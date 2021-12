Rotkreuz Wie ein Zuger Start-up mit einer Herpessalbe scheiterte – und daraus lernte Von zehn Start-ups scheitern sieben bis acht; sie haben zu wenig Geld, das falsche Produkt oder die falsche Vermarktungsstrategie wie Devirex in Rotkreuz. Nach Jahren des Kampfes wittert CEO Paul Scherer für sein Präventionsmittel gegen Herpes endlich Morgenluft. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Paul Scherer vor dem Aufsteller mit dem Devirex-Produkt Lipivir, der so in Drogerien ausgestellt wird. Zehn Jahre wolle er noch weitermachen, sagt der 68-Jährige. Bilder: Pius Amrein (Rotkreuz, 24. November 2021)

Neun Jahre ist es her, dass die «Zuger Zeitung» über das Start-up Devirex berichtet hatte. Ein Chemiker-Trio hatte seit 2006 an einem Präventionsmittel gegen Lippenherpes getüftelt. Das Patent war registriert, eine klinische Studie durchgeführt und nach anfänglichen Finanzierungsrückschlägen durch die Finanzkrise stand Devirex kurz davor, einen bis anhin komplett neuen Weltmarkt zu erobern.

Und dann? «Wir sind auf die Nase gefallen.» Paul Scherer sitzt in einem anonymen Bürobau im Industriegebiet von Rotkreuz. Am Ende eines Gangs im vierten Stock, zwei Angestellte, ein kleiner Konferenzsaal, die Einrichtung liesse sich am besten zweckmässig beschreiben. Von den Gründern ist nur noch er da, einer habe sich aus Altersgründen zurückgezogen, der andere habe aus finanziellen Gründen eine Stelle angenommen. Das Hauptproblem 2012 sei der Vermarktungsweg gewesen, so Scherer. «Wir haben unsere Salbe Lipivir als Medizinprodukt vermarktet und mit einem Vertriebspartner zusammengearbeitet, der vor allem auf Apotheken spezialisiert war.»

Viel bestellt, wenig verkauft

Diese hätten auch gut bestellt, 2000 Einheiten in den ersten Wochen. «Wir waren zuversichtlich.» Danach sei das Interesse aber sehr schnell abgeebbt. «Wir merkten, dass die Apotheken zwar anfänglich die Lager füllten, aber danach fast keine der Salben verkauften. Unser Start missglückte», sagt Scherer. Missglückt, das wäre es einige Jahre zuvor 2009 schon einmal fast. Damals begann die Langzeitstudie am Universitätsspital Zürich. Die Schweizer Chemiker hatten von einer Universität die Lizenz zur Vermarktung eines Substrats mit Sechsfachzucker erworben. Dieser sollte die Kommunikation zwischen den Herpesviren unterbinden, damit diese sich nicht mehr nach Belieben auf der anfälligen Lippenhaut ausbreiten können.

Die Herpespatienten wurden in zwei Gruppen getestet. Das Ergebnis war ernüchternd, die Wirkung in der Gruppe mit dem Sechsfachzucker war deutlich geringer als in der Placebo-Gruppe, die nur den Trägerstoff Polyethylenglycol erhalten hatte, einen Stoff, der in vielen Kosmetikartikeln vorkommt und beispielsweise dafür sorgt, dass die Öle besser unter die Haut gehen. Eine Zusatzstudie ergab, dass der Virus in der Placebo-Gruppe gar in neun von zehn Fällen nicht ausbrach. «Was für eine Zufallsentdeckung, wir liessen die entsprechende Dosierung sofort patentieren», erinnert sich Scherer. So war Lipivir geboren.

Suche nach der richtigen Strategie

Rund ein Drittel der Weltbevölkerung hat Lippenherpesausbrüche. Bei rund 20 Prozent bricht es ein- bis zweimal pro Jahr aus, zehn Prozent sind hingegen bis zu 20-mal pro Jahr betroffen. «Jene mit häufigen Ausbrüchen sollten Lipivir täglich einstreichen, die anderen immer eine Tube dabeihaben, um sofort reagieren zu können, wenn die Lippen langsam anfangen zu kitzeln», sagt Scherer. Er hat viel über das Virus und seine Patienten gelernt in den vergangenen Jahren. Nach dem verpatzten Verkaufsstart hätte er auch aufhören können, das sei für ihn aber nie in Frage gekommen. «Ich bin überzeugt davon, dass wir ein gutes Produkt haben. Wir haben deshalb weltweit fast 11'000 Leute befragt und merkten, dass Apotheken als Verkaufskanal der falsche Ansatz gewesen waren.» Denn dort gehe man hin, um Medizin zu kaufen. «Habe ich Kopfweh, brauche ich Kopfwehtabletten, habe ich Ausschlag, brauche ich ein Hautarzneimittel», so Scherer. Lipivir aber sei ein Präventivprodukt, das die Schönheit der Lippen bewahre: ein Pflegeprodukt und kein Arzneimittel.

