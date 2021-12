Biosimilar Sandoz bläst zum Angriff auf den Roche-Blockbuster Herceptin Die Novartis-Tochter hat in den USA den Antrag für die Verkaufszulassung der Brustkrebstherapie beantragt. Daniel Zulauf 21.12.2021, 18.24 Uhr

Der Blockbuster von Roche: Herceptin. Keystone

Sandoz, die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Novartis-Tochter, lanciert den Angriff auf die Herceptin-Franchise des Lokalrivalen Roche. Der Zulassungsantrag für «Trastuzumab» sei bei der zuständige US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht worden, teilte die Sandoz mit.

Herceptin wurde in den 1990er-Jahren als erste biologische Antikörper-Therapie gegen Brustkrebs entwickelt. Mit Herceptin erwirtschaftete Roche'im noch fast konkurrenzfreien Jahr 2018 einen Umsatz von knapp 7 Milliarden Franken. Ab Mitte 2018 kam es zu ersten Einführungen von Nachahmerprodukten in Europa und Japan. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat Herceptin mit 2,1 Milliarden Franken 32 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr eingespielt.

Ko-Produktion mit taiwanesischer Firma

«Trastuzumab» ist eine Ko-Produktion von Sandoz und dem taiwanesischen Medikamentenentwickler und Lohnhersteller Eirgenix. In dem Kooperationsvertrag hat sich Sandoz die globalen Vermarktungsrechte mit Ausnahme von Taiwan und China gesichert. Sandoz erzielte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Umsatzzuwachs mit den sogenannten Biosimilars von zehn Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar.