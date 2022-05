Das Ende von Putins Goldrausch

Sanktionen gegen Russland Putins Gold-Geschäft mit der Schweiz ist am Ende: Seine Rohstoff-Oligarchen suchen jetzt nach Export-Tricks in Dubai Putin und seine Oligarchen kontrollieren die russischen Goldminen. Sie suchen nun neue Absatzmärkte – über diese könnte das Gold trotz Sanktionen wiederum in die Schweiz gelangen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Dubai gilt als Hort für Oligarchengeld und als Drehscheibe für Gold aus dubiosen Quellen. Kamran Jebreili / AP

Die Schweiz und Russland verbindet ein milliardenschweres Geschäft: der Goldhandel. Russland liefert als drittgrösster Goldförderer weltweit den Rohstoff. Die Schweiz als Standort von vier führenden Raffinerien schmilzt und verarbeitet das Edelmetall weiter zu Barren, Münzen oder zu Uhrenarmbändern. Oder das Gold kommt bereits als sogenanntes Bankedelmetall aus Russland in die Schweiz und wird unter Banken gehandelt.

Diese enge Bande haben die weitreichenden Sanktionen des Westens gegenüber Russland nun jäh gekappt. Wie das Bundesamt für Zoll auf Anfrage von CH Media erklärt, ist die Zahl der Edelmetall-Importe aus Russland im März auf null eingebrochen. Noch im Januar kamen vier Tonnen russisches Gold in die Schweiz. Der Warenwert belief sich auf 218 Millionen Franken. Im Februar, als Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begann, war es nur noch ein Viertel davon.

2021 importierte die Schweiz russisches Gold im Wert von über 900 Millionen Franken

Nun ist der Goldhandel zwischen Russland und der Schweiz gänzlich zum Erliegen gekommen. Für den Monat April liegen noch keine Zahlen vor – es ist aber davon auszugehen, dass auch in diesem Monat kein Gramm russisches Gold in die Schweiz gelangt ist. Für den russischen Staat, der mit der Schweiz fast ausschliesslich Edelmetalle handelt, ist das einschneidend. Im Jahr 2021 verkauften russische Unternehmen Gold im Wert von 929 Millionen Franken in die Schweiz.

Zwar ist das wenig im Vergleich zu den Mengen an Gold, die aus dem wichtigsten Handelsplatz des Edelmetalls, London, sowie aus den Minen in Afrika und Südamerika in die Schweiz gelangen und hier verarbeitet werden. Trotzdem ist der versperrte Zugang zu den Schweizer Raffinerien für die russische Gold-Industrie unschön: Denn die hiesigen Raffinerien verarbeiten schätzungsweise rund die Hälfte des weltweit geschürften Goldes.

Russisches Gold ist international kaum mehr handelbar

Dass dieses Gold in der Schweiz nicht mehr erwünscht ist, hat zunächst nicht unmittelbar mit den westlichen Sanktionspaketen zu tun. Diese zielen hauptsächlich auf die Goldgeschäfte der russischen Zentralbank (siehe Box). Für die russische Rohstoffindustrie verheerend ist, dass ihr Gold, Silber, Platin und Palladium von den wichtigsten Handelsplätzen in London seit dem Angriff auf die Ukraine nicht mehr anerkannt wird. Damit ist das russische Gold international praktisch nicht mehr handelbar.

Gold in Putins Russland Die russische Zentralbank hat in den vergangenen Jahren Gold im Wert von 140 Milliarden Dollar angehäuft. Damit folgte Putin einem Plan: Die Reserven sollten die Abhängigkeit vom Dollar reduzieren. Und die Goldbestände bleiben für westliche Sanktionen unerreichbar, da sie sich physisch in Russland befinden. Nachdem zu Beginn des Ukraine-Kriegs der Rubel massiv an Wert verloren hatte, animierte das Regime die Bevölkerung zum Goldkauf, um zu verhindern, dass diese ihr Vermögen in fremde Währungen wechselt und so den Rubel noch mehr schwächt. Dazu setzte die Zentralbank ihre eigenen Goldkäufe bei den Geschäftsbanken aus, damit diese die Bevölkerung mit Gold beliefern können. Da der Rubel sich mittlerweile erholt hat und die Zentralbank kein weiteres Gold mehr kaufen will, suchen die Rohstofffirmen wieder Absatzmärkte im Ausland – angesichts der Sanktionen blicken sie nach China, Indien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate – alles Länder, welche die westlichen Sanktionen nicht mittragen. (mpa)

In der Schweiz ist die rechtliche Situation auf den ersten Blick kompliziert. Denn hierzulande haben die Behörden keine Möglichkeit, ein Importverbot für russisches Gold zu erlassen. Deshalb ist es theoretisch für Raffinerien oder Banken weiterhin möglich, geächtetes russisches Gold anzunehmen.

Da aber jeglicher weiterer Handel strafbar ist, sehen sie davon ab – nur schon wegen der drohenden Rufschädigung. «Die Entwicklung der Einfuhren zeigt, dass die getroffenen Massnahmen greifen. Weder Banken noch Raffinerien führten bis Ende März Edelmetallerzeugnisse aus Russland ein», heisst es beim Bundesamt für Zoll.

Kerimov hat sein Goldgeschäft dem Sohn vermacht

Der Totalausfall der russischen Goldimporte wirft ein Schlaglicht auf die Symbiose zwischen der in der Schweiz mächtigen und verschwiegenen Rohstoffbranche und den russischen Edelmetall-Milliardären.

Der grösste russische Goldproduzent ist Polyus. Das Unternehmen, das an der Moskauer Börse gelistet ist, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gewinn von 3,5 Milliarden Dollar.

Die Eigentumsverhältnisse zeigen, dass im Goldgeschäft – wie in der restlichen russischen Wirtschaft – die Oligarchen von Putins Gnaden das Sagen haben: Ein wichtiger Aktionär von Polyus war der Milliardär und mittlerweile sanktionierte Oligarch Suleiman Kerimov, der über eine Stiftung in Luzern enge personelle und finanzielle Kontakte in die Schweiz pflegt. Seine Anteile an Polyus überschrieb er jüngst seinem Sohn Said. Der Vater gilt als enger Vertrauter Putins.

Jedenfalls war Suleiman Kerimov am 24. Februar im Kreml, als Putin den mächtigsten Oligarchen des Landes erklärte, warum er in der Ukraine eine «Spezialoperation» durchführt. Der Sohn ist als Geschäftsmann eine wichtige Stütze des Regimes, heisst es in den Sanktionsunterlagen der Schweiz.

Bei Nordgold, einem weiteren Goldriesen in Russland, dessen Papiere an der Londoner Börse gehandelt werden, ist Alexei Mordaschow als Hauptaktionär die zentrale Figur. Der Oligarch mit einem Vermögen von über 20 Milliarden Dollar – er ist auch beim deutschen Reisekonzern TUI investiert – steht ebenfalls auf der Sanktionsliste der EU und der Schweiz.

Er profitiere von seinen Beziehungen mit dem russischen Regime, heisst es in der Sanktionsliste. Nordgold kontrolliert Minen in Burkina Faso und in Guinea – bis vor kurzem hat die Raffinerie MKS Pamp in der Schweiz solches Gold weiterverarbeitet.

«Besorgniserregende» Importe aus Dubai

Polyus und Nordold suchen nun nach anderen Absatzmärkten. Sie könnten in China, Indien oder auch den Vereinigten Arabischen Emiraten fündig werden. Dubai gilt als Hort für Geld von russischen Oligarchen und hat sich den zweifelhaften Ruf als Umschlagplatz für Gold auf dubiosen Quellen erworben.

Da die russische Goldindustrie international isoliert dasteht, könnte Dubai als Zwischenhändler für Goldlieferungen in die versperrten europäischen Märkte dienen. Dies befürchtet jedenfalls Gold-Experte Marc Ummel von der Nichtregierungsorganisation Swissaid.

«Es ist besorgniserregend, dass aktuell deutlich mehr Gold aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Schweiz gelangt», sagt er zu CH Media. Er verweist auf die neusten Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit.

Demnach importierte das Land im März 36 Tonnen Gold in einem Wert von über 2 Milliarden Franken in die Schweiz. Eine solch grosse Menge innerhalb eines Monats kam seit sechs Jahren nicht mehr aus Dubai in die Schweiz. «Der Bund und die Raffinerien stehen in der Pflicht, alles dafür zu tun, dass die Schweiz kein Schlupfloch für russisches Gold aus Dubai wird», fordert Ummel.

Dazu, wie sie sicherstellt, kein russisches Gold über Dritte zu kaufen, will sich die Tessiner Raffinerie Valcambi nicht äussern. CEO Michael Mesaric betont auf Anfrage, man verarbeite derzeit kein russisches Gold und habe auch in der Vergangenheit kaum solches verwendet. Für die Schweizer Goldbranche habe der Ausfall der russischen Lieferungen keine negativen Effekte. «Die Mengen, die zu ersetzten sind, sind nicht gross und es gibt genug alternative Angebote auf dem Weltmarkt.»

Das Genfer Handelshaus MKS Pamp, das im Tessin eine Raffinerie betreibt, bleibt ebenfalls im Ungefähren und verweist auf ein früheres Statement, in dem die russische Aggression verurteilt wird. Wie MKS Pamp sicherstellt, dass kein Putin-Gold über Dubai in die Schweiz kommt, lässt das Unternehmen offen. «Wir haben alle kommerziellen Aktivitäten mit Russland gestoppt und halten uns an alle Sanktionen.»

Nähme eine Raffinerie russisches Gold an, würde dies zu einem Fall für die Edelmetallkontrolle des Bundes, die wegen Verletzung der Sorgfaltspflichten aktiv würde.

