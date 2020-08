Sandra Forster-Bernacchia wird neue Personalchefin bei V-ZUG Sandra Forster-Bernacchia wird am 1. Dezember 2020 neue Leiterin Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung der V-Zug Gruppe. 12.08.2020, 12.30 Uhr

(dvm) Das Unternehmen hat Sandra Forster-Bernacchia zur Leiterin Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sandra Forster-Bernacchia werde ihre Tätigkeit als Leiterin Human Resources der V-Zug Gruppe am 1. Dezember 2020 aufnehmen. Aufgrund der neuen Position und Ausrichtung der V-Zug als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen werde Forster-Bernacchia neu als Mitglied in der Geschäftsleitung agieren «und die gruppenweite Personalpolitik verantworten sowie die wichtigen Kultur- und Transformationsthemen auf internationaler Ebene begleiten».

Sandra Forster-Bernacchia studierte Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Zürich. Zudem absolvierte sie Weiterbildungen im Bereich Personalmanagement an der ZHAW-IAP Zürich sowie das Executive MBA-Programm an der Hochschule St. Gallen.

Zurzeit ist Sandra Forster-Bernacchia als Personalchefin und Geschäftsleitungsmitglied beim Gebäudeunterhaltsdienstleister ISS tätig. Zuvor war sie von August 2013 bis Juli 2019 bei Hilti in Adliswil, ebenfalls als Personalchefin und Mitglied der Geschäftsleitung.