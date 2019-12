Schmolz+Bickenbach gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt Der finanziell angeschlagene Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach hat die Details zur Kapitalerhöhung veröffentlicht, die die ausserordentliche Generalversammlung genehmigt hatte. Vorgesehen sind eine Bezugsrechtsemission und ein internationales Aktienangebot. 10.12.2019, 09.23 Uhr

(sda) In einem ersten Schritt erhalten die bestehenden Aktionäre im Bezugsrechtsangebot, das vom 12. bis 18. Dezember dauern soll, nicht handelbare Bezugsrechte zur Zeichnung neuer Aktien, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In einem zweiten Schritt würden neue Aktien, die von den bisherigen Aktionären nicht gezeichnet wurden, in einem internationalen Angebot auf dem Markt angeboten. Dieses soll am 20. Dezember enden.