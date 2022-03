Das Ende der Schweizer Sberbank hat Folgekosten für die Schweiz

Sanktionen Russische Banken sind in Zahlungsnot – bei der Sberbank Schweiz schalten sich jetzt die Aufseher ein Die Finanzmarktaufsicht stellt den Schweizer Ableger der Sberbank unter Gläubigerschutz. Ein Ende der Bank hätte auch Folgen für das hiesige Einlagensicherungssystem. Diese dürften aber nicht allzu gross sein. Aus mehreren Gründen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 07.03.2022, 14.00 Uhr

Die Sanktionen gegen die Sberbank treffen auch den Schweizer Ableger. Christian Bruna/EPA

Sberbank Schweiz, eine Tochtergesellschaft der grössten russischen Bank, ist offenbar nur noch beschränkt zahlungsfähig. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat das Institut mit Sitz in Zürich am Montag unter Gläubigerschutz gestellt, wie einer offiziellen Mitteilung der Behörde zu entnehmen ist. Die Schutzmassnahmen sehen vor, dass die Bank die Auszahlung von Kundeneinlagen um 60 Tage bis zum 2. Mai verzögern kann. Die Stundung zielt darauf ab, der Bank die verbleibende Liquidität zu sichern, um sie vor einem raschen Konkurs zu bewahren.

Dem Institut ist es also ab sofort untersagt, Transaktionen und Auszahlungen vorzunehmen, die nicht für den operativen Betrieb nötig sind. Die Bank nimmt kein Neugeschäft mehr an und fährt offenbar bestehende Geschäftsbeziehungen zurück. In der Medienmitteilung ist von «Restrukturierung» die Rede. Die Finma hat einen Untersuchungsbeauftragten eingesetzt, der die Einhaltung der Schutzmassnahmen überwachen muss.

Schweizer Einlagensicherungssystem sichert bis zu 100'000 Franken pro Kunden und Bank

Als lizenziertes Institut ist die Sberbank Schweiz auch Mitglied von Esisuisse, dem Einlagensicherungssystem der Banken und Effektenhändler in der Schweiz. Das System garantiert im Konkursfall die Sicherung von privilegierten Einlagen wie Privat-, Spar-, Anlage-, Lohn-, Kontokorrent- oder Depositenkonti bis zu 100'000 Franken pro Kunde und Bank.

Ob und in welchem Umfang bei dem Schweizer Ableger der Sberbank Einlagen von Privatkunden bestehen, ist nicht bekannt. Die Bank hat ihre Website abgeschaltet. Gemäss einer Aufstellung des Verbandes der Auslandbanken in der Schweiz hatte Sberbank Schweiz im Jahr 2020 eine Bilanzsumme von 2133 Millionen Franken. Die ausgewiesenen Eigenmittel beliefen sich auf 585 Millionen Franken. 2020 beschäftigte die Bank 104 Vollzeitangestellte. Zum Vergleich: Die kleinste Kantonalbank der Schweiz ist bezüglich Bilanzsumme nahezu doppelt so gross wie Sberbank Schweiz Ende 2020. Eine Pleite dürfte für Esisuisse deshalb gut verkraftbar sein.

Sberbank Europe wird abgewickelt – Österreich zahlt rund 900 Millionen Euro

Sberbank Schweiz ist keine Bank für Privatkunden, sondern sie ist auf die Finanzierung von Rohstoffgeschäften spezialisiert. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass Sberbank Schweiz eine indirekte Tochter der Sberbank of Russia ist und keine direkte Verbindung mit der Sberbank Europe besteht. Diese musste am 3. März auf Geheiss der Europäischen Zentralbank ihren Betrieb einstellen. Sberbank Europe hat ihren Sitz in Wien, aber auch ein grösseres Geschäft in Deutschland.

Zuständig für den Schutz der Einleger ist die österreichische Einlagensicherung. Diese schützt privilegierte Forderungen im Umfang von 100'000 Euro pro Einleger, wobei die Auszahlung innert zehn Bankarbeitstagen erfolgen muss. Die österreichische Einlagensicherung rechnet derzeit mit einem Aufwand von 913 Millionen Euro.

In der Schweiz ist neben Sberbank auch die Gazprombank tätig

Die zweite russische Bank in der Schweiz: Gazprombank Schweiz in Zürich. Keystone

Auch die zweitgrösste russische Bank VTB ist offenbar dabei, ihr Europa-Geschäft herunterzufahren, wie «Financial Times» am Montag ohne Angabe von Quellen berichtet. VTB Europa hat den Sitz in Deutschland. VTB ist in der Schweiz nicht aktiv. Dafür operiert mit der Gazprombank ein zweites russisches Finanzinstitut in unserem Land, das ebenfalls primär auf die Finanzierung von Rohstoffgeschäften konzentriert ist.

Zur Lage der Grazprombank Schweiz mit Sitz in Zürich hat die Finma am Montag keine Angaben gemacht. Die Behörde gab lediglich bekannt, sie stehe mit exponierten beaufsichtigten Instituten in Kontakt und fordert regelmässig relevante Informationen ein. Der Schweizer Ableger der Gazprombank hat die Website ebenfalls abgestellt. Das Institut wies 2020 eine Bilanzsumme von 1804 Millionen Franken und Eigenmittel von 214 Millionen Franken aus. Das Institut beschäftigte damals 85 Angestellte.

Die Schweizer Vizepräsidenten sind abgetaucht

Im Februar 2018 war Gazprombank Schweiz von der Finma für schwerwiegende Mängel im Geldwäschereidispositiv gerügt worden. Aufgrund der festgestellten Mängel hatte die Finma der Bank untersagt, die Geschäftstätigkeit mit Privatkunden auszuweiten und neue Kundenbeziehungen einzugehen. Zudem ordnete die Finma die Schaffung eines zur Mehrheit aus unabhängigen Verwaltungsräten bestehenden Risikoausschusses an.

Als Vizepräsident von Gazprom Schweiz amtiert gemäss Handelsregister der Zürcher Rechtsanwalt Wolfram Kuoni. Bei Sberbank Schweiz ist der ebenfalls in Zürich als Rechtsanwalt tätige Thomas Frick Vizepräsident. Beide waren nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

