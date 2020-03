Sandra Peier wird Chefin von Europa3000 Ehemalige Bison-Tochter stellt sich neu auf. 05.03.2020, 16.49 Uhr

Sandra Peier.

(mim) Vor einem halben Jahr hat der Surseer Softwarehersteller Bison Schweiz seine Tochtergesellschaft Europa3000 an die Computerfuchs AG in Interlaken sowie die Mathys Informatik AG in Unterentfelden verkauft. Nun hat der Verwaltungsrat Sandra Peier als alleinige Geschäftsführerin eingesetzt. Ihr zur Seite stehen die beiden Geschäftsleitungsmitglieder Dominic Achermann (Leiter Vertrieb) und Andreas Imboden (Leiter Entwicklung). Das bisherige Geschäftsleitungsmitglied Roland Schenker habe das Unternehmen auf Anfang Februar verlassen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Aarau.