SBB Cargo in den roten Zahlen: So soll die Firma saniert werden

Güterverkehr Die SBB wollen 1,5 Milliarden Franken in den Güterverkehr investieren und neue Terminals bauen – Gewerkschaft jubelt Die Schweizer Güterverkehrs-Sparte der SBB hat zuletzt Verluste angehäuft. Trotzdem wollen die SBB das Geschäft ausbauen – und setzen auf finanzielle Unterstützung durch den Staat. An «Cargo Sous Terrain» glaubt die Bahn hingegen nicht mehr. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 28.09.2022, 09.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Güterverkehr schreiben die SBB rote Zahlen. SBB

Auf über 300 Millionen Franken summieren sich die Verluste, die die Cargo-Inlandstochter der SBB, die SBB Cargo AG, seit 2017 eingesammelt hat. Selbst ohne eine Wertberichtigung im Jahr 2017 sind es 115 Millionen Franken Verlust. Die summierten Konzernergebnisse der SBB hingegen zeigen für dieselbe Periode ein Plus von 346 Millionen Franken. Ohne Corona-Hilfen wäre dieses zwar deutlich tiefer ausgefallen, doch der inländische Güterverkehr bleibt das grösste Sorgenkind.

Besser sieht es bei der internationalen Cargotochter SBB Cargo International AG aus, die etwa Züge von den Häfen in den Niederlanden bis nach Italien führt. Sie hatte nur gerade im ersten Halbjahr 2022 ein Minus in den Büchern stehen und konnte zuvor jeweils Gewinne verbuchen.

Probleme bereitet im Inland vor allem der «Einzelwagenladungsverkehr» mit kleinen Mengen, also das Geschäft, bei dem SBB Cargo einzelne oder einige wenige Güterwagen bei den Kunden abholt und an ein Ziel bringt. Er lässt sich kaum wirtschaftlich betreiben. Die Wagen müssen oft rangiert und verschiedenen Zügen angehängt werden. Anders sieht es beim «Ganzzugverkehr» mit grossen Mengen aus, bei dem die SBB für einzelne Kunden ganze Güterzüge von A nach B fahren: Dieses Geschäft ist effizienter machbar.

Alles anzeigen

Um die Bilanz des Einzelwagenladungsverkehr zu verbessern, wurde die Zahl der Bedienpunkte in der jüngeren Vergangenheit zusammengestrichen, was zur Folge hatt,e dass viele Firmen, die kleinere Mengen zu transportieren haben, nicht mehr bedient werden.

Doch das Geschäft ist noch immer defizitär. Der frühere SBB-Chef Benedikt Weibel würde den Einzelwagenladungsverkehr deshalb ganz zur Disposition stellen. «Auf der Kurzstrecke und für die Feinverteilung sind Lastwagen flexibler, effizienter und günstiger», sagte er kürzlich zu Tamedia. Es mache keinen Sinn, Güterwagen einzeln einzusammeln. «Der kleinräumige Güterverkehr in der Schweiz ist längst überholt.»

Deutliche Steigerung geplant

Der aktuelle SBB-Chef Vincent Ducrot hingegen sieht das anders. Am Mittwoch hat er die neue Strategie der SBB Cargo AG vorgestellt. In diesem Kerngeschäft wollten die SBB wachsen, heisst es in einer Mitteilung. «Der Transport von grossen und schweren Gütern nimmt stetig ab, der Transport kleinteiliger, leichter Güter weiter zu. Der Wunsch der Güterverkehrskunden nach Flexibilität, Geschwindigkeit und Digitalisierung wächst». Deshalb seien neue Lösungen gefragt.

Die könne die Bahn liefern. Bis 2050 könne sie 60 Prozent mehr Güter auf der Schiene transportiern. Dieses Ziel will SBB Cargo dank verschiedenen Massnahmen erreichen, etwa:

Genügend Trassenkapazitäten für den Güterverkehr und schnelle und regelmässige Verbindungen.

für den Güterverkehr und schnelle und regelmässige Verbindungen. Leistungsfähige Umschlagsanlagen : Fünf neue Terminals für den sogenannten kombinierten Verkehr, also das Verladen von Gütern von Güterzügen auf Lastwagen und umgekehrt, sollen zwischen St. Gallen und Genf gebaut werden. Das erste soll bis 2030 in Betrieb sein. Damit will die Bahn die Effizienz steigern und die Transportzeiten verkürzen. Fünf bis acht weitere, bereits bestehende Anlagen mit Schienenanbindung an den Stadtgrenzen sollen zu «Cityhubs» entwickelt werden und die Städte vom Verkehr entlasten. Diese sollen insbesondere der Bau- und Entsorgungslogistik dienen.

