Im Goldland Schweiz tobt ein Kampf um Macht und russisches Gold

Sanktionen Bei Putin einkaufen, oder nicht? Im Goldland Schweiz tobt ein Kampf um russisches Edelmetall, Macht und Einfluss Namhafte Juristen betonen, der Import von russischem Gold sei legal. Mit einer Beratungsfirma kapern sie die aufgeheizte Debatte – und sorgen für Aufruhr in der Branche. Pascal Michel 1 Kommentar 19.07.2022, 12.00 Uhr

Kein Platz für Gold aus Russland: Diese Haltung vertritt die Schweizerische Vereinigung der Edelmetallfabrikanten und -händler. keystone

Die Golddrehscheibe Schweiz rotiert nicht mehr so reibungslos wie auch schon. Zwar stand das Geschäft mit dem Edelmetall bereits früher im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit: Menschenrechtsverletzungen, dubiose Handelswege oder Geldwäscherei sorgten für Schlagzeilen. Meist hielt die Aufregung aber nur kurz an, die Branche konnte sich wieder ihren Geschäften zuwenden.

Die Konzernverantwortungsinitiative hat erneut Sand ins Getriebe der hiesigen Golddrehscheibe gestreut. Und seit dem russischen Angriffskrieg krost es gewaltig: Goldimporte in die Schweiz legten die Verflechtung des Schweizer Rohstoffhandels mit Russland nochmals offen.

Diese brachen zuerst auf null ein. Keine Schweizer Firma wollte sich mit dem geächteten Gold Wladimir Putins beschmutzen. Dies änderte sich im Mai, als eine Schweizer Raffinerie, eine Bank oder ein Händler trotz lautstarker Warnungen der Zollbehörden drei Tonnen russisches Gold einkaufte.

Niemand will es gewesen sein

Das ist zwar unter gewissen Umständen legal (siehe Box). Dennoch sorgte die Meldung für Empörung. Während der Westen mit Sanktionen Putin von seinen Rohstoffprofiten abschneiden will, dient die Schweiz dem mutmasslichen Kriegsverbrecher zu und kauft dessen Gold, so der Tenor der Kritiker.

Bemerkenswert am Import mit der Zolltarifnummer 7108.1200 ist, dass keine der grossen Schweizer Raffinerien die drei Tonnen Russengold gekauft haben will. Im Verdacht steht eine Raffinerie, weil es sich gemäss Zoll um «Gold mit mindestens 99,5 Gewichtsprozent, zur Raffination oder zur Weiterverarbeitung» handelt.

Wer dafür sorgte, dass das Edelmetall in der Statistik auftauchte, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Auch der Bund will aus Datenschutzgründen keine Angaben zum Importeur oder zur weiterverarbeitenden Raffinerie machen.

Wer jedoch die jüngsten Verlautbarungen aus der Branche, die sich ansonsten verschwiegen gibt, genau liest, erfährt Erstaunliches über den Zustand des hiesigen Edelmetallgeschäfts – und stösst auf einen Machtkampf, der den Schweizer Goldhandel erschüttert. Es geht um heikle russische Goldimporte und Ethik im Edelmetallgeschäft.

Hat russisches Gold Platz in der Schweiz?

Bei diesem Machtkampf stehen sich zwei Lager gegenüber. Auf der einen Seite sind dies die führenden Raffinerien, die sich laut eigenen Angaben einem «ethischen» Ansatz verschrieben haben und für die risikobehaftetes russisches Gold in der Schweiz keinen Platz hat. Dahinter stehen 13 Unternehmen, die im Verband Schweizerische Vereinigung der Edelmetallfabrikanten und -händler (ASFCMP) organisiert sind und 95 Prozent des in der Schweiz geschmolzenen Goldes vertreten.

Auf der anderen Seite hat sich kürzlich das Swiss Precious Metals Institute formiert. Diese selbst ernannte «Dachorganisation der Edelmetallbranche» haben profilierte Juristen wie Strafrechtsprofessor Marcel Niggli, alt Bundesrichter Niklaus Oberholzer (SP) und Federico Domenghini im Mai als Aktiengesellschaft eingetragen. Domenghini war noch bis im Januar dieses Jahres Verwaltungsratspräsident der Tessiner Raffinerie Valcambi, eines der grössten Goldverarbeiter weltweit.

Den Machtkampf losgetreten haben der Ex-Valcambi-Präsident und seine Mitstreiter am 4. Juli. Per Medienmitteilung liessen sie verlauten, die Behörden würden zu den russischen Goldimporten falsche und widersprüchliche Informationen verbreiten.

Es sei festzuhalten, dass die Einfuhr von russischem Gold nicht verboten sei. Die Botschaft der Aktiengesellschaft, die sich «Dachorganisation» nennt und damit für die ganze Branche sprechen will: Der Kauf von russischem Gold ist keine Sünde und völlig legal.

Dass aus dem Nichts ein neuer Akteur auftauchte, war für die etablierte Vereinigung ASFCMP und deren Mitglieder eine Überraschung. Vor dem Versand der Medienmitteilung erläuterten die Juristen ihre Mission Christoph Wild – mit beschränktem Erfolg. Wild ist Verbandspräsident und war bis im Juni Chef der Raffinerie Argor-Heraeus.

«Es ist mir schleierhaft, was diese Aktiengesellschaft erreichen will, umso mehr, als dass wir in verschiedenen Arbeitsgruppen alle angesprochenen Themen schon seit Jahren bearbeiten», sagt Wild zu CH Media. Ihn stört, dass offenbar mit juristischen Winkelzügen Schlupflöcher gesucht werden, um russische Goldimporte salonfähig zu machen. «Wir sollten nicht alles tun, was noch halbwegs legal ist. Wir haben eine Verantwortung als Branche», sagt Wild.

Enge Verbindungen zur Raffinerie Valcambi

Bezeichnend ist, dass am 5. Juli, ein Tag nach dem Swiss Precious Metals Institute, die Raffinerie Valcambi eine inhaltlich fast gleichlautende Medienmitteilung verschickte. Sie trägt den Titel «Legale Goldimporte aus Russland». Die Raffinerie mit Sitz in der Tessiner Gemeinde Balerna äussert sich ansonsten äusserst zurückhaltend und schreibt pro Jahr nur einige wenige Medienmitteilungen.

Auch Valcambi betont, die «Behauptung» sei falsch, dass generell der Import von russischem Gold verboten sei. Berührungsängste mit Problemgold hat die Raffinerie nicht. Vor zwei Jahren deckte Swissaid auf, dass Valcambi Gold aus fragwürdigen Quellen aus Dubai beziehe. Diese Geschäftspraktiken sorgten dem Vernehmen nach für Irritationen auch innerhalb der Vereinigung der Edelmetallfabrikanten, die sich jetzt klar gegen den Import von russischem Gold ausspricht.

Dass Valcambi nur einen Tag später praktisch dasselbe kommuniziert wie ein neu gegründetes gewinnorientiertes Lobbyvehikel und sich offensichtlich auf deren Analyse abstützt, wirft Fragen auf. Zumal der Ex-Verwaltungsratspräsident von Valcambi, Federico Domenghini, nun als Verwaltungsrat ebendieser Aktiengesellschaft amtet und die Geschäftsstelle über seine Anwaltskanzlei in Luzern läuft.

Ebenfalls bei seiner Kanzlei domiziliert ist die Zwischenholding Global Gold Refineries Ltd. Über sie kontrolliert die eigentliche Eigentümerin, die indische Rajesh Exports, die Valcambi. Auch Claudio Berger, Ex-Edelmetallhändler bei der Credit Suisse und Vizepräsident der neuen AG, pflegt enge Beziehungen zu Valcambi: Er ist mit der Tessiner Firma Aurofin verbunden, die zusammen mit Valcambi gegründet worden war und heute die Produkte der grössten vier Raffinerien verkauft.

CH Media hat mit zahlreichen Branchenkennern gesprochen. In der Szene kursieren zwei Thesen zur Mission des neuen «Instituts». Die erste: Eine Raffinerie - im Fokus steht Valcambi - möchte im Geschäft mit russischem Gold mitmischen und versucht durch die juristische Schützenhilfe, russische Goldimporte zu rechtfertigen.

Die zweite These: Die findigen Juristen bedienen mit ihrem «Institut» ein Geschäftsmodell, indem sie einer verunsicherten Branche ihre Dienstleistungen verkaufen: Schulungen, Rechtsgutachten bis hin zu «forensischen Tätigkeiten».

Deshalb die Aktiengesellschaft. Eine «Mitgliedschaft» kostet je nach Unternehmensgrösse zwischen 2000 und 10’000 Franken plus eine variable Gebühr pro Mitarbeiter. Und demnächst soll ein offizieller Vertrag über ein Weiterbildungsangebot an der Universität Fribourg unterzeichnet werden, an der Niggli lehrt.

Kritik am Bundesamt für Zoll

Zur ersten These, wonach die Valcambi Einfluss über das Swiss Precious Metals Institute nehmen will, sagt Federico Domenghini: «Wir haben noch gar keine Mitglieder aufgenommen, bekommen aber sehr viele Anfragen aus dem ganzen Sektor, auch von Raffinerien.» Valcambi antwortete nicht auf eine entsprechende Frage, ob sie eine Mitgliedschaft beim Swiss Precious Metals Institute beantragt hat. In ihrer Medienmitteilung betont Valcambi, dass sie «zu keinem Zeitpunkt Gold entgegengenommen hat, welches nach dem 6. März in Russland hergestellt wurde».