Als Hauptzielgruppe für Lipivir hat man Frauen identifiziert. «Unsere Befragungen haben ergeben, dass Männer anders mit Fieberbläschen umgehen als Frauen. Wenn Männer Herpesvirus haben, sagen sie sich auf gut Deutsch: ‹Mist, das nervt.› Zur Arbeit oder ins Restaurant gehen sie trotzdem», so Scherer. Anders sei es bei Frauen, die darunter leiden und ihr Sozialleben einschränken würden. Zudem hätten Frauen eine grössere Affinität zu Pflegeprodukten und würden entsprechend auch Passendes gegen ihr Herpesproblem suchen.

Die Packung Lipivir, die Paul Scherer nun in der Hand hält, hat optisch nicht mehr viel gemein mit jener aus dem Jahr 2012. Damals war sie medizinisch schlicht blau und weiss. Nun ist sie pink und eine dicke Kusslippe ziert den Karton. Könnte dies nicht Männer abschrecken? «Doch, aber wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es im Verbrauchsgütermarketing wichtig ist, sich am Anfang auf eine klare Zielgruppe zu fokussieren», sagt Scherer. 80 Prozent der Kundschaft von Apotheken und Drogerien seien Frauen. «Sie sind es, die das Produkt mit grosser Wahrscheinlichkeit ihrem Mann empfehlen.»

Neustart in England

2019 hat Devirex den Neustart gewagt. Erst in England, woher der damalige Marketingspezialist des Unternehmens kam. Seit Oktober auch in der Schweiz, wo Lipivir auch produziert wird. Das Vorgehen sei immer gleich: «Unsere Vertreterinnen gehen in eine Drogerie und fragen, ob eine der Mitarbeiterinnen Herpes habe.» Diese erhalte dann eine Gratispackung. Wenn sie gute Erfahrungen damit mache, sei dies die beste Werbung. Als sehr geeigneten Verkaufskanal hätten sich Kosmetikstudios erwiesen. «Die Angestellten kennen die Problematik ganz genau, denn wenn Frauen mit Herpes ein Permanent-Make-up erhalten, ist der Ausbruch durch diesen Stress fast garantiert.» Seit den ersten Monaten der Neulancierung hat Devirex nach eigenen Angaben seinen Umsatz auf 200'000 Franken verzehnfacht. Nächstes Jahr soll auch dieser Umsatz noch einmal verzehnfacht werden, dann sei die Gewinnschwelle erreicht. Dabei helfen sollen weitere Märkte wie Italien und Frankreich, wo Lipivir ab Anfang 2022 im Kosmetikhandel eingeführt wird.

Scherer hat in den letzten Jahren zwar nie aufgegeben, die Zeit nach 2012 sei trotzdem hart gewesen. «Ich habe meinen Lohn auf ein Minimum beschränkt und auch meine Familie musste Kompromisse machen.» Um die Firma über Wasser zu halten, hat er Aktienanteile verkauft. Sein eigenes Paket hat sich von 100 auf inzwischen 30 Prozent reduziert. Doch es sei gar nicht so einfach gewesen, Investoren zu finden. «Mir ist aufgefallen, dass viele der heutigen Investoren Erben sind. Im Gegensatz zu ihren Eltern haben sie nicht die Erfahrung gemacht, dass zum Unternehmertum auch der Mut zum Risiko und zum Scheitern gehört.» Vielmehr gehe es um schnelles Geld und spektakuläre Produkte. «Oft war die Reaktion zusammengefasst in etwa so, dass man lieber in die Entwicklung eines künstlichen Herzens investiere, als in eine ‹langweilige› Salbe.»

Inzwischen ist Paul Scherer 68 Jahre alt. Wäre nicht bald Zeit, aufzuhören? «Ganz im Gegenteil», sagt Scherer. «Ich mache sicher noch zehn Jahre.» Sein Ziel sei, Devirex zu einem richtigen Hautspezialisten zu machen, bereits seien weitere Produkte in der Pipeline, für Genitalherpes oder Gürtelrose. Auch ein Börsengang sei geplant, sobald 2022 die Gewinnschwelle erreicht werde. Das Herpesvirus, davon geht man aus, geistert seit 2500 Jahren in der Welt herum. Da, so Scherer, komme es auf einige Jahre mehr nicht drauf an.

