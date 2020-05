Schmolz+Bickenbach mit Umsatzeinbruch und Verlust im ersten Quartal Der Spezialstahlhersteller Schmolz+Bickenbach (S+B) hat im ersten Quartal 2020 wegen der Corona-Krise einen kräftigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Die vorsichtige Nachfrageerholung ist unterbrochen worden. Betriebs- und Nettoergebnis rutschten in die roten Zahlen. 06.05.2020, 09.07 Uhr

Ein Arbeiter bei der Herstellung von Blankstahl in den Werken der Steeltec: Beim Unternehmen der Schmolz+Bickenbach Gruppe steht eine Restrukturierung an. Archivbild: Pius Amrein

(sda/awp) Die Produktionsunterbrechungen in der europäischen Autoindustrie in den letzten Wochen des Quartals und der Konjunktureinbruch insgesamt belasteten die Stahlnachfrage. Die Absatzmenge sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 17 Prozent auf 457 Kilotonnen und der Umsatz um 20 Prozent auf 704,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.