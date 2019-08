Schmidlin AG aus Oberarth für Award nominiert Badezimmerspezialist beschäftigt 85 Mitarbeitende.

(Bild: Screen shot Schmidlin AG)

(rab) Die Amag verleiht zum achten Mal den Family Business Award. Laut Mitteilung der Autohändlerin sollen damit unternehmerisch nachhaltige Familienunternehmen aus der Schweiz ausgezeichnet werden.

Zu den Finalisten zählt auch die Wilhelm Schmidlin AG aus Oberarth. Das auf Badezimmerprodukte spezialisierte Unternehmen wird in der dritten Generation geführt und beschäftigt 85 Mitarbeiter. Auch nominiert sind die Antistress AG in Rapperswil-Jona und die Vipa Group SA aus Lausanne. Der Gewinner wird an der Verleihung vom 10. September in Bern gekürt.