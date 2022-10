Massenentlassung und Filialabbau: Vögele Shoes droht das Aus

Schuh-Schlamassel 180 Stellen und 51 Filialen weg in vier Monaten! Der Traditionsfirma Vögele Shoes droht das Aus Dem Schuhverkäufer steht das Wasser bis zum Hals. Von den einst über 200 Filialen sind nur noch 28 übrig. Der Entscheid, ob die Kette eine Zukunft hat oder nicht, steht unmittelbar bevor. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 13.10.2022, 16.25 Uhr

Zuletzt machten gleich mehrere Filialen von Vögele Shoes dicht, so auch diese im A3-Center in Frick (AG). Nadine Böni

Die traditionsreiche Schuhfirma Karl Vögele steckt tief in der Krise. Seit Jahren schwinden die Umsätze. Anfangs wegen dem Einkaufstourismus und dem Onlineboom und zuletzt wegen den sinkenden Kundenfrequenzen in Pandemie-Zeiten. Eine Filiale nach der anderen wurde geschlossen. Auf der Website sind noch 45 aufgelistet - tatsächlich sind es aber nur noch 28, wie Verwaltungsratspräsident Christian Müller am Mittwoch dem «Toggenburger Tagblatt» bestätigte. Und: 2019 waren es rund 220 Standorte. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Meldungen von Geschäftsschliessungen und Entlassungen. Im Juni beantragte die Firma ein provisorisches Nachlassverfahren, um einen Konkurs zu umgehen.

Wie die «Linth Zeitung» nun berichtet, kam es dabei zu einer Massenentlassung. 180 Stellen wurden in den vergangenen vier Monaten gestrichen, 51 Geschäfte wurden dicht gemacht. Und am Mittwoch war der Stichtag, an dem die Behörden über die Zukunft der Firma entscheiden. Am Donnerstag soll das Management darüber informiert werden, wie Müller der Zeitung bestätigt.

Es geht also um die Frage, ob Vögele Shoes ganz dichtmachen muss, oder noch ein Fünkchen Hoffnung auf ein Weiterbestehen bleibt. Zuständig ist das regionale Konkursamt von Rapperswil-Jona SG und ein eingesetzter Sachwalter von der Wirtschaftskanzlei Baur Hürlimann. Besonder bitter: 2022 ist das 100-Jahr-Jubiliäum von Vögele Shoes. Die Ursprungsgeschichte der Firma geht auf das Jahr 1922 zurück, als Karl Vögele in Uznach (SG) eine Schuhmacherei eröffnete. 1960 erfolgte die Gründung der Karl Vögele AG.

Zuerst nach Polen, dann nach Deutschland verkauft

Vögele Shoes hat gleich zwei Besitzerwechsel hinter sich. 2019 verkauften die Schweizer Inhaber die Mehrheit der Firma an die polnische CCC-Gruppe. Doch diese wurde in der Schweiz nicht glücklich. Per Juni 2021, also nach nur zwei Jahren, verkauften die Polen die Schuhkette an die deutsche Firma CM Shoes und einen Finanzinvestor. Damals war bei Vögele Shoes von 116 Filialen und 600 Angestellten die Rede. Dazu gehörten auch die Marken Bingo Shoe Discount und Max Shoes.

Gleichzeitig verkaufte auch der letzte Vertreter der einstigen Inhaberfamilie, Max Manuel Vögele, seinen 30-Prozent-Anteil. Vögele-Shoes-Chef Max Bertschinger liess sich in einem Communiqué beim Verkauf nach Deutschland wie folgt zitieren: «In Zusammenarbeit mit der CCC-Gruppe haben wir in den letzten drei Jahren einen umfassenden, anspruchsvollen Restrukturierungsprozess vollzogen. Vögele Shoes steht heute auf gesunden Beinen (...).»

Auch Pasito-Fricker ist verschwunden

Der Schuhhändler Pasito ist passé. Benjamin Manser

Allerdings wurde auch vermerkt, dass man in den vergangenen zwei Jahren – bedingt durch zwei Lockdowns – erhebliche Einbussen in Kauf nehmen musste. Die gleichzeitig steigenden Online-Umsätze reichten aber offensichtlich nicht aus. Kleiner Trost inmitten der Krise: Vögele Shoes ist nicht allein. Viele Mode- und Schuhhändler sind in den vergangenen Jahren verschwunden. Im Sommer 2020 musste die ebenfalls traditionsreiche Schuhkette Pasito-Fricker Konkurs anmelden. Betroffen waren 23 Filialen und 69 Mitarbeitende.

Der traditionsreiche Modehändler Charles Vögele ist 2016 aus der Schweizer Detailhandelslandschaft verschwunden. Keystone

Vögele Shoes droht nun also schlimmstenfalls genauso zu verschwinden wie der Traditionsmodehändler Charles Vögele vor sechs Jahren. Trotz gleichem Namen war Letztere eine unabhängige Firma, allerdings mit gemeinsamer Vergangenheit. 1955 gründeten Charles Vögele und seine Frau Agnes das Kleiderunternehmen. Sein Bruder Max gründete 1960 die Karl Vögele AG. Charles Vögele wurde 2016 inmitten von Finanzproblemen von der italienischen Modekonzern OVS übernommen. Doch diese scheiterte mit ihrem Rebranding nach gerade mal einem Jahr.

Schuhketten mit den meisten Filialen in der Schweiz

(Quelle: GfK, Juni 2022, Firmenangaben) Dosenbach-Ochsner: 261 Vögele Shoes: 28 Walder: 26 Tiefenbacher: 25 Helvesko: 24 Aeschbach: 13 Reno: 12 Botty: 9 Foot Locker: 9 Bally: 6

