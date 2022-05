Sanktionen Soll die Schweiz russische Oligarchen enteignen? SP prescht vor, FDP und Grüne überraschen, SVP wittert «Rassismus» Die Schweiz soll die Gelder russischer Oligarchen nicht nur sperren, sondern diese einziehen und der Ukraine zukommen lassen. Aber ist diese SP-Forderung überhaupt umsetzbar? Und was sagen die anderen Parteien? Neun Fragen und Antworten. Andreas Maurer, Patrik Müller, Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.05.2022, 14.32 Uhr

Der bekannteste Oligarch, der in der Schweiz lebt: Viktor Vekselberg, hier im Jahr 2017 mit Putin im Kreml. Bild: Keystone

Die SP kündigte am Sonntag einen Parlamentsvorstoss an, der in dieselbe Richtung zielt wie eine geplante US-Regelung. SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer sagte gegenüber Tamedia, die Schweiz solle autonom Gelder von sanktionierten Personen nicht nur einfrieren, sondern «einziehen und einem bestimmten Zweck zuführen können». Insbesondere soll es möglich sein, die «Vermögenswerte Putin-naher Oligarchen in die internationalen Bemühungen zum Wiederaufbau der Ukraine einfliessen zu lassen».

Gemäss SP tut die Schweiz zu wenig, und sie habe den Ruf, Putins Krieg mitzufinanzieren. Der ukrainische Botschafter in der Schweiz reagierte positiv auf den Vorstoss. Sein Land unterstütze Bestrebungen, beschlagnahmte russische Gelder für den Wiederaufbau in der Ukraine einzusetzen.

Mitte- und FDP-Politiker zeigen sich grundsätzlich offen für die Idee, beschlagnahmte russische Gelder der Ukraine zukommen zu lassen. Zum konkreten SP-Vorschlag zitierte Tamedia den FDP-Vizepräsidenten Andrea Caroni mit den Worten: «Ich unterstütze es, wenn wir die konfiszierten Gelder aus Russland als eine Art Akontozahlung für den Wiederaufbau verwenden.» Das erstaunte wohl manchen Parteikollegen.

Allerdings präzisierte FDP-Parteichef Thierry Burkart nach Rücksprache mit Caroni die Haltung seiner Partei. Im «SonnTalk» der CH-Media-Sender sagte Burkart, die Schweiz dürfe nicht einfach jemanden enteignen, nur weil er ein reicher Russe ist. Dafür seien rechtsstaatliche Verfahren einzuhalten. Bei Privatpersonen, die nichts mit Putin zu tun hätten, «gibt es keinen Grund, ihnen ihr Geld wegzunehmen», sagte Burkart. Anders sei es bei staatlichen Geldern wie etwa jenen der russischen Zentralbank.

Die SVP hält gar nichts vom SP-Vorschlag. Nationalrat Roger Köppel twitterte, dieser sei «willkürlich, rassistisch, eine Schande für den Rechtsstaat Schweiz.»

Eher überraschend mit Skepsis. Die Grünen differenzieren sich in der Sanktionspolitik von der SP, indem sie die Neutralität höher gewichten. Grünen-Fraktionschefin Aline Trede hat zur SP-Motion eine ähnliche Haltung wie der FDP-Parteipräsident.

Die Berner Nationalrätin sagt: «Es braucht für Enteignungen klare Kriterien, wir dürfen nicht wie ein Unrechtsstaat handeln, nur weil ein anderer Staat nicht rechtsstaatlich ist.» Für Trede sollte nicht die Enteignung, sondern die Suche nach russischen Geldern im Zentrum stehen: «Wir hinken hinterher bei der Frage, wo die russischen Vermögenswerte sind und wem sie gehören. Da muss die Schweiz vorwärtsmachen.»

150 bis 200 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Bankiervereinigung grob geschätzt hat. Diese Summe macht etwa zwei Prozent aller verwalteten Vermögen in der Schweiz aus, welche die Nationalbank erfasst.

