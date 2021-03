SBB-Bilanz Die SBB stehen vor einem riesigen Schuldenberg – ihre Präsidentin sagt: «Das wird uns auch künftig belasten» Mit einem Verlust von 617 Millionen Franken schliessen die SBB das Jahr 2020 ab. Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar lanciert nun die Forderung nach finanzieller Hilfe für die Cargo-Tochter. Stefan Ehrbar 15.03.2021, 16.49 Uhr

In den Zügen der SBB sind weniger Passagiere unterwegs. Keystone

Die SBB haben nicht ein Problem, sondern 10'378'700'000. In Franken ausgedrückt entspricht das der verzinslichen Nettoverschuldung der Bahn per Ende 2020. Innert eines Jahres ist der Betrag um fast 1,5 Milliarden Franken auf 10,38 Milliarden Franken gestiegen. Das gaben die SBB am Montag im Rahmen ihrer Bilanzmedienkonferenz bekannt. Der Schuldendeckungsrad liegt mehr als das Dreifache über der vom Bund geforderten Höchstgrenze.