Domenghinis Version lautet: Die fünf Juristen und der Ex-Banker, die als alleinige Kapitalgeber der AG fungierten, hätten im Vorfeld der Konzernverantwortungsinitiative zusammengefunden. Sie stellten fest, dass im Rohstoffbereich «kein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die rechtlichen Verhältnisse besteht, was sich im Kontext der Sanktionen gegen Russland nun wiederholt». Deshalb böten sie mit ihrer Firma dem gesamten Edelmetallsektor ihre Dienste an.

Sie üben Grundsatzkritik am Bund: Dieser habe die rechtliche Situation bei den Goldimporten nicht im Griff und müsse über die Bücher. Die Unschärfen bei der Auslegung der Sanktionen seien ein ernsthaftes Problem für die Branche, denn erst, wenn klar sei, was rechtlich zulässig sei und was nicht, könne über Ethik und Moral im Goldgeschäft diskutiert werden.

«Es geht nicht darum, russische Goldimporte kleinzureden», sagt Domenghini. Vielmehr erwarte er, dass der Bund klare Leitplanken setze und diese kommuniziere. Für das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hingegen ist die rechtliche Situation eindeutig. Auch bei der Behörde war das Befremden über das Vorpreschen der namhaften Juristen gross, zumal der Bund die Branche von russischen Goldimporten abgeraten hatte (siehe Box).

Das Swiss Precious Metals Institute will erreichen, dass Branche und Behörden ein «gemeinsames Verständnis» des geltenden Sanktionsrechts finden. Bisher bewirkt hat der plötzliche Auftritt das Gegenteil: Das Goldland Schweiz ist in Aufruhr.

Für mehr rechtliche Klarheit könnte bald die EU sorgen. Am Montag diskutierten die Aussenminister über ein Importverbot für russisches Gold, noch vor der Sommerpause entscheiden die Mitgliedsstaaten. Bisher hat die Schweiz die EU-Sanktionspakete jeweils übernommen. Den Juristen und ihrer Lobbyfirma wird die Arbeit somit nicht ausgehen.

Mitarbeit: Gregory Remez

Juristischer Hickhack Legal, aber nicht immer Grundsätzlich ist der Import von russischem Gold in die Schweiz weiterhin erlaubt. Zu unterscheiden sind zwei Arten von Gold aus Russland: solches, das vor dem 7. März hergestellt wurde, und solches aus späterer Produktion. Für Ersteres gilt, dass es importiert und auch gehandelt werden darf. Für russisches Gold, das nach dem 7. März produziert wurde, ist der Handel jedoch verboten. Anerkannte Schweizer Prüfer/Schmelzer (die grossen Raffinerien sind oft beides) können solches Gold kaufen. Da es aber nicht mehr den anerkannten Standards entspricht, ist es strafbar, es unverarbeitet in den Handel zu bringen. Schmilzt eine Raffinerie es aber um, darf auch solches Gold gehandelt werden. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach Edelmetallkontroll- und Geldwäschereigesetz. Wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit betont, ist der Kauf von russischem Gold – hergestellt nach dem 7. März – darum auch für Prüfer und Schmelzer nicht per se legal: Die Edelmetallkontrolle prüft bei solchen Importen, ob eine Verletzung der Sorgfaltspflichten vorliegt. Denn: «Die Edelmetallkontrolle hat eine dringliche Empfehlung abgegeben, kein nach dem 7. März 2022 hergestelltes russisches Gold anzunehmen und zu verarbeiten.» Zur Sorgfaltspflicht einer Raffinerie gehört laut Auslegung des Zolls auch, zu prüfen, ob an der Lieferung sanktionierte russische Personen oder Organisationen beteiligt sind. Das Bundesamt für Zoll wirft der Swiss Precious Metals Institute AG wirft vor, in ihrer Rechtsauslegung vom 4. Juli Informationen zu unterschlagen. Dabei geht es etwa um die Sorgfaltspflichten, die Warnungen des Bundes vor Goldimporten aus Russland und die pauschale Aussage, auch die Annahme und die Verarbeitung von nach dem 7. März hergestelltem russischem Gold aus Russland seien legal. (mpa)

1 Kommentar christoph aeberhard vor 4 Minuten Entscheidender als ob diese Juristen namhaft sind, ist dass sie ihr Gewerbe gewissenlos zur eigenen Bereicherung missbrauchen, indem sie absichtlich Lücken suchen um es Despoten und Kriminellen zu ermöglichen ihren unrechtmässigen Besitz zu verstecken und über unser Land ihre dubiosen Geschäfte abzuwickeln. Diese Gesellen sind nicht namhaft sondern verachtungswürdig! Alle Kommentare anzeigen