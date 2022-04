Rothenburg «Back to normal» bei der Auto AG Group – aber es kommt zu langen Wartezeiten Die Auto AG Group in Rothenburg hat auch letztes Jahr Innovationen vorangetrieben. Erneut aufs Ergebnis gedrückt hat der schwache ÖV. Sorgen bereiten dem Unternehmen die langen Wartezeiten für Nutzfahrzeuge. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 19.04.2022, 16.00 Uhr

Ein Bus der Auto AG Group. Bild: Pius Amrein (Hildisrieden, 16. April 2021)

Bei der Auto AG Group in Rothenburg heisst die Devise «back to normal», wie es Verwaltungsratspräsident Walter Huber an der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag am Hauptsitz in Rothenburg ausführte. Die Generalversammlung im Mai wird wieder physisch vor Ort durchgeführt, mit 9 Franken wird wieder eine höhere Dividende ausbezahlt werden und der Reingewinn erhöhte sich von 0,6 Millionen Franken im coronageprägten Jahr 2020 wieder auf 2,5 Millionen Franken 2021.

Zum Rekordergebnis hat es leider trotzdem nicht ganz gereicht, wie Finanzchef Walter Odermatt ausführte. Denn wie auch schon 2020 musste die Auto AG bei ihrem ÖV-Angebot im Verbund gleich viele Kilometer wie sonst fahren und dies mit coronabedingt weiterhin viel weniger Fahrgästen – nur um 2,1 Prozent nahm die Zahl der ÖV-Nutzer 2021 wieder zu, nachdem diese im Jahr zuvor 20,1 Prozent zurückgegangen war – der Verlust musste dann aus den Reserven gedeckt werden.

CEO Marc Ziegler. Bild: PD

Dieses Problem sollte sich dieses Jahr legen, denn wie CEO Marc Ziegler sagt, haben sich die Nutzungszahlen in den letzten Monaten wieder deutlich erholt: «Back to normal also auch hier». Gewachsen ist letztes Jahr erneut der Mitarbeiterstand des Unternehmens von 447 auf 473. Dafür verantwortlich ist vor allem das Schulbusgeschäft. Schulbusse der Auto AG sind inzwischen auch in den Kantonen Bern und Zürich unterwegs und auf das kommende Schuljahr würden bereits wieder neue Linien dazukommen, sodass 2022 der Mitarbeiterbestand in diesem Sektor erstmals die Marke von 100 überschreiten würde, so CEO Ziegler.

Wachstumstreiber ist zudem vor allem die Auto AG Truck, also das Geschäft mit Nutzfahrzeugen. Trotz Corona hätten sich die inzwischen acht Werkstätten in der Schweiz einer guten Auslastung erfreuen können. In diesem Segment plant die Auto AG im Zuge von Nachfolgelösungen weitere Werkstätten in der ganzen Schweiz zu übernehmen, um auch das Netz mit Servicepunkten für die Wasserstofflastwagen von Hyundai auszubauen, für deren Wartung die Auto AG zuständig ist.

Keine Erholung bei den Lieferzeiten

Gerade im Bereich der Nutzfahrzeuge bekommt die Auto AG Group aber dieses Jahr Entwicklungen am Weltmarkt zu spüren. Zum bestehenden Chipmangel kommen jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine noch fehlende Kabelstränge dazu. Man habe zwar noch Lagerfahrzeuge, so Ziegler, bei neuen Lastwagen könne die Wartezeit inzwischen aber bis zu zwei Jahren, bei kleineren Nutzfahrzeugen sechs Monate oder mehr betragen. Eine Entspannung sei leider nicht in Sicht. Trotzdem rechnet das Unternehmen nicht mit Umsatzauswirkungen aufs Ergebnis 2022, auch weil man dank der verschiedenen Sparten breit aufgestellt sei.

Einer der Höhepunkte des Jahres wird dann die Eröffnung des A2-Gewerbeparks auf dem eigenen Areal in Rothenburg. Trotz steigender Rohstoffkosten und Lieferverzögerungen hatten bisher alle Termine und Budgetvorgaben eingehalten werden und die geplante Vermietungsquote erreicht werden können. Als Vorteil habe sich dabei vor allem erwiesen, stark auf Gewerbeflächen zu setzen. Eröffnet werden soll das 10'000 Quadratmeter grosse Gebäude im September.

Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff

Im Innovationsbereich setzt die Auto AG Group wie schon im vergangenen Jahr weiterhin stark auf den Ausbau der eigenen Kompetenz im Wasserstoffbereich. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Ende des Jahres eine eigene kleine Produktion in Rothenburg in Betrieb genommen wird, zudem hat das Unternehmen einen Generator für Baustellen oder Festivals entwickelt, der mit getanktem Wasserstoff versorgt wird und derzeit getestet wird. Insgesamt sind derzeit 47 Wasserstofflastwagen von Hyundai auf Schweizer Strassen unterwegs. Und auch ÖV-Linien sollen verstärkt mit neuen Wasserstoffbussen betrieben werden. «Wir sehen in diesem Bereich ein enormes Potenzial und verfolgen unsere Innovationsprojekte mit voller Kraft weiter», so CEO Ziegler.

