. Dabei soll auch der Wirtschaftsstandort Schweiz sowie der neue Firmensitz in Root eine Rolle spielen. «Europa ist für uns ein sehr wichtiger Markt und wir freuen uns, weiterhin in der Schweiz präsent zu sein», so Fernandez.

«Die Verbesserung unseres Zugangs zu einem grossen internationalen Talentpool im Kanton Luzern unterstützt unsere langfristigen Ziele, unseren Kunden, unseren Vertriebsmitarbeitern und unseren Partnern den bestmöglichen Service zu bieten.»

Eng mit dem Kanton zusammengearbeitet

Bei der Sitzverlegung habe das Unternehmen eng mit dem Kanton Luzern zusammengearbeitet und werde während des Umzugs von der Wirtschaftsförderung Luzern begleitet, teilte deren Direktor Ivan Buck mit. «Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung von Tupperware, einem internationalen Top-Unternehmen.» Diese stärke den Kanton Luzern als attraktiven Wirtschaftsstandort für globale Marken wie Tupperware.

Ob die Kultmarke die anvisierte Erneuerungskur schaffen wird, hängt nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung auf dem europäischen Markt ab, wo das US-Unternehmen inzwischen rund einen Viertel seines Umsatzes erwirtschaftet; grösster Absatzmarkt ist Asien, der vor kurzem den Heimatmarkt Nordamerika überholt hat. Helfen dürfte dabei die Tatsache, dass sich Tupperware zuletzt stark von seinen «Wunderschüsseln» emanzipiert hat und inzwischen mehr Geld mit Artikeln wie Wasserfilter und Kosmetika umsetzt.