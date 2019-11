Schindler erteilt Megafusion eine Absage

ARCHIVBILD ZUM HALBJAHRESERGEBNIS 2019 VON SCHINDLER, AM MITTWOCH, 14. AUGUST 2019 ---- Der Hauptsitz und Produktionsstandort des Schweizer Liftherstellers Schindler am Dienstag, 1. Maerz 2016, in Ebikon Luzern. Der Ausrichtung auf Asien fallen beim Schindler-Konzern an seinem Hauptsitz in Ebikon 120 Stellen zum Opfer. Betroffen ist die Produktion von Aufzugskomponenten fuer den globalen Markt, die durch das starke Wachstum in Asien nicht mehr ausgelastet ist, wie Schindler am Dienstag mitteilte. (KEYSTONE/Urs Flueeler)