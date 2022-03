Rothenburg Geht das Bäckereiensterben weiter? Der Chef von Pistor im Abschiedsinterview Der abtretende CEO Markus Lötscher erklärt, warum Pistor nicht mehr nur ein Bäckereienzulieferer ist. Zudem nennt er die Vorteile von Elektrolastwagen und er verrät, warum er skeptisch war, als er vor 14 Jahren den Job übernommen hat. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 18.03.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pistor-Chef Markus Lötscher in der Logistikabteilung in Rothenburg. Bild: Pius Amrein (14. März 2022)

Sie verlassen Pistor Ende Mai 2022 nach 14 Jahren als CEO. Wie hat sich die Bäckereienbranche in dieser Zeit verändert?

Markus Lötscher: Das Konsum- und Einkaufsverhalten hat sich natürlich massiv verändert. Die Ansprüche an Sortiment, Deklaration der Produkte, Verfügbarkeit und Öffnungszeiten sind heute viel ausgeprägter. Die Bäckereien mussten sich darauf einstellen; sie mussten ihre wirtschaftliche Kompetenz stärken und Ausdauer zeigen.

Geht das Bäckereiensterben weiter?

Die strukturelle Bereinigung findet statt, aber sie ist nicht mehr so stark wie früher. Es gibt durchaus auch neue, innovative Bäckereien, die entstehen. Man darf nicht vergessen, dass es schweizweit anzahlmässig zwar weniger Bäckereien gibt als früher, aber der Gesamtumsatz ist höher. Das heisst, dass jene Bäckereien, die weiterhin existieren, besser aufgestellt sind. Wir dürfen auch stolz sein auf die gute Qualität der gewerblichen Bäckereien in der Schweiz.

Was braucht es als Bäckerei, um langfristig zu überleben?

Neben den fachlichen Qualifikationen muss man in erster Linie betriebswirtschaftlich rechnen können. Lohnt es sich, an dieser oder jener Ecke eine höhere Miete zu bezahlen, wie viel Umsatz ist möglich, wie hoch dürfen die Personalkosten sein, kann ich die Kosten decken? Wie gehe ich mit Rohstoff- und Energiepreiserhöhungen um? Solche Fragen sind heute viel wichtiger als früher. Und dann braucht es neben ganz viel Engagement natürlich auch in diesem Metier Innovation, man muss das Kundenbedürfnis verstehen und aufnehmen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Heute ist es an vielen Orten selbstverständlich, dass Bäckereien am Mittag ganze Menus anbieten. Das war früher nicht so. Wir selbst liefern den Bäckereien zwar keine Fertigmenus, aber zum Beispiel einzelne Rohstoffe und Zutaten wie Fleisch, Essiggurken oder Verpackungsmaterial. Ausserdem unterstützen wir unsere Kunden mit Dienstleistungen wie einem Gastrobeckberater, der weiss, wie man diese Trends und Bedürfnisse in einem Betrieb umsetzt.

Dabei hat Pistor in den letzten 20 Jahren selbst im Gastrobereich stark zugelegt. Hat sich dieses zweite Standbein etabliert?

Ja, wir machen heute über 250 Millionen Franken Umsatz in der Gastronomie. Wir beliefern über 4000 Kunden in Restaurants, Pflegeheime und Spitäler. Mit Fleisch machen wir heute über 50 Millionen Franken Umsatz. Als ich vor 14 Jahren angefangen habe, lieferten wir höchstens etwas Salami und Aufschnitt. Damals hatten wir rund 5000 Produkte im Sortiment, heute sind es 25'000. Seit kurzem haben wir auch ein drittes Marktsegment: Wir bieten unseren Spitalkunden nebst Food- und Non-Food-Produkten neu auch medizinisches Verbrauchsmaterial an.

Was hat das mit dem Gastrogeschäft zu tun?

Auf den ersten Blick nichts, aber wir haben in den letzten Jahren ein starkes Know-how im Bereich Lieferketten und Logistik aufgebaut. Wir haben in Rothenburg über 250 Millionen Franken in unsere Infrastruktur investiert. Ob wir Nahrungsmittel, Spritzen oder Pflaster liefern, spielt keine Rolle: Wir haben die Kompetenz und bieten diese konsequenterweise der Kundschaft an. Die Spitäler vertrauen uns und setzen darum auch in anderen Bereichen auf uns.

