Der Luzerner Oligarch Suleyman Kerimov ist auf der Sanktionsliste

Sanktionen Nun steht auch der «Luzerner» Oligarch Suleyman Kerimov auf der Sanktionsliste Mit seiner Luzerner Stiftung gehörte Kerimov einst zu den grossen Wohltätern. England, Frankreich und die USA haben bereits vor Jahren den Druck auf ihn erhöht. Nun haben auch die EU und die Schweiz nachgezogen.

Suleyman Kerimov steht nun auch auf der Sanktionsliste der Schweiz. Keystone

Suleyman Abusaidovich Kerimov, der 56-jährige russische Milliardär, hatte es wohl geahnt. Bereits Stunden nach dem Oligarchen-Treffen mit Wladimir Putin am 24. Februar 2022 im Kreml ist seine 106-Meter-Yacht Amadea vom Radar verschwunden. Denn das Treffen war toxisch. Die geladenen Oligarchen, die Putin auf seinen Krieg in der Ukraine einschwor, sind nach und nach auf die Sanktionsliste der Europäischen Union geraten. Anfang Woche erwischte es im vierten Paket auch Kerimov. Seit heute steht er auch auf der Liste der von der Schweiz Sanktionierten. Das Vermögen, sofern es greifbar ist, wird eingefroren.

Vor rund zehn Jahren war Kerimov in der Schweiz sehr willkommen. Die Luzerner Treuhänder-Familie Studhalter bot ihm hierzulande einen Anker. Die familiär geknüpften Banden waren eng, das Firmennetz über zahlreiche Offshore-Konstruktionen dicht. Die Studhalter nannten eine ihrer Hauptfirmen Swiru Holding, um die Verbindung von Switzerland und Russia zu betonten. Kerimov selbst trat zwar – anders als etwa Viktor Vekselberg – nicht selbst an die Öffentlichkeit. Dafür gründeten die Studhalters eine grosse Stiftung, die seinen Namen trug: die Suleyman-Kerimov-Foundation.

Seit 2015 unter zunehmendem Druck

Das Zürcher Filmfestival profitierte von Zuwendungen, das Blue Balls Festival, Luzern Tourismus, die Eishalle in Luzern. Insgesamt über 400 Millionen Franken seien ausbezahlt worden, sagte Stiftungspräsident Alexander Studhalter. Doch die Freude ist seit einigen Jahren getrübt. In England mehren sich bereits seit 2015 kritische Stimmen gegen russisches Oligarchen-Geld. Kerimov reagierte und nahm sein Minenkonzern Polyus von der Londoner Börse. Frankreich erhöhte den Druck kurze Zeit später.

2017 kam Kerimov in Südfrankreich in Untersuchungshaft wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung. Der Oligarch kam frei, Studhalter zahlte jedoch Nachsteuern von 10,4 Millionen und eine Busse von 1,4 Millionen Euro. Seit 2018 figuriert Kerimov auf der US-Sanktionsliste. Die Führung an Polyus hat er daraufhin an seinen 27-jährigen Sohn abgegeben.

Die Stiftung hat ihre Schuldigkeit getan, sie kann gelöscht werden

Auch die Swiru Holding gibt es in alter Form nicht mehr. Ein Anwalt ist nun als einziger Verwaltungsrat eingetragen, als Alstone Investment AG wird sie im Handelsregister geführt.

Die Lust, den Namen Kerimov an die Öffentlichkeit zu tragen, war nun auch in der Schweiz geschwunden. Anfang 2019 verschwand Kerimov als Namensgeber der Stiftung, die sich von nun an Human Diversity Foundation nannte. Seither habe die Stiftung nach eigenen Angaben noch 11,5 Millionen Franken ausgeschüttet, doch nun sei die Kasse leer, behauptete Studhalter Anfang Monat gegenüber der «Luzerner Zeitung». Die Stiftung werde liquidiert, die Stiftungsaufsicht habe am 28. Februar dieses Jahres zugestimmt. Die Löschung im Handelsregister steht noch aus.

Die «Amadea» ist vom Radar – dafür nicht mehr an der Côte d'Azur

Nun hat auch die EU und im Nachgang die Schweiz reagiert: Kerimov, Eigentümer des Finanz- und Industriekonzerns Nafta Moscow mit einem geschätzten Vermögen von 9,8 Milliarden Dollar, habe grosse Summen von Putins Vermögensverwalter Sergei Roldugin erhalten. Der Umstand, dass er von Putin zum Treffen von Oligarchen eingeladen wurde, zeige zudem, dass er zum inneren Kreis von Oligarchen gehört, die Wladimir Putin nahestehen. Mit dieser Begründung trägt Kerimov nun die Nummer 891 auf der Sanktionsliste.

Sein Schiff Amadea hat Kerimov rechtzeitig vor einer Beschlagnahmung in Sicherheit gebracht. Auf dem Radar ist es nicht mehr zu orten. Am 5. März wurde es noch kurz im Hafen von Antigua gesichtet. Dort hat es jedoch wieder abgelegt und ist seither als Geisterschiff unterwegs. Möglicherweise auf dem Weg ins russische Wladiwostok, der pazifischen Hafenstadt an der Grenze zu China. Mit dem Zug ist Moskau von da in sieben Tagen zu erreichen.

