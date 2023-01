Vekselberg von USA gejagt: Hat er Putin einmal zu viel geholfen?

Sanktionen USA jagen Vekselberg: Ist der Grund ein Fascho-Philosoph, dessen Gebeine von Zollikon nach Moskau überführt wurden? Oligarch Vekselberg erhält den nächsten Schlag: Die USA haben Strafklage eingereicht gegen einen Gefolgsmann. Die Hintergründe. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Herzensangelegenheit: Vekselberg führte für Putin wichtige Aufgaben aus. Mikhail Svetlov/Getty Images Europe

Schon wieder. Die USA haben den nächsten Schlag geführt gegen den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg. Ihr Justizministerium hat Strafanklage eingereicht gegen einen wichtigen Gefolgsmann. Dieser habe Vekselberg geholfen, Sanktionen zu umgehen.

Schon 2018 haben die USA überraschend gegen Vekselberg äusserst harte Sanktionen verhängt. Nun das. Die USA scheinen den «Schweizer» Milliardär Victor Vekselberg so hartnäckig zu verfolgen, als stünde er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin besonders nahe.

In der Schweiz mag dies überraschen. Vekselberg galt hierzulande lange als ein Geschäftsmann, der möglichst viel Abstand von Putin hielt.

Er selbst pflegte dieses Bild. Zur «Financial Times» sagte er einmal, er sei nur zur Zielscheibe der USA geworden, weil: «Ich bin Russe. Ich bin reich. Und ja, ich kenne Putin. In der heutigen Zeit ist das schon genug.»

Doch die USA haben wohl ihre Gründe.

Einige erklären sie in der Strafanzeige gegen besagten Gefolgsmann von Vekselberg, den Züblin-Verwaltungsrat Vladislav Osipov. Ein anderer möglicher Grund findet sich im Bestseller «Auf dem Weg zur Unfreiheit» des US-Historikers Timothy Snyder. Die Schweiz ist hier ein zentraler Schauplatz. Der Reihe nach.

Gegen Vekselberg wurden 2018 strenge Sanktionen verhängt: All seine Vermögenswerte sollen beschlagnahmt werden, keine US-Bank darf für ihn Zahlungen durchführen. Allein um seine Luxusyacht «Tango» zu nutzen, musste Osipov angeblich einen «Schleier des Betrugs» aufziehen.

Aus Tango wurde Fanta

Ein Geflecht von Scheinfirmen wurde geschaffen, die Superyacht «Tango» gar zur «Fanta» umbenannt. So seien Banken getäuscht worden und hätten unwissentlich Transaktionen durchgeführt für Vekselberg und seine Luxusjacht. Gegen Gefolgsmann Osipov steht nun ein Haftbefehl aus. Sein Züblin-Mandat musste er überhastet abgeben.

Zugleich lässt das Justizministerium verlauten, wofür es Vekselberg und allen russischen Oligarchen hält: ein «Produkt eines Ökosystems der Korruption». Und es droht den Oligarchen mit Pathos an: «Putins Kumpel werden in ihrem Reichtum keinen Trost finden.»

Aber warum sehen die USA überhaupt Vekselberg als «Putins Kumpel»?

Vekselberg sei ein bedeutender Oligarch, dem Putin vertraue. So steht es im Bestseller «Der Weg zur Unfreiheit» von Snyder. Es sei Vekselberg gewesen, der eine wichtige Rolle spielte bei Putins Wiederentdeckung des faschistischen Philosophen Iwan Iljin.

Wer war Iljin? Laut Snyder ist er zwar nicht der einzige faschistische Denker, der in der heutigen Zeit wiederentdeckt worden sei – aber der wichtigste. Wiederentdeckt hat ihn vor allem Putin.

Iljin verstarb 1954 in Zollikon im Kanton Zürich, nachdem er vor der Russischen Revolution erst nach Deutschland, später in die Schweiz geflüchtet war. Damals kannten seine Werke die wenigsten.

Iwan Iljin, 1920: Putin hat ihn wiederentdeckt. Heritage Images/Hulton Archive

Neubeisetzung nach 50 Jahren

Das änderte sich ab 2005. Putin hatte veranlasst, dass Iljins Gebeine in Zollikon wieder ausgegraben und in Moskau neu beigesetzt wurden. Die Zeremonie war pompös, Putin nahm persönlich teil. Uns so ging es weiter: Iljin wurde quasi zum Lieblingsphilosophen von Putin.

Russland wichtigste Beamte erhielten alle eine Ausgabe von Iljins «Unsere Mission» nach Hause geschickt. Putin griff in seinen wichtigen Reden auf Iljin zurück. Als er nach einem Historiker gefragt wurde, nannte er Iljin als seine Autorität. Bald lass Russlands politische Klasse fleissig Iljin.

Einige Monate nach der pompösen Neubestattung wurde auch das persönliche Archiv von Iljin zurück nach Russland überführt, aus den USA nach in die Bibliothek der Moskauer Staatsuniversität.

So steht es im Buch «Im Kopf von Putin» des französischen Philosophen Michel Eltchaninoff. Bezahlt für diese Operation hätten einige dem Kreml nahestehende Geschäftsleute, insbesondere Viktor Vekselberg. «Sicherlich auf ausdrücklichen Wunsch des Präsidenten hin.»

Und was lehrte dieser Iljin? Es sind für westliche Ohren wirre Theorien in einem gewaltigen Werk von um die 40 Bücher. Synder beschreibt Iljin als Faschisten und bricht seine Lehren auf drei Ideen hinab.

Es gibt keine Freiheit im westlichen Sinne; Freiheit bedeutet, zu wissen, wo man seinen Platz in der Gesellschaft hat. Demokratie ist ein Ritual; wir können wählen, aber nur, um den Führer zu bestätigen, der eine Art von Held darstellt.

Es gibt keine Fakten, diese sind bloss Illusionen; Gott hat die Welt geschaffen, aber beging dabei Fehler um Fehler, sodass die Welt nun chaotisch ist – und ein Erlöser muss die Ordnung herstellen.

Solche Lehren seien natürlich sehr bequem für einen Autokraten wie Putin, der in Russland eigentlich so etwas wie der Chef des herrschenden Oligarchenclans sei. Spöttisch fragt Synder: «Welcher Räuber würde es nicht vorziehen, als Erlöser bezeichnet zu werden?»

