Root Generationswechsel bei Veriset: Patron Ueli Jost übergibt das Ruder an seine Kinder Daniel Jost wird neuer Geschäftsleiter, Nadine Jost fungiert weiterhin als Leiterin strategische Kundenbetreuung. Inhaber Ueli Jost tritt «altershalber» kürzer, bleibt aber Verwaltungsratspräsident. Gregory Remez 02.02.2022, 16.23 Uhr

Ueli und Ursula Jost (links) übergeben ihr Unternehmen an ihre Kinder Nadine und Daniel Jost (rechts). Bild: PD

Nach über 20 Jahren übergibt Ueli Jost die Leitung der in Root ansässigen Küchenherstellerin Veriset an seine Kinder Nadine und Daniel Jost. Seine Frau Ursula hatte sich bereits Ende November 2021 in den Ruhestand zurückgezogen; nun tritt auch Ueli «altershalber» kürzer, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Daniel Jost (Jg. 1987), der zuletzt den Verkauf, den Service und das Marketing geführt hatte, wird neuer Geschäftsleiter. Nadine Jost (Jg. 1985) fungiert weiterhin als Leiterin des Bereichs strategische Kundenbetreuung, den sie mit aufgebaut hatte. Damit sei Veriset «im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in der glücklichen Lage, dass das Familienunternehmen in Familienhand bleibt», heisst es in der Mitteilung weiter. Ueli Jost bleibe Verwaltungsratspräsident und unterstütze seine Kinder bei Bedarf.

Der Patron hatte die Küchenherstellerin in den vergangenen 23 Jahren auf Erfolgskurs gebracht. Ende 1999 wurde Ueli Jost vom damaligen Verwaltungsrat für eine Potentialanalyse der Veriset Küchen AG engagiert, die nach einem Konkurs neu gegründet wurde. Nur drei Jahre später durfte der «externe Sanierer» das Unternehmen als Inhaber übernehmen. «Ich muss zugeben, dass ich stolz und froh darüber bin, was für eine Erfolgsgeschichte Veriset in den vergangenen 20 Jahren geschrieben hat», sagt Jost heute. Während dieser Zeit habe es unzählige unternehmerische, aber auch persönliche Highlights gegeben.

Als «Entrepreneur of the Year» ausgezeichnet

Dazu gehören dürfte unter anderem sicherlich die Auszeichnung von EY Switzerland als «Entrepreneur Of The Year» in der Kategorie «Industry/Hightech/Life Sciences» im Jahr 2019. Ueli Jost sei es innerhalb weniger Jahre gelungen, «durch seinen starken strategischen Fokus und die Einführung eines hohen Automationsgrads in der Produktion mit Einsatz modernster Lasertechnologie den Umsatz mehr als zu verdoppeln», hiess es damals bei seiner Laudatio. Aufgrund geschickter Zukäufe von Firmen decke Veriset heute «die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Küche ab».

Veriset hatte bereits 2018 bekannt gegeben, dass Nadine und ihr Bruder Daniel Jost die Leitung des Gesamtunternehmens von ihrem Vater übernehmen werden. Dazu gehört nicht nur die Küchenherstellerin Veriset, sondern auch alle zur Holdinggesellschaft gehörenden Firmen, darunter etwa die für den Direktverkauf zuständige Veriset Vertriebs AG oder etwa die Beteiligung an dem Premium-Fachhändler Orea, den Ueli Jost 2012 gegründet hatte.

«Ich bin sehr froh, dass ich in alle Bereiche aktiv Einblick erhalten und dadurch gelernt habe, das Unternehmen Veriset mit seinen verschiedenen Facetten zu verstehen», sagt Daniel Jost zu seinem Antritt. Während seines volkswirtschaftlichen Studiums und dem Master in Wirtschaftswissenschaften habe er praktische Erfahrungen sammeln können und branchenintern wie –extern Projekte geleitet, unter anderem für den Migros Genossenschaftsbund. Parallel dazu begleitete er seinen Vater Ueli Jost in den letzten zehn Jahren auf strategischer Ebene.

Nadine Jost kann ebenfalls bereits auf eine über zehnjährige Tätigkeit bei Veriset zurückblicken. Die gelernte Bankkauffrau mit einem Bachelor in Business Communications sitzt seit 2019 im Verwaltungsrat und seit 2021 in der Geschäftsleitung.