Umsatz und Gewinn gesteigert – Luzerner Kantonsspital gewonnen Insgesamt 614 Millionen Franken setzte Pistor im Geschäftsjahr 2021 um – 14,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Geschäft mit Bäckereien und Confiserien legte Pistor um 19 Prozent auf 357,7 Millionen Franken zu. Mit einem Umsatz von 256,3 Millionen Franken legt die Gastronomie um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Der Jahresgewinn stieg nach einem erheblichen Einbruch im Jahr 2020 wieder auf 15,2 Millionen Franken. Im Food-Bereich akquirierte Pistor wichtige neue Kundinnen und Kunden wie etwa das Luzerner Kantonsspital (Luks). Ab dem

1. März 2022 ist Pistor Hauptlieferantin aller Luks-Standorte (Luzern, Sursee und Wolhusen). Sie erhalten eine grosse Auswahl an «Kolonialwaren», Tiefkühlgemüse und -backwaren sowie Milchprodukte aus dem Pistor-Sortiment. Die Anlieferung erfolgt ausschliesslich mit einem Elektrolastkraftwagen und ist somit CO 2 -neutral.

Stichwort Lieferketten: Diese stocken seit Corona weltweit, zudem war schon vor dem Ukraine-Krieg ein Anstieg der Rohstoffpreise etwa für Weizen zu beobachten. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein?

Ukraine ist die Kornkammer Europas, darum hat der Krieg und die damit verbundene Verknappung sicher eine Auswirkung auf die Preise. Damit müssen unsere Kunden aber schon seit Monaten aufgrund der Preiserhöhungen und der schlechten Verfügbarkeit während der Coronakrise umgehen. Schlechter kalkulierbar sind die höheren Energiekosten. Man vergisst oft, dass Bäckereien viel Strom benötigen. Wenn Milch oder Weizen teurer wird, kann man den Aufpreis, salopp gesagt, relativ einfach auf ein Gipfeli herunterbrechen, weil die Menge definiert ist. Bei den Energiekosten ist das viel anspruchsvoller.

Pistor setzt seit einigen Jahren Elektrolastwagen ein. Werden Sie auch Wasserstofflastwagen kaufen?

Wir besitzen derzeit 92 Fahrzeuge, drei davon sind Elektro-LKW. Der Rest läuft mit Diesel, davon erfüllen drei von vier LKW die Euro-6-Norm. Den ersten Elektrolastwagen haben wir bereits vor sechs Jahren gekauft. Für unsere Bedürfnisse sind Elektrolastwagen ideal, denn wir benutzen für die weiten Strecken SBB Cargo und die Lastwagen kommen für eher kurze Distanzen zum Einsatz. Dieses Jahr steht eine weitere Beschaffung an und wir werden sicher wieder auf Elektrolastwagen setzen. Bis vor kurzem gab es diese nicht von Markenanbietern in Serie. Dies hat sich inzwischen geändert. Wir sind aber offen, was die Zukunftstechnologie angeht, und prüfen alle neuen Antriebstechnologien, auch Wasserstoff.

Pistor ist eine Genossenschaft. Ist dieses Modell zukunftsfähig?

Auf jeden Fall. Ich war skeptisch, als ich vor 14 Jahren hier angefangen habe. Schliesslich hatte ich zuvor auch bei Grosskonzernen gearbeitet. Von aussen betrachtet, können Genossenschaften einen altbackenen Eindruck hinterlassen. Aber so ist es nicht. Ich habe viele Vorteile kennen gelernt. In einer Genossenschaft ist man nicht vom Halbjahresergebnis getrieben und der Kontakt zu den Eigentümern ist ständig da. Wir setzen uns langfristige Ziele, um die Substanz des Unternehmens zu erhöhen und die Bedürfnisse der Eigner zu erfüllen. Wenn ich unsere Kundinnen und Kunden treffe, die teilweise gleichzeitig auch Besitzer sind, spüre ich die Verbundenheit und das Interesse gegenüber Pistor. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitender stelle ich fest, dass für jüngere Personen die Sinnhaftigkeit der Arbeit wichtig ist. Kandidaten erkennen die Vorteile einer Genossenschaft und entscheiden sich dann auch deshalb für uns.

Was machen Sie künftig beruflich?

Meinen Abgang habe ich sorgfältig geplant, mit dem Verwaltungsrat haben wir den Zeitpunkt schon vor längerer Zeit festgelegt. Ich hatte hier einen Traumjob, für mich geht ein Lebensabschnitt zu Ende. In Zukunft werde ich mich auf einige Mandate konzentrieren, zudem habe ich noch weitere Ideen. Aber ich werde die Tage nicht mehr so stark ausfüllen wie in den letzten Jahren.

Zur Person Markus Lötscher (56) ist seit Anfang 2008 CEO des Handels- und Dienstleistungsunternehmens Pistor mit Sitz in Rothenburg. Davor arbeitete der gelernte Bäcker-Konditor und Betriebsökonom unter anderem bei Hiestand, Mövenpick und Nestlé. Lötschers Nachfolger auf dem CEO-Posten ist Patrick Lobsiger. Der ehemalige Marketingchef der Coop-Tochter Transgourmet und Ex-Office-World-CEO übernimmt die Position per 1. April 2022.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen