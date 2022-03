Mehr WCs und Läden: Die SBB wollen die Bahnhöfe aufmöbeln

SBB müssen sparen Kleine Bahnhöfe sollen wieder «echte Bahnhöfe» mit WCs und Läden sein: So kämpfen die SBB um die Kundschaft Die Bahn hat im Jahr 2021 erneut Verlust geschrieben. Nun will sie 6 Milliarden Franken einsparen. Das trifft vor allem die Immobilien. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine beschäftigen auch die SBB. Stefan Ehrbar 15.03.2022, 16.00 Uhr

Die SBB schrieben 2021 ein grosses Minus. Keystone

Müssten die SBB eine Verbindung auf ihren eigenen Schuldenberg in Betrieb nehmen, sie bräuchten längst eine Zahnradbahn. Über 11 Milliarden Franken Schulden haben sie angehäuft – mehr als der Kanton Zürich. Alleine 2021 nahm die Bahn 720 Millionen Franken Schulden auf, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die Kosten müssen deshalb runter. Bis 2030 will die Bahn gegenüber den im Jahr 2019 getroffenen Annahmen 6 Milliarden Franken weniger Geld ausgeben. Hinzu kommen jährlich 80 Millionen Franken, die durch tiefere Kosten und höhere Erträge freigespielt werden sollen. So sollen die SBB, die 2021 einen Verlust von 325 Millionen Franken schrieben (nach einem Minus von 617 Millionen Franken im Jahr 2020), bald wieder in die schwarzen Zahlen kommen.

Kommt Rollmaterial später?

Wichtiger Teil der Sparbemühungen ist die Reduktion von Investitionen. Dabei gehe es nicht um Abstriche bei Ausbauten für den Bahnverkehr, sagt SBB-Chef Vincent Ducrot zu CH Media. Alle Projekte des Ausbauschritts 2035 würden wie vorgesehen vorangetrieben. Das sei ein parlamentarischer Auftrag. Wenn es wegen der Komplexität der Vorhaben oder des grossen Volumen aber zu Verzögerungen komme, würde das den Investitionsbedarf entlasten.

Denkbar ist auch, dass die SBB neues Rollmaterial später beschaffen und beim Bau von Betriebsobjekten und bei der Entwicklung neuer Immobilienprojekte den Hebel ansetzen. «Wir haben noch viele Projekte, die wir nicht ausgelöst haben», sagt Ducrot. «Wenn die Passagierzahlen auf einem tieferen Niveau verbleiben, macht es etwa keinen Sinn, jetzt schon Investitionen in neue Werke zu tätigen.»

Investitionsstopp bei Immobilien

Bereits vereinbarte Immobilienprojekte seien nicht betroffen. «Aber wir haben noch sehr viele Landreserven. Deren Entwicklung werden wir jetzt bremsen.» In der Vergangenheit haben die SBB in verschiedenen Städten zentral gelegene Flächen mit Wohnungen, Gewerbe- und Büroflächen entwickelt. Bekanntestes Beispiel ist die Europaallee beim Hauptbahnhof Zürich.

Die Bahn und der Krieg So helfen die SBB In der Schweiz dürften geflüchtete Menschen aus der Ukraine kostenlos den öffentlichen Verkehr nutzen. «Das funktioniert sehr gut», sagt Vincent Ducrot. Noch brauche es im Personenverkehr keine zusätzlichen Kapazitäten für den Flüchtlingsstrom. Die SBB helfen auch, indem sie Hilfsgüter mit eigenen Güterzügen nach Polen fahren. «Die europäischen Bahnen arbeiten sehr gut zusammen», lobt Ducrot. «Wir sind eine grosse Bähnler-Familie.»

Solche Projekte bringen in der langen Frist neue Mieteinnahmen, welche der Bahn zugutekommen. Kurz- und mittelfristig aber sind die Kosten für den Bau hoch: In die Europaallee investierte die Bahn beispielsweise 1,5 Milliarden Franken.

