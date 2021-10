Der FV-Dosto schüttelt weiterhin – das wäre noch gar nicht nötig

Super League FCL kämpft vor dem schweren Gang ins Wankdorf gegen fehlende Leidenschaft

Fabio Celestinis Team tritt am Samstag (18.00 Uhr) beim Meister BSC Young Boys in Bern an. Wie ist die Stimmung beim FC Luzern nach der 2:6-Niederlage im Testspiel von Aarau?