: Fünf neue Terminals für den sogenannten kombinierten Verkehr, also das Verladen von Gütern von Güterzügen auf Lastwagen und umgekehrt, sollen zwischen St. Gallen und Genf gebaut werden. Das erste soll bis 2030 in Betrieb sein. Damit will die Bahn die Effizienz steigern und die Transportzeiten verkürzen. Fünf bis acht weitere, bereits bestehende Anlagen mit Schienenanbindung an den Stadtgrenzen sollen zu entwickelt werden und die Städte vom Verkehr entlasten. Diese sollen insbesondere der Bau- und Entsorgungslogistik dienen. Der Einzelwagenladungsverkehr kann auch weiterhin nicht kostendeckend betrieben werden , soll aber trotzdem beibehalten werden, wenn er von der Politik gefördert wird . Von Projekten wie der automatischen Kupplung, welche die Bahn derzeit testet, erhoffen sich die SBB Effizienzgewinne und eine günstigere Produktion.

. Von Projekten wie der automatischen Kupplung, welche die Bahn derzeit testet, erhoffen sich die SBB Effizienzgewinne und eine günstigere Produktion. Eine erneuerte Flotte, die effizienter betrieben werden kann, soll bei allen Angeboten die Kosten senken- etwa dank der automatisierten Bremsprobe und der erwähnten digitalisierten, automatischen Kupplung.

Das von den SBB «Suisse Cargo Logistics» genannte Projekt soll über die bestehenden Förderinstrumente des Bundes und Investitionen der SBB finanziert werden. Die SBB rechnen mit Kosten von einer Milliarde Franken für Terminals und Cityhubs und rund 500 Millionen Franken für die Automatisierung des Fahrzeugparks bis 2040.

Auch in Zukunft wollen die SBB den Güterverkehr mit Partnerschaften betreiben. An der SBB Cargo AG ist bereits heute die Swiss Combi AG mit 35 Prozent beteiligt, die aus den Logistikdienstleistern Planzer, Camion Transport, Galliker sowie Bertschi besteht. Ihre eigene Minderheitsbeteiligung am Projekt des unterirdischen Gütertransports «Cargo Sous Terrain» geben die SBB ab, um sich «auf ihren Kernauftrag und ihre Stärken zu konzentrieren», wie es in einer Mitteilung heisst.

Gewerkschaft jubelt

Insgesamt wollen die SBB bis 2050 die Hälfte des zusätzlichen Güterverkehrs der Schweiz auf der Schiene transportieren. Die Zahl der Nettotonnenkilometer soll von heute 3,8 auf 6,1 Milliarden Franken steigen. Auf der Strasse soll der Güterverkehr dank dem Programm nur um 14 statt um die bisher prognostizierten 22 Prozent steigen.

Bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonal SEV kommt die neue Strategie gut an. Sie sei «hocherfreut über diese Strategiekorrektur», heisst es in einer Mitteilung. «Die Konzernleitung bricht mit ihrer volatilen Haltung und gibt den verunsicherten Mitarbeitenden und Kunden die ersehnten Perspektiven», wird SEV-Gewerkschaftssekretär Philipp Hadorn zitiert.

Der SEV kämpfe seit Langem für die Aufrechterhaltung des Einzelwagenladungsverkehrs, der einen niederschwelligen Zugang zur Schienengüterlogistik sichere und damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leiste. «Diese Sicht scheint nun auch die Konzernspitze zu teilen und dem Güterverkehr die gebührende Bedeutung beizumessen, nachdem dieser in den letzten Jahren zu oft unter der konzerninternen Konkurrenz zum Personenverkehr gelitten hat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen