Rothenburger Stocker Stahl feiert Jubiläum und investiert 10 Millionen Das Familienunternehmen baut eine neue Produktionshalle und ein Bürogebäude. Maurizio Minetti

Die dritte Generation von Stocker Stahl Alfred und Pia Stocker sowie der aktuelle Inhaber Raphael Stocker. (Bild: PD)

Die Stocker Stahl AG aus Rothenburg hegt Expansionspläne. Das im Bereich Stahlhandel tätige Familienunternehmen nimmt gleich zwei Bauprojekte in Angriff: Im Oktober starten die Bauarbeiten für eine neue, fast 4000 Quadratmeter grosse, Produktionshalle, wo künftig die sogenannte Bewehrungsstahlbiegerei erweitert werden soll. Ergänzt wird die Halle mit dem Neubau eines fünfstöckigen Bürogebäudes, das direkt an die Halle angegliedert wird. Insgesamt investiert Stocker Stahl 10 Millionen Franken in die beiden Bauprojekte.

Inhaber und Geschäftsführer Raphael Stocker sagt: «Das Hauptaugenmerk liegt darin, die gesamte Logistik und einzelne Prozessschritte der Produktion optimal aufeinander abzustimmen. Mit der neuen Halle wird sich die produzierte Menge verdoppeln und die Lieferzeiten werden halbiert.» Hohe Flexibilität und kurze Lieferzeiten seien für das Unternehmen sehr wichtig. Er bezeichnet den Ausbau als «grossen Meilenstein» in der Geschichte des Unternehmens: «Wir wollen uns weiterentwickeln und die Kundenwünsche noch schneller umsetzen. Mit der aktuellen Situation vor Ort ist dies leider nicht möglich. Wir haben eine klare Vorwärtsstrategie.»

Stocker Stahl hat vor einer Woche das 100-Jahre-Jubiläum gefeiert. Derzeit führt Raphael Stocker das Unternehmen in vierter Generation. Das KMU beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.