Die bis zu 200 Milliarden gehören nicht nur Oligarchen, sondern auch anderen reichen Russen. Auf der Sanktionsliste stehen aktuell 1093 russische Personen. Insgesamt wurden 7,5 bis 9 Milliarden Franken an Vermögenswerten von Russen vollständig eingefroren. Das heisst, diese Personen haben keinen Zugriff mehr darauf, sie sind aber nach wie vor die Eigentümer.

Die Schweiz hat erst relativ wenige russische Vermögenswerte gefunden, weil diese in der Regel über Briefkastenfirmen und Offshore-Gesellschaften gut versteckt sind. Das Geschäftsmodell vieler Anwälte besteht darin, solche Konstrukte zu erstellen. Selber verstecken sich diese wiederum hinter dem Anwaltsgeheimnis und verweigern den Behörden die Auskunft.

Monika Roth ist Expertin für Finanzmarktrecht und sagt auf Anfrage: «Es ist innerhalb der Bundesverwaltung umstritten, ob die Anwälte mit dem bestehenden Embargogesetz eine Auskunftspflicht haben und angeben müssen, ob sie in Geschäftsbeziehungen mit Oligarchengeldern involviert sind. Der Bundesrat sollte diese Frage jetzt sofort klären.» Sie selber glaubt, die Anwälte seien eigentlich zur Auskunft verpflichtet.

Das Embargogesetz, auf das sich die Schweizer Sanktionspolitik stützt, enthält schon heute die Möglichkeit, Vermögenswerte nicht nur zu sperren, sondern auch einzuziehen. Gemäss Artikel 13 können die Gelder «ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person» eingezogen werden, «wenn die rechtmässige weitere Verwendung nicht gewährleistet ist».

Expertin Roth sagt: «Die Idee der SP ist unausgegoren. Bevor sie eine Verschärfung fordert, sollte sie das bestehende Gesetz sauber analysieren.» Die Grundlage für die Einziehung von Geldern sei nämlich schon vorhanden. Die Behörden müssten diesen Schritt dann allerdings in jedem Einzelfall rechtlich sauber begründen können.

Nein, die Idee stammt aus den USA. Der US-Präsident Joe Biden hat dem amerikanischen Kongress ein Massnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem russische Oligarchen schneller als heute enteignet werden können. Unter anderem würde dies den Wahlschweizer Viktor Vekselberg treffen.

Dessen 90 Millionen Dollar teure Yacht Tango wurde kürzlich von den USA beschlagnahmt, als erste Oligarchen-Yacht. Vekselberg hat einen Wohnsitz in Zug und ist einflussreicher Aktionär von Schweizer Industrieikonen wie Sulzer, OC Oerlikon oder Swiss Steel.

Sie können, aber es ist zeitraubend, wie das Beispiel von Vekselbergs zeigt. Als seine Yacht beschlagnahmt wurde, sagte der zuständige amerikanische Richter, dies sei erst der «Anfang der Abrechnung».

Doch, wie die «New York Times» schreibt: Es kann dauern bis es so weit ist mit der «Abrechnung». Viele Jahre. Es muss nachgewiesen werden, dass Vekselberg die Yacht gekauft hat mit Geld, das entweder gewaschen wurde oder direkt aus einem Verbrechen stammt. Das ist ohnehin kein leichtes Unterfangen und es wird noch zeitraubender, wenn auf der Gegenseite ein reicher Oligarch teure Anwälte auffahren kann.

Den mühsamen Weg nach dem aktuellen Recht will Biden nicht länger gehen müssen. Die Enteignung von Vekselberg und anderen Oligarchen soll nach einem vereinfachten Prozess abgewickelt werden, der sonst für kleinere Vermögenswerte angewendet wird. Typischerweise geht es da um weniger als eine halbe Million Dollar – und nicht um Megayachten wie die Tango von Vekselberg, die 90 Millionen Dollar gekostet haben soll. Das sei aber, wie ein Rechtsexperte der «New York Times» sagte juristisches Neuland.

