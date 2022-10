Karl Vögele AG in Nöten: Vögele Shoes erhält neue Gnadenfrist

Schuhschlamassel Konkurs vorerst abgewendet: Die serbelnde Traditionsfirma Vögele Shoes erhält eine neue Gnadenfrist Der bekannten Schuhkette steht das Wasser bis zum Hals, zahlreiche Filialen wurden innert kurzer Zeit geschlossen, zahlreiche Angestellte entlassen. Noch besteht ein Funken Hoffnung – doch die Zeit drängt. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 14.10.2022, 09.10 Uhr

2019 betrieb Vögele Shoes in der Schweiz rund 220 Filialen. Heute sind es noch 28. Nadia Schaerli

Es sind Tage des Bangens für Karl Vögele AG. Das traditionsreiche Unternehmen – bekannt für seine Vögele-Shoes-Filialen – steckt tief in der Krise. Vor vier Monaten wurde wegen der finanziellen Not ein provisorisches Nachlassverfahren eröffnet, eine Sachwalterin wurde eingesetzt. Das Ziel: einen Konkurs zu verhindern und Liquidität sichern. Dies hatte zur Folge, dass in dieser kurzen Zeit 180 Personen entlassen und 51 Filialen geschlossen wurden (CH Media berichtete).

Am Mittwoch war Stichtag. Würden die Massnahmen ausreichen, um die Firma vorerst weiterbestehen zu lassen – oder würde Vögele Shoes von der Schweizer Detailhandelslandschaft verschwinden? Am Donnerstag wurde die Firmenführung unter der Leitung von Verwaltungsratspräsident Christian Müller über den Ausgang der Verhandlung vor dem Kreisgericht in Uznach (SG) informiert.

180 Arbeitsplätze bleiben erhalten – vorerst

«Wir haben erfahren, dass wir unseren Weg zur Restrukturierung der Karl Vögele AG weitergehen können», sagt Müller gegenüber CH Media. Das Kreisgericht habe auf Antrag der Sachwalterin, der Wirtschaftskanzlei Baur Hürlimann, eine definitive Nachlassstundung von vier Monaten bewilligt, sagt Müller. Sprich: Vögele erhält eine erneute Gnadenfrist. Die öffentliche Publikation des Entscheids erfolgt in den nächsten Tagen. Ein Funken Hoffnung auf ein Weiterbestehen der Firma bleibt somit vorerst.

Wie Verwaltungsratspräsident Müller sagt, bestehe aus Sicht der Sachwalterin und des Gerichts die Aussicht, dass die Firma Karl Vögele saniert und mit ihren Gläubigern eine Einigung bezüglich der Schuldenlast erzielt werden könne. «Dadurch blieben die Traditionsmarke Vögele Shoes und die aktuell 180 Arbeitsplätze erhalten und die Gläubiger erhielten mehr als bei einer sofortigen Konkurseröffnung.»

