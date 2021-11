Günstigtickets der SBB ins Ausland: Hier fahren Sie am billigsten

SBB Für 20 Franken von Basel nach Hamburg, für 26 von Zürich nach Mailand: Auf diesen Strecken fahren Sie am billigsten In wenigen Wochen nimmt die Bahn neue Verbindungen ins Ausland auf. Die Nachfrage ist besonders in Richtung Deutschland wieder hoch – und wird zusätzlich mit tiefen Preisen angekurbelt. Stefan Ehrbar 1 Kommentar 18.11.2021, 17.00 Uhr

Kostet fast nichts: Eine Fahrt im Eurocity nach Italien. Keystone

So günstig kamen Zugreisende noch selten nach Italien: Bis Ende November verkaufen die italienische Trenitalia und die SBB im Rahmen der Aktion «Promo Svizzera» Tickets zu Tiefpreisen für Reisen im Winter. Für 25 Euro (umgerechnet 26 Franken) geht es in der 2. Klasse von Zürich, Basel oder Bern nach Mailand, in der ersten Klasse werden 45 Euro (47 Franken) fällig. Die Tickets können online bei Trenitalia oder den SBB gebucht werden.