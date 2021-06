Schienenverkehr Kehrtwende bei SBB Cargo: Das Gütertransportunternehmen soll sein Netz nicht weiter verkleinern Der Güterverkehr in der Schweiz bleibt trotz Sparprogrammen das Sorgenkind des SBB-Konzerns. Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga erkennt «Handlungsbedarf», auch um die angestrebte Verlagerungspolitik nicht zu gefährden. Florence Vuichard 09.06.2021, 05.00 Uhr

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga will eine «politische Grundsatzdiskussion» zum Güterverkehr. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Staatskonzerne sollen «eigenwirtschaftlich» geschäften, so will es die Politik. Deshalb erhalten sie nicht nur allerlei Abgeltungen, sondern auch viele Freiheiten. Doch in Bezug auf SBB Cargo findet nun ein Umdenken statt – bei Experten, im Parlament und auch beim zuständigen Verkehrsdepartement (Uvek). Nach einem erneuten Defizit von gut 35 Millionen Franken räumen alle ein: Es gibt kein eigenwirtschaftliches Geschäftsmodell für die kleinteilige Feinzustellung innerhalb der Schweiz.