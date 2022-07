SBB verzichten auf schnelle Kurvenfahrten mit Wankkomposition

Schienenverkehr SBB verzichten auf schnelle Kurvenfahrten mit «Schüttelbecher» und setzen stattdessen auf Neubaustrecken in die Ostschweiz und Romandie Dank einer Wankkomposition sollten die neuen Doppelstock-Züge der SBB mithelfen, millionenteure Gleis-Ausbauten einzusparen. Doch daraus wird nichts: Die Bahn verzichtet darauf, den «Schüttelbecher» in Kurven schneller fahren zu lassen. Stattdessen lässt sie Neubaustrecken in die Ostschweiz und Romandie prüfen. Samuel Thomi Aktualisiert 01.07.2022, 11.10 Uhr

Sollte helfen, eine Milliarde Franken Ausbaukosten zu sparen: der neue Fernverkehrs-Doppelstockzug der SBB. Doch daraus wird nun nichts. Max Tinner

Nach jahrelangen Problemen ist klar: Die neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge (FV-Dosto) der SBB werden nie wie geplant zum Einsatz kommen. Wie Bahnchef Vincent Ducrot am Freitag in Bern vor den Medien sagte, will die Bundesbahn darauf verzichten, die extra entwickelte Wankkomposition an den Zügen vollständig einzusetzen. Konkret bedeutet dies, dass die FV-Dosto nicht wie vorgesehen schnellere Kurven fahren können. Betroffen davon sind vorab Fernverkehrsverbindungen in die Ostschweiz und Romandie.

«Als Technik für einen Nischenmark und hochkomplexe Eigenanfertigung ist diese vergleichsweise fehleranfällig, aufwändiger im Unterhalt und damit nicht zukunftsfähig», schreibt die SBB als Begründung zum Verzicht auf das schnelle Kurvenfahren. Der vom Verwaltungsrat bereits am Donnerstag gefällte Entscheid eröffnet laut SBB jedoch die Möglichkeit, den Fahrkomfort des FV-Dosto «weiter zu verbessern».

«Zum richtigen Zeitpunkt stoppen»

Vincent Ducrot bezeichnete den Komfort in den neuen Doppelstockzügen «trotz schwierigem Start» als noch immer «ungenügend». Und weiter sagte der SBB-Chef: «Wir müssten jetzt grosse Investitionen in die Tauglichkeit der Infrastruktur auslösen.» Dank dem nun getroffenen Entscheid könne die Bahn diese Ausgaben «zum richtigen Zeitpunkt noch stoppen». Überhaupt war Ducrot vor den Medien sichtlich darauf bedacht, die Bedeutung der Wankkomposition herunterzuspielen.

Nach zwei Updates durch den Hersteller funktioniere die Eigenentwicklung inzwischen «viel besser», sagte Linus Looser. Laut dem Leiter Personenverkehr der SBB werden die mit dem Hersteller Bombardier vertraglich vereinbarten Eckwerte inzwischen eingehalten. Entsprechend wolle die Bundesbahn auch an der Wankkomposition festhalten und nur auf das schnelle Kurvenfahren verzichten.

Die Eigenentwicklung hat drei Ziele: das schnelle Fahren in Kurven, den Fahrkomfort zu steigern und allfällige Seitenwinde besser kontrollieren zu können. Auf eine dieser drei Funktionen will die SBB nun verzichten und die anderen beiden mit dem Hersteller Bombardier weiterentwickeln. In Zukunft wolle die Bahn dann aber auf weitere Eigenanfertigungen verzichten und im Fernverkehr nur noch auf bewährtes, doppelstöckiges Rollmaterial setzen.

Schnellere Verbindungen in die Ostschweiz und Romandie

Die FV-Dosto-Kompositionen der SBB verfügen über bis zu 1300 Sitzplätze. Seit vier Jahren werden die 62 Triebzüge hauptsächlich auf den Hauptverkehrsachsen Genf – St.Gallen sowie Basel / Zürich – Chiasso eingesetzt. Dank neuartiger Technik versprach sich das Bahnunternehmen mit den Doppelstockzügen insbesondere schnellere Kurvenfahrten.

Damit, so rechneten die SBB bei der Bestellung der FV-Dosto vor, würde sich etwa eine Milliarde Franken für den Ausbau der Bahninfrastruktur erübrigen. Davon spricht derzeit allerdings niemand mehr. Vielmehr machen die neuen Doppelstockzüge seit der Inbetriebnahme immer wieder als «Schüttelbecher» Negativschlagzeilen.

Die von Bombardier speziell für die SBB entwickelte Wankkomposition des FV-Dosto kostete laut den Bundesbahnen weniger als 100 Millionen Franken. Dank schnelleren Kurvenfahrten bereits ab dem Jahr 2027 wollte die Bundesbahn insbesondere auf den Teilstrecken Lausanne – Bern und Zürich – St.Gallen ohne grössere Ausbauten Einsparungen von bis zu zehn Prozent der Fahrzeit realisieren. Ab 2035 sollten die neuen FV-Dosto dann das Rückgrat sein, um das Angebot im Zugverkehr der ganzen Schweiz massiv ausbauen zu können. Laut SBB-Website sollen die Doppelstockzüge dereinst die grösste Flotte des Schweizerischen Fernverkehrs bilden.

Nach Verspätungen als «Pannenzug» in Betrieb

2010 hat der damalige SBB-Chef Andreas Meyer 59 FV-Dosto für 1,9 Milliarden Franken bei Bombardier bestellt. In der Folge erwies sich diese bislang grösste Rollmaterialbeschaffung jedoch als Debakel. Aus verschiedensten Gründen verzögerte sich die Inbetriebnahme um Jahre. Und als diese dann endlich im Linienverkehr eingesetzt wurden, kam es überdurchschnittlich oft zu Ausfällen und die Zugkompositionen wurden aus dem Fernverkehr vorübergehend wieder abgezogen. Doch auch seitdem die als «Pannezug» bekannten neuen FV-Dosto fahrplanmässig im Fernverkehr unterwegs sind, reissen Meldungen von Passagieren, die über Unwohlsein klagen, nicht ab.

Wie SBB-Chef Vincent Ducrot am Freitag sagte, sind bis auf zwei bestellte Kompositionen inzwischen alle neuen Doppelstockzüge in Betrieb. Als Ersatz für die Verspätungen lieferte Bombardier den SBB in einem Vergleich drei zusätzliche Zugskompositionen. Der Kaufvertrag mit dem Hersteller enthält auch eine Option für weitere hundert Triebzüge. Diese will die SBB jedoch nur bei einem allfälligen Angebotsausbaus einlösen. Ein entsprechender Bedarf im Fernverkehr ist laut Ducrot derzeit nicht in Sicht.