Sparguthaben ab Sommer

Nicht nur bei den Immobilien wollen die SBB den Hebel ansetzen, sie wollen auch effizienter werden - etwa mit der Automatisierung der Infrastruktur oder einer besseren Planung der Produktion im Personenverkehr.

Darüber hinaus setzt Ducrot die Strategie fort, die sich mit «Fokus aufs Kerngeschäft» beschreiben lässt: Die Züge sollen pünktlicher werden, wozu insbesondere in der Westschweiz Reserven eingeplant und Fahrpläne um einige Minuten verlängert werden. Es soll neue Tarif-Angebote geben, besonders um die Lücke zwischen GA und Halbtaxabo zu schliessen. Dafür setzt die Branche auf das Sparguthaben: Pendlerinnen und Pendler können ein Guthaben für ihre ÖV-Fahrten mit Rabatt erwerben. «Nach den Tests werden wir über die definitive Einführung entscheiden», sagt Ducrot.

Kampf um die Kundschaft

Zudem sollen die Bahnhöfe weiterentwickelt werden. «Unsere grossen Bahnhöfe sind schon sehr gut ausgebaut», sagt Ducrot. Nun gehe es vor allem um die kleineren und mittelgrossen Bahnhöfe. «Dort wollen wir mehr Kioske, Convenience-Stores und Parkplätze fürs Velo und Auto schaffen.» Die Bahn arbeite an verschiedenen Projekten etwa mit Partnern aus dem Detailhandel. Auch diese kleineren Bahnhöfe sollen wieder «echte Bahnhöfe» und «Visitenkarten der SBB» werden, sagt Ducrot.

SBB-Chef Vincent Ducrot. Keystone

Zu diesem Plan gehören auch die Toiletten in den Bahnhöfen. Diese wollen die SBB in den nächsten Jahren erneuern und vereinheitlichen. All diese Massnahmen haben ein Ziel: Die Kundinnen und Kunden nach der Coronakrise zurückgewinnen.

Im Februar transportierten die SBB noch immer etwa 26 Prozent weniger Menschen als im Februar 2019. Das ist zwar eine Aufwärtsbewegung, hatte das Minus im Januar doch noch 36 Prozent betragen. Doch wie schnell es weitergeht, weiss niemand. Herauskristallisiert hat sich, dass sich der Freizeitverkehr schneller erholt. An Samstagen und Sonntagen betrage das Minus häufig nur noch 7 bis 9 Prozent gegenüber dem Vorkrisenzustand, sagt Ducrot. Längerfristig rechne er damit, dass etwa 10 Prozent weniger Pendlerinnen und Pendler unterwegs sein dürften.

Flüssiggas per Bahn?

Nicht profitieren kann die Bahn von den hohen Benzinpreisen. «Wir denken, dass sie noch nicht hoch genug sind, damit Menschen deswegen auf die Bahn wechseln», sagt Ducrot. «Stattdessen schränken sie sich eher bei ihren Reisen ein.» Zudem würden die Benzinpreise bereits wieder sinken.

Dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine Bemühungen um einen Ersatz der fossilen Treibstoffe neuen Schub verleiht, stellt die SBB auch vor Herausforderungen. Besonders für die Cargo-Tochter sind Mineralöltransporte wichtig. Weil in den vergangenen beiden Jahren weniger Öl gebraucht wurde, war auch deren Ergebnis schlechter.

«Das spüren wir sofort», sagt Ducrot. Diese Entwicklung könnte sich nun beschleunigen. Zusammen mit der Deutschen Bahn arbeiten die SBB hingegen an der Lösung für den Transport von Flüssiggas mit der Bahn. Weil sich die Politik von russischem Gas, das via Pipeline in die Schweiz kommt, verabschieden möchte, wird dieses wichtiger. Es wird per Schiff etwa aus Katar oder den USA in die europäischen Häfen geliefert. Noch kann es nicht per Bahn weitertransportiert werden. «Es gibt einige technische Probleme», sagt Ducrot. «Aber wir sind